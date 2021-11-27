Altın fiyatlarında güncel veriler: 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın alış-satış fiyatları... Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

FED’E DAİR BEKLENTİLER ALTINI DÜŞÜRDÜ

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü



Bu hafta ABD’de yaşanan gelişmeler emtia piyasalarını hareketlendirdi. ABD ekonomi politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi ve alınan yeni kararlar altın, gümüş ve petrol fiyatlarını etkiledi. Enerji fiyatlarının yükselmesiyle artan enflasyon oranları ise ekonomik belirsizliklere neden olmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin seyrine bağlı olarak belirlenecek FED politikasına dair beklentiler altın fiyatına şekil kazandırırken; ABD Başkanı Biden’ın FED Başkanı Powell’a bir dönem daha görev vermesi, piyasada şahin beklentileri canlandırdı.



Beyaz Saray’ın açıklamalarıyla FED Başkanı Powell’ın görevine devam edeceğinin anlaşılması hafta açılışında ons altın fiyatını yüzde üç düşürdü. Haftanın ilk yarısında ABD tahvil faiz oranları yükselirken ons altın fiyatı 1778 dolara kadar geriledi.