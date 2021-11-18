Altın fiyatlarında son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Faiz kararının ardından 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte bugün altın fiyatlarının son durumu...

ONS ALTIN 1900 DOLARI AŞAR MI? İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında son durumu değerlendirdi.



Ons altında 1875 dolar sınırı geçilirse eğer yıl sonu itibarıyla 1900-1950 dolar seviyelerinin görüleceğini düşünüyorum.



2008 yılındaki krizde ABD piyasaya 4 trilyon rekor para sürdü. O zaman ons altın 1923 dolar ile rekor kırmıştı. Bugün yaşanan durumda ABD piyasaya 9 trilyon dolar sürdü. Altın buna rağmen henüz 1900 seviyelerine ulaşmadı. Bu açıdan da bakarsak eğer 1950 seviyesinin aşılması ile 2022 yılında ons altında 2100-2300 dolar bandının görülebileceğini düşünüyorum. Burada ABD’nin faiz kararları çok önemli olacak. O nedenle 2022 yılı içerisinde tam bir zaman aralığı vermek zor. Gram altında ise sene sonu yaklaşırken 650 TL seviyelerinin gündeme geleceğini düşünüyorum.



2008 yılındaki krizde yüksek likiditenin etkisi 3 sene sonra 2011 yılında görüldü. Şu anki yüksek likiditenin etkisini de biz önümüzdeki yıllarda göreceğiz.