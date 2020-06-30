Altın fiyatları yükseliyor mu? Gram, çeyrek tam ve yarım altın fiyatlarında son durum ve güncel altın fiyatı yorumları

Haber ve sosyal medyada sıkça 400 TL seviyesi telaffuz ediliyor. Bu noktada ise şunu söylemem gerekir. Kurdaki stabil seyrin korunması halinde gram altında bu hareketi beklemek için ons altında 1820 dolar seviyesini görmemiz gerekiyor.



Bu da şimdiki fiyattan neredeyse 60 dolar yukarı seviye demek. İmkânsız mı, finans piyasaları için böyle bir tabir kullanmak doğru değil. Fakat ikinci dalga ihtimaline karşın alınan önlemler ile yeniden yaşanacak normalleşme ons altında düşüşleri beraberinde getirir. Bu nedenle 390 TL’den alımlar yapılacaksa düşünülmeli ve her iki enstrümanda yakından izlenmeli. 400 TL fiyat hedef seviyemiz ise uzun vadede ons ve kur hareketi bile yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Bunun için ons hareketinde salgın, içeride ise salgının yanında ekonomi cephesindeki gelişmeler önemli olacak.