ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL VERİLER: 1 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın alış-satış fiyatı

Var olan altınlarını değerlendirmek veya ilk kez altın yatırımında bulunacak vatandaşların gündeminde güncel altın fiyatları var. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği risk ortamı nedeniyle yükselişe geçmişti. Ons altın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna görüşmelerinde pozitif değişiklikler olduğunu belirtmesiyle düşüşe geçmişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı yeni haftaya 1985 dolar seviyesinde başladı. Haftanın işlem gününde en yüksek 1989 dolar seviyesini; en düşük ise 1967 dolar seviyesini gördü.Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; yeni haftanın ilk işlem gününde en yüksek 947,91 lira seviyesini, en düşük ise 919,83 lira seviyesini gördü
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın haftanın 2'nci gününde 923 TL bandında işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.497,00 liradan alınıyor, 1.522,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.998,00 liradan alınıyor, 3.044,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altın 5.977,00 liradan alınıyor, 6.066,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek. Fed’ faiz kararını 16 Mart tarihinde Türkiye saati ile 21.00’de açıklayacak. Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi beklenirken, bu beklentiyi piyasalar fiyatlara daha önceden yansıttı. Toplantı sonrasında TSİ 21:30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında vereceği mesajlar piyasalar açısından kritik olacak.
Ons altın yatırımcılarının bence asıl takip etmesi gereken nokta bu hafta Fed toplantısından sonra açıklanacak FOMC ekonomik projeksiyonları. Enflasyon görünümünde riskli duruma dair bir çıktı olursa, ons altının hemen 2000 dolar üzerine doğru hızlı tepki vereceğini düşünüyorum. Şu andaki genel görünümde yine geçen haftaki analizime istinaden 1967 dolar altında kapanış olmadığı müddetçe ana yön yukarı doğrudur. Hatta Rusya Ukrayna savaşına ilişkin bir ateşkes haberi alsak dahi yaşanabilecek bir geri çekilmenin de çok kalıcı düşüş seyri oluşturacağını sanmıyorum.
Gram altın tarafında ise, dolar/TL kurunun geçen hafta 14.99TL seviyesini görüp geri döndüğünü ve haftalık yüzde 5’e yakın bir değer kaybı yaşadığını düşündüğümüzde, bu hafta Fed’in faiz artışı ile ABD Dolar Endeksi’nin 100 sınırını geçme olasılığını hesaba katarsak bu hafta yine gram altının yükseliş trendinde olmasını bunun da yeniden 970TL seviyesine kadar gitmesini bekliyorum. Gram altında alış fırsatını yaratacak durum dolar/TL kurunda ancak belirgin bir geri çekilme olması halinde gerçekleşecektir. Bu haftaya baktığımızda şu anda böyle bir durumun gündeme gelmesini de pek olası görmüyorum.