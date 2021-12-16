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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 09:01 | 

Altın fiyatlarında anlık veriler: FED kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altını ne kadar?

Altın fiyatları, ABD faiz kararı ardından en çok araştırılan ve takip edilen konulardan biri oldu. Fed politika faizini sabit tutarken, varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya karar verdi. Altın fiyatları, Fed'in açıklamaları ardından hafif de olsa güç kazandı. Peki, FED kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altını ne kadar?

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1
Altın fiyatları son dönemde ABD'de meydana gelen ekonomik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. FED kararı ve Merkez Bankası faiz beklentisiyle birlikte altın piyasasına ilgi de arttı. Tüm dünyada yükselen enflasyon, altındaki anlık değişimleri de hızlandırdı.
2
Fed'in dün faiz kararını açıklamadan önce ons altın 1750 dolar seviyelerine gerilemişti. Güne 1778 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1775 dolar, en yüksek de 1784 dolar seviyesini gördü. Ons altın yeni güne ise 1.782 seviyesinde başladı.
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GRAM ALTIN BUGÜN NE KADARDI?

Gram altın satış fiyatı şu dakikalarda 851,09 liradan satılırken, 851,27 liradan geri alınıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı 1.351,00 liradan işlem görürken, 1.389,00 liradan geri alınıyor.

YARIM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı 2.712,00 liradan işlem görürken, 2.790,00 liradan geri alınıyor.

22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?

22 Ayar altın gram satış fiyatı 784,94 liradan işlem görürken, 771,20 liradan geri alınıyor.

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını satış fiyatı 5.417,00 liradan işlem görürken, 5.537,00 liradan geri alınıyor.
4GRAM ALTIN REKOR KIRDI

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın fiyatları hem ons altındaki toparlanma hem de dolar kurundaki hareketliliğin etkisiyle 850 lira seviyesine yükseldi. Güne 846.3 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 843.9 lira, en yüksek de 850 lirayı gördü.
5FED KARARI ALTINI NASIL ETKİLEDİ

FED KARARI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

Küresel piyasaların odaklandığı Fed'in faiz kararı netleşti. Yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası düzenlediği toplantıda, "Varlık alımlarının azaltılmasında hızı artırmaya karar verdik. Ekonomik kalkınma ve görünüm varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdi." ifadelerini kullandı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatlarında rahatlama yaşandı. Fed'in 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 6 adet faiz artırımı yapacağına dair açıklamalar altın fiyatlarında toparlanmaya yol açtı.

Fed varlık alımı azaltımını 30 milyar dolara çıkartırken enflasyonun kalıcı risk haline geldiğine dair açıklamalar altına olan ilgiyi de artırdı.
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