Altın fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu? 2020 Altın fiyatları yorumları.. 25 Nisan canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı..
Altının gram fiyatı ne kadar sorusu ile birlikte altın fiyatları uzman yorumları ve altın piyasasının seyri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En çok araştırılan konulardan biri de altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu sorusunun cevabı oldu. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu? İşte altın piyasasındaki son durum
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Altın piyasasındaki son durum vatandaşlar tarafından takip edilirken, gram altın 387 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki fiyatlarda değişti. Peki yarım altın, cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde son değer nedir?
2
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Çeyrek altının satış fiyatı 637 lira olurken, 622 liradan bozduruluyor.Yarım altının satış fiyatı 1.274 lira olurken, 1.241 liradan geri alınıyor.Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.545 lira olurken, 1.483 liradan geri alınıyor.22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 350 liradan işlem görürken, 346 liradan geri alınıyor. GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
3
GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYE 377 TL - Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi
Gram altında yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Hem ons altın hem de dolar kurunun kuvvetli seyretmesi gram altını desteklemeye devam ediyor.Dolar kurunda yukarı yönde eğilim mart ayı başından bu yana oldukça kuvvetli ve devam ediyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirdi ve ana politikasına devam etti.
4
Bu durum TL’yi kırılgan yapmaya devam edebilir. Manşet enflasyon petrol fiyatlarındaki çöküş nedeniyle düşebilir, ancak çekirdek enflasyonun nasıl bir seyir izlediği önemli olacaktır. Çünkü bugün sert düşen petrol, birkaç hafta sonra sert yükselebilir. Enflasyon beklentilerini petrol fiyatlarına bağlamak doğru olmayacaktır. Dolar kurunda teknik olarak 6.80 TL üzerinde kalındığı her durumda yukarı yönde teknik eğilimin sürmesini bekliyorum.
5
Ons altın ise geçen hafta ve bu haftanın ilk iki günü satış baskısı altında kalmasına rağmen hızlı bir şekilde toparlandı.
6
Büyük Merkez Bankalarının faizleri düşürmesi ve piyasalara likidite vermesi ons altını ana resimde desteklemeye devam ediyor. Geri çekilmeler olsa da toparlanmanın daha hızlı olması bundan kaynaklı. Ons altın özelinde kısa vade 1703 dolar genel resimde 1660 dolar üzeri pozitif olacaktır.
7
Toparlayacak olursak gram altının iki dinamiği olan dolar kuru ve ons altında hem temel dinamikler hem de teknik dinamikler yukarı yönde eğilimleri destekliyor.
8
Bu nedenle gram altında da yukarı yönde eğilimin bu aşamada devamı beklenebilir. Gram altında trend desteği 377 TL’den geçiyor. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda pozitif eğilimine devam edecektir. Yukarıda 400 TL seviyesi psikolojik bir eşik olarak izlenebilir.
9
Yastık altından 10 yılda 100 tona yakın altın çıktı İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi Esen, bankalarla yürüttükleri yastıkaltı altının ekonomiye kazandırılması projesi kapsamında 10 yılda yaklaşık 100 ton altın toplandığını belirtti. İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Esen, altın ve gümüş piyasası ile İAR'ın öncülüğünü yaptığı yastıkaltı altınların toplanmasına dair projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İAR'ın altın bankacılığı konusunda yaklaşık 10 yıldır toplam 12 banka ile çalışmalar yürüttüğünü anlatan Esen, bu süreçte yaklaşık 100 ton altın toplandığını bildirdi. Son dönemde altının toplumdaki öneminin anlaşıldığını, yastık altında ne kadar büyük miktarda altın olduğunun ortaya çıktığını aktaran Esen, "Yastık altında olduğunu bildiğimiz 3 ila 5 bin ton arasındaki altın sonuçta 200-300 milyar dolarlık bir ekonomi ve bu ekonomi şu anda kayıt dışında. Bunun kayıt içine girmesi demek, Türkiye'de yaşanan bütün finansal sıkıntıların, ekonomiyle ilgili çözümlerin aslında bir kaynağı olması demek." ifadelerini kullandı. Esen, yastıkaltından çıkarılan altın miktarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Biz daha fazla yastıkaltı altını ekonomiye kazandıracak yeni projeler üzerinde çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Korona krizi çıkmadan önce İAR olarak bunun çok kapsamlı çalışmasını yürütmekteydik. Bakanlıkla da iş birliği içinde görüşmelerimiz devam ediyordu. Doğal olarak önceliğimiz değişti ama inşallah en kısa zamanda o çalışmalara geri döneceğiz." şeklinde konuştu. "Gümüş hayatımızda daha çok var olacak" Ayşen Esen, İAR'ın zaman içinde yükselen altın fiyatları dolayısıyla tüketicilerin alım gücüne yönelik yeni ürünler üzerinde sürekli çalışmalar yürüttüğünü, daha önce 1 gram altın ve 0,5 gram altın çıkardıklarını anımsattı. Son dönemde 0,5 gram altına yönelimin arttığını vurgulayan Esen, "Piyasada bizim bilmediğimiz 8 ayar altınlar da var. Bunlar bizim ürettiğimiz değil, kuyumculardan alınan altın. Çok güvenilir olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden halkımıza önerim güvenilir yerlerden, kapalı ambalajlarda 0,5 gram olarak üretilen altını tercih etmeleri. Yarım gram son zamanlarda, özellikle düğün sezonlarında zaten en çok giden altınların başında geliyor." diye konuştu.
10
Gümüş fiyatlarındaki değişime de değinen Esen, şunları kaydetti:
"Gümüş ile altın fiyatları benzer seyretti. Koronavirüs salgını sonrası gümüşe de çok hızlı satış geldiği için ilk başta fiyatı düştü. Yurt dışında ellerinde ciddi gümüş rezervi olan birçok yatırımcı var. Gümüş, fiyatı daha düşük olduğu için daha hızlı sirküle edilen bir ürün. Bu nedenle gümüşteki fiyat farkı daha fazla oldu. Elden çıkarmak isteyenler ile fiziki gümüş bulunamaması nedeniyle alış ile satış arasındaki fiyat makası açıldı. Gümüşün yatırım aracı olarak önümüzdeki dönemlerde Türkiye ve benzeri ülkelerde popülaritesi artacak diye düşünüyoruz. Altın, fiyat olarak ulaşılması daha zor bir ürün. Eskiden halkımız maaşından belirli bir rakam ayırarak her ay altın alıyordu ama bu belirli rakamın karşılığı olan altın miktarı giderek azaldı. O yüzden altının fiyatı arttığı için bizde de aynen yurt dışındaki gibi gümüşe yönelim olacaktır. İnsanlar çok rahat gram gümüş yatırımı yapabilecektir. Kısacası gümüş hayatımızda daha çok var olacaktır diye düşünüyorum."