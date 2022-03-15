ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL VERİLER: 1 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın alış-satış fiyatı

1967 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Ons altın yatırımcılarının bence asıl takip etmesi gereken nokta bu hafta Fed toplantısından sonra açıklanacak FOMC ekonomik projeksiyonları. Enflasyon görünümünde riskli duruma dair bir çıktı olursa, ons altının hemen 2000 dolar üzerine doğru hızlı tepki vereceğini düşünüyorum. Şu andaki genel görünümde yine geçen haftaki analizime istinaden 1967 dolar altında kapanış olmadığı müddetçe ana yön yukarı doğrudur. Hatta Rusya Ukrayna savaşına ilişkin bir ateşkes haberi alsak dahi yaşanabilecek bir geri çekilmenin de çok kalıcı düşüş seyri oluşturacağını sanmıyorum.



Gram altın tarafında ise, dolar/TL kurunun geçen hafta 14.99TL seviyesini görüp geri döndüğünü ve haftalık yüzde 5’e yakın bir değer kaybı yaşadığını düşündüğümüzde, bu hafta Fed’in faiz artışı ile ABD Dolar Endeksi’nin 100 sınırını geçme olasılığını hesaba katarsak bu hafta yine gram altının yükseliş trendinde olmasını bunun da yeniden 970TL seviyesine kadar gitmesini bekliyorum. Gram altında alış fırsatını yaratacak durum dolar/TL kurunda ancak belirgin bir geri çekilme olması halinde gerçekleşecektir. Bu haftaya baktığımızda şu anda böyle bir durumun gündeme gelmesini de pek olası görmüyorum.