Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi? Çeyrek ve gram altın yorumları

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1873 dolar seviyesini, en düşük ise 1865 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.18 oranında yükselişle 1870 dolardan işlem gördü.



ONS ALTINDA 9 AYDIR BEKLENEN YÜKSELİŞ HAREKETİ BAŞLADI

Yusuf Topçu - Marbaş Menkul Araştırma Müdürü



Ons altın 31 Mart tarihinden beri yükselmekte. 1681 dolardan başlayan bu harekette yaz dönemine yaklaşırken 1870 dolar seviyesinde bulunuyoruz. 2020 yılının Ağustos ayında görülen ve ons altında tarihi zirve olan 2 070 dolar seviyesine doğru tekrar bir hareket başlamış gözüküyor.