Altın fiyatlarında anlık veriler: FED kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altını ne kadar?
Altın fiyatları, ABD faiz kararı ardından en çok araştırılan ve takip edilen konulardan biri oldu. Fed politika faizini sabit tutarken, varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya karar verdi. Altın fiyatları, Fed'in açıklamaları ardından hafif de olsa güç kazandı. Peki, FED kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altını ne kadar?
Altın fiyatları son dönemde ABD'de meydana gelen ekonomik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. FED kararı ve Merkez Bankası faiz beklentisiyle birlikte altın piyasasına ilgi de arttı. Tüm dünyada yükselen enflasyon, altındaki anlık değişimleri de hızlandırdı.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADARDI?
Gram altın satış fiyatı şu dakikalarda 851,09 liradan satılırken, 851,27 liradan geri alınıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı 1.351,00 liradan işlem görürken, 1.389,00 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı 2.712,00 liradan işlem görürken, 2.790,00 liradan geri alınıyor.
22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?
22 Ayar altın gram satış fiyatı 784,94 liradan işlem görürken, 771,20 liradan geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı 5.417,00 liradan işlem görürken, 5.537,00 liradan geri alınıyor.
FED KARARI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?
Küresel piyasaların odaklandığı Fed'in faiz kararı netleşti. Yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası düzenlediği toplantıda, "Varlık alımlarının azaltılmasında hızı artırmaya karar verdik. Ekonomik kalkınma ve görünüm varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdi." ifadelerini kullandı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatlarında rahatlama yaşandı. Fed'in 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 6 adet faiz artırımı yapacağına dair açıklamalar altın fiyatlarında toparlanmaya yol açtı.
Fed varlık alımı azaltımını 30 milyar dolara çıkartırken enflasyonun kalıcı risk haline geldiğine dair açıklamalar altına olan ilgiyi de artırdı.
Fed varlık alımı azaltımını 30 milyar dolara çıkartırken enflasyonun kalıcı risk haline geldiğine dair açıklamalar altına olan ilgiyi de artırdı.