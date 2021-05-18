Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi? Çeyrek ve gram altın yorumları
Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi sorusu, piyasaları yakından takip eden kişilerin aklındaki önemli soru olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz ve sonbahar aylarında gösterdiği artışlarla 530 TL seviyesini aşmayı başaran gram altın, ons ve dolardaki yükseliş dolayısıyla yeniden 500 TL bandını aşmayı başardı. Peki, uzmanlar ve analistlerin görüşüne göre altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi ve yükseliş nereye kadar devam edecek? İşte, o konu hakkında uzmanlarda gelen açıklamalar
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1
Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi soruları, bir süredir yukarı yönlü grafik dolayısıyla yerini 'Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi?' sorusuna bıraktı. Peki, uzmanların gram ve ons altın için beklentisi nedir? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? İşte, tüm bu konular hakkında detaylı bilgiler
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1873 dolar seviyesini, en düşük ise 1865 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.18 oranında yükselişle 1870 dolardan işlem gördü.
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Ons altın 31 Mart tarihinden beri yükselmekte. 1681 dolardan başlayan bu harekette yaz dönemine yaklaşırken 1870 dolar seviyesinde bulunuyoruz. 2020 yılının Ağustos ayında görülen ve ons altında tarihi zirve olan 2 070 dolar seviyesine doğru tekrar bir hareket başlamış gözüküyor.
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Son 8-12 aylık periyotta rekor fiyatlamalar görülen emtia fiyatlarına kıyasla altının performansı vasat kalıyor. Bakır, platin, paladyum gibi sanayide yoğunlukla kullanılan emtialara ek olarak mısır, soya ve buğday fiyatları da devamlı olarak artıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi sonrasında tedarik zincirlerindeki aksama, zorunlu üretim kısıtlamaları ve düşen talep gibi sebeplerin birleşmesiyle tüm emtialarda eş anlı başlayan ralli, bir süredir küresel piyasalardaki fiyatlamaları belirleyen ana gündem maddesi.
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ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 4,2’ye çıktığı bu dönemde emtia fiyatları kaynaklı maliyet enflasyonu yakından takip edilmekte. Yüzde 4,2’ye yükselen TÜFE’den de önemlisi yüzde 6,2 olan Üretici Fiyat Endeksi’ne baktığımızda artan emtia fiyatlarının etkisi açıkça görülmekte. Fed ise bu enflasyon evresinin ‘geçici’ olduğunu belirterek enflasyon endişelerini bertaraf etmiş durumda.
Tüm bu bilgiler ışığında ons altında 9 aydır beklenen yükseliş hareketi başlamış durumda. Kısa vadede ilk hedefi eski zirvesi 2070 dolar olacak. Emtia fiyatlarındaki ortalama yükselişle kıyasladığımızda ise, altın fiyatlarında enflasyon fiyatlaması yeni zirveler getirecek gibi duruyor.