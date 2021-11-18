Altın fiyatlarında son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Faiz kararının ardından 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte bugün altın fiyatlarının son durumu...
Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Yükselişine devam eden altın fiyatları bu sabah saatlerinde yeni bir tarihi rekor kırdı. Altının gram fiyatı 18 Kasım Perşembe günü 658 liraya kadar yükseldi. Küresel altın fiyatlarının yüksek seviyelerde tutunması ve dolar/TL'deki yükselişi altın fiyatlarında da hareketliliğe neden olmuştu. Faiz kararının ardından gözler canlı ve anlık altın fiyatlarına çevrildi. Peki, faiz kararı ardından altın fiyatlarında son durum ne? 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altını alış-satış fiyatı ne kadar? İşte, 18 Kasım altın fiyatlarında son durum...
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Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ile takip ediliyor. Altın fiyatları yükseliş trendi devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından yurt için piyasalarda yeniden hareketlilik başladı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Peki, faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi?
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,26 artışla 661,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,26 yükselişle 661,20 liradan işlem gördü.
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BUGÜN ALTIN NE KADARDI?
Ons altın yatay seyirle yaklaşık 5 ayın zirvesinden işlem gördü. Güne 1866 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1864 dolar, en yüksek 1871 dolar seviyesine ulaştı. Saat 15.10 itibarıyla ons altın 1863 dolardan işlem gördü.
Gram altın 658.9 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Güne 637.5 liradan başlayan gram altın en düşük 636.7 lira, en yüksek de 658.9 lira seviyesini gördü. Saat 15.10 itibarıyla gram altın yüzde 2.02 civarında primle 650 liradan alıcı buldu. Aynı saatlerde 1.031,00 liradan alınan çeyrek altın ise 1.060,00 liradan satışa sunuldu.
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ONS ALTIN 1900 DOLARI AŞAR MI?
İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında son durumu değerlendirdi.
Ons altında 1875 dolar sınırı geçilirse eğer yıl sonu itibarıyla 1900-1950 dolar seviyelerinin görüleceğini düşünüyorum.
2008 yılındaki krizde ABD piyasaya 4 trilyon rekor para sürdü. O zaman ons altın 1923 dolar ile rekor kırmıştı. Bugün yaşanan durumda ABD piyasaya 9 trilyon dolar sürdü. Altın buna rağmen henüz 1900 seviyelerine ulaşmadı. Bu açıdan da bakarsak eğer 1950 seviyesinin aşılması ile 2022 yılında ons altında 2100-2300 dolar bandının görülebileceğini düşünüyorum. Burada ABD’nin faiz kararları çok önemli olacak. O nedenle 2022 yılı içerisinde tam bir zaman aralığı vermek zor. Gram altında ise sene sonu yaklaşırken 650 TL seviyelerinin gündeme geleceğini düşünüyorum.
2008 yılındaki krizde yüksek likiditenin etkisi 3 sene sonra 2011 yılında görüldü. Şu anki yüksek likiditenin etkisini de biz önümüzdeki yıllarda göreceğiz.