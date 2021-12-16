Altın fiyatlarında anlık veriler: FED kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altını ne kadar?





GRAM ALTIN BUGÜN NE KADARDI?



Gram altın satış fiyatı şu dakikalarda 851,09 liradan satılırken, 851,27 liradan geri alınıyor.



ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?



Çeyrek altın satış fiyatı 1.351,00 liradan işlem görürken, 1.389,00 liradan geri alınıyor.



YARIM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?



Yarım altın satış fiyatı 2.712,00 liradan işlem görürken, 2.790,00 liradan geri alınıyor.



22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?



22 Ayar altın gram satış fiyatı 784,94 liradan işlem görürken, 771,20 liradan geri alınıyor.



CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?



Cumhuriyet altını satış fiyatı 5.417,00 liradan işlem görürken, 5.537,00 liradan geri alınıyor.