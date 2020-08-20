Altın fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu? Bugün (20 Ağustos) çeyrek altın ne kadar.. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu günün merak edilen konuları arasında yer alırken, Ons altın fiyatları düne göre bir birim düşüş gösterdi. Bugün altını gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınları da düne göre değer kaybetti. Peki 20 Ağustos altın fiyatlarında son durum nedir? İşte altın piyasasındaki son değerler ve uzman yorumları
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Geçtiğimiz hafta psikolojik sınır olan 2000 doların altında seyreden ons altın yeni haftaya güçlü yükselişle başladı. Dün 1929 dolarla güne başlayan ons altın gün sonunda 1990 dolara kadar yükseldi. 61 dolarlık yükseliş yaşayan ons altın gram altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Gram altın fiyatlarında dün 16 lira seviyesinde yükseliş yaşandı.Bugüne de yüksek seviyelerden başlayan ons altın 2000 dolar sınırında hareket ediyor.
Koronavirüse ilişkin Rusya’nın aşı iddiası dışında herhangi bir gelişme olmaması, ABD-Çin arasındaki gerginliğin devam etmesi, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmaların başlaması altına olan talebi destekliyor.
İşte 19 Ağustos altın fiyatlarında son durum ve detaylar..
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 468 bin, en yüksek ise 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 yükselişle 478 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 329 milyon 818 bin 900,64 lira, işlem miktarı ise 7.140,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 387 milyon 377 bin 736,23 lira oldu.
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Rekor Seviyeden Dönen Altın, Denge Arayışında…
Aylin CEVİZCİ
Stratejist
Virüs için hafifledi diye teselli olan ülkelerin yeniden artan vakalar ile mücadelesi, bol likidite dönemi, ülkelerin enflasyon yaratamama ihtimali, Merkez Bankalarının güvercin duruşları, ABD – Çin arasındaki artan tansiyon, piyasalardaki riskleri son dönemde artırmaya fazlasıyla yetti. Tüm bu gelişmelerin etkisi ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşan ons altın 2.075 dolar seviyesine tırmandı.
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Piyasalar var olan bu gelişmeleri konuşurken, VIX yani korku endeksi düşüş eğilimi içerisinde kalmaya devam etti. Virüsün ilk çıktığı dönemlerde 60 seviyesini aşan endeks, şimdi 29 seviyesinde seyrediyor ve ons altının yükselişinde VIX’ın vermiş olduğu tepki ise oldukça sınırlıydı.
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Dolayısıyla ons altın, VIX hareketinden bağımsız şekilde piyasanın riskleri altında barındırdığı her türlü unsuru sert şekilde fiyatladı ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.
Bundan sonraki süreçte yeni vaka artışları belki de ons altını bu kadar fiyatlandırabilecek mi ya da ABD – Çin arasındaki gelişmeler kıymetli metali hareketlendirmeye yetebilir mi işte bu kısım tartışmaya açık. Ama kısa bir süre içerisinde hızlı yaşanan bu yükseliş sonrası altın düzeltmeye girdi ve şimdi de denge arayışında olduğu aşikâr.
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Bu denge arayışı sonrasında yönün tayin edilebilmesi için önümüzde hangi gelişmeler var öncelikle bunları masaya koymak gerekir. Birincisi ABD’de seçim için çalışmalar ve isimler haber akışlarında kendini sıkça gösteriyorken, kasım ayı seçimleri oldukça hareketli olacağa benziyor.
İkinci olarak, önce Rusya ardından ABD’den aşıya yönelik çalışmaların ilerleme kaydettiği yönünde iddialar geldi. Genel temenni aşı sürecinde eylül ve ekim gibi çözüme ulaşması. Nedeni ise mevsimsel etkiler ile grip gibi hastalıkların artmasının coronavirüs sürecini tekrardan tetikleyebileceği.
Bu durumda aşının hızla sonuçlandırma isteğini doğuruyor. Bu nedenle aşıya yönelik çalışmalar altın için kritik detaylardan biri. Diğer bir gelişme ise ekonomik verilerde açılmalar sonrasında görülen toparlanma eğiliminin devam edip etmeyeceği ve bundan sonraki veriler ile Merkez Bankalarının tonunun nasıl olacağı.
Son olarak da ülkelerin ve özellikle de ABD’nin teşvik konusundaki tutumu. Ki teşvikle ilgili görüşmeler sürüyor ve belki de kısa zamanda neticeye kavuşması da muhtemel. Bu nedenle altın için kritik bazı gelişmeler var ki bunlarda yönün belirlenmesi adına önemli olacak.
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Temel görünüm kıymetli metal için farklı argümanları ortaya koyarken teknik neler söylüyor diye incelemek gerekir.
Çünkü temel gelişmelerin belirsizliği ve zamana yayılımlı olması kesin bir yorumdan uzak kalmaya neden oluyor. Bu nedenle birkaç teknik gösterge ile ons altını incelediğimizde dönüş sinyalleri zirve hareketi sonrası gelmiş durumda.
Ama göstergelerin dönüşündeki sürecin aşağı yönlü hareketin devamına net şekilde sinyal vermediğini belirtelim. Ama burada önemli birkaç seviyenin altını çizmek gerekir.
Öncelikle yukarıda 1.977 dolar seviyesi üzerine kalıcı bir görünüm temel anlamdaki gelişmeler ile oluşmadıkça satış imkanının bu bölgeden oluşabileceğini belirtelim. Aşağıda ise 1.921 dolar destek seviyesinin altına sarkmaların olması halinde düşüşlerin 1.860 dolar seviyesine kadar uzayabileceğini söyleyebiliriz.
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Fakat ons altındaki hızlı yükseliş sonrası düzeltmeyi normal karşıladığımızı belirtelim ve bundan sonraki yönün tayin edilebilmesi adına temeldeki her bir dinamiğin kritik önemde olduğunun da altını çizelim.
Bu nedenle teknik görünüm düşüşe kısmi anlamda sinyal yakmasına karşın, kritik bir bölgede olan kıymetli metalin temel anlamdaki gelişmeler ile dönmesi de oldukça muhtemel.
Bu nedenle belirlenecek stratejilerin güçlü destek ve direnç noktalarında dikkate alınması ara noktaların yatırımcılar için riskli bir tablo oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Son olarak da özellikle şu anki hareket alanının bekle – gör stratejik olarak yönetilmesinde fayda var.
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Altın daha ne kadar yükselebilir?
Ons altının 2020 yılı başından bugüne kadar olan değer artışı yüzde 35 seviyelerine geldi.
Buraya kadar olan sürecin önemli bir bölümünü öncelikle kısaca bir hatırlamakta fayda var. Çünkü günlük yorumlarımızda belirttiğimiz destek ve direnç seviyelerinin ne denli yakın takip edilmesi gerektiğinin de somut bir örneği olması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.
Hatırlayalım…
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Ons altın 13 Nisan’da 1700 dolar seviyesini ilk defa geçmesinin ardından 3 ayı biraz aşkın süre sonra, 20 Temmuz’da, gün içinde gördüğü en yüksek seviye 1820,58 dolara kadar olan zaman diliminde aşağıda 1670 dolar seviyelerinde destek görürken yukarıda 1740 dolar direncini aşma denemelerinde bulundu. Nihayetinde bu direnci kırıp sonraki adım olan 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini de geçmesiyle birlikte 20 Temmuz’dan sonra başlayan ve bugüne kadar devam eden çok hızlı bir artış ivmesi yakalayarak sürekli rekorlar tazelediği bir süreç içine girdi.
Neticede, 20 Temmuz’dan bugüne kadar olan bu seri kademeli artış ivmesinden günlük yorumlarımızda da bahsediyorduk ki ons altın fiyatlarının bugünkü seviyelere gelmesi aslında çok da sürpriz ve beklenen ötesi bir gelişme olmadı.
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Bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor?
Sorunun cevabını bulmak için öncelikle ons altını buraya getiren koşullar nelerdi ve bu koşullar halen geçerliliğini koruyor mu buna bakalım. Kovid-19 salgını sonrasında küresel Merkez Bankalarının genişleyici para politikaları sonucunda piyasalara bol likidite enjekte etmeleri, küresel faiz oranlarının sıfıra hatta sıfırın altında eksi seviyelere gerilemesi, ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirilerinin tarihi düşük seviyelerde olması,
Amerikan dolar endeksinin 2018 yılından bu yana en düşük seviyelere gerilmesi, önümüzdeki döneme ilişkin belirsiz ve tahmin edilemez ortamdan kaynaklı vaziyetin yatırımcıları riskli varlıklardan daha az riskli varlıklara yönlendirmesi gibi faktörler biraraya gelince altına olan talep giderek arttı ve bugünkü duruma geldik. Saydığımız faktörlerden oluşan durum, bu satırları yazdığımız an itibariyle halen geçerliliğini koruyor. Ve düz mantık yürüttüğümüzde de sorunun cevabına ulaşmış oluyoruz ki bundan sonra bizi bekleyen süreçte ons altına dair ana yükseliş trendi halen devam ediyor.
Özellikle gelişmiş ülke Merkez Bankaları, Kovid-19 salgını tamamen durmadığı müddetçe genişleyici politikaların uzantısı olan düşük faiz politikasına devam edeceklerini yinelerken devlet yönetimleri de kamu maliye politikaları ile merkez bankalarının para politikalarına destek vereceklerini söylüyorlar. Bunlara bir de siyasi ve jeopolitik gerginlikleri eklediğimizde yıl sonuna kadar suların pek durulmayacağını da söyleyebiliriz.
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Ana yükseliş trendi devam edecek derken, altın fiyatlarının sürekli olarak yükselmesinden mi bahsediyoruz?
Hatta gelin daha basit soralım…
Bu seviyeden halen altın alınır mı? (Altında yeni rekorlar gelir mi?)
Bu soruyu yanıtlarken elbette ki ons altın fiyatlamasına ek olarak gram altın fiyatlarından da bahsetmemiz lazım. Gram altın yıllık bazda ons altının yüzde 35 oranındaki artışının 2 katına yakın bir oran olarak yüzde 65.5 oranında artış gösterdi. Gram altının artık 465 TL seviyesine nerdeyse yıl sonuna kadar pek geri dönmeyeceği bir trende girdiğini düşünüyoruz.
Ons altın fiyatlarındaki ana yükseliş eğiliminin devam etme senaryosuna ilaveten dolar/TL kurunun özellikle ani yükselişinin ardından gram altının yıl sonuna geldiğimizde 550 TL’yi geride bırakmasını kuvvetli bir olasılık olarak görüyoruz. Buraya doğru ilerlerken 479-486 TL bant aralığında bir müddet hareketini sürdürmesini ve ons altının yeniden ivme yakalamasını takiben 500 TL’ye doğru çıkış yakalaması pek de uzak görünmüyor.
Bu arada ons altında ana yükseliş trendinin devam edeceğinden bahsederken bu trend içerisinde zaman zaman geri çekilmelerin olacağını akılda tutmak gerekiyor. Elbette yıl sonuna kadar bir projeksiyon yapacak olursak daha önce hiç altın alımı yapmamış yatırımcılar için getiri oranlarının yılın önceki dönemlerine göre daraldığını söyleyebiliriz.
Yılbaşından bugüne kadar yüzde 35 oranında artan ons altın fiyatları yıl sonunda 2500 dolara ulaşırsa, bugünden yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış sergilemiş olacak. Yıl sonuna ilişkin 2500 dolar seviyelerinin hedef olarak konuşulduğunu düşündüğümüzde halen altın yatırımı için adım atılacak yer var diyebiliriz.