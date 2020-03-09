Altın fiyatları yükseliyor.. 1 gram altın bugün kaç TL? 2020 altın yorumlarında dikkat çeken analizler

ONS ALTIN 7 YILIN ZİRVESİNDE

Altının ons fiyatı en yüksek 1703 doları görerek Aralık 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde yüzde 0.16 yükselişle 1677 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam etmesi ve çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakalar altın fiyatlarını destekliyor. Ayrıca petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş de altın fiyatlarındaki yükselişe sebep oluyor.

PİYASALARI DOMİNE EDEN BAŞLIK PETROL SAVAŞI



Eral Karayazıcı - Global Menkul Yurtiçi Satış Müdürü

Küresel piyasalar yeni haftaya güçlü negatif bir fiyatlama ile başladı. Kuşkusuz Corona faktörü ve ilişkili haber akışı etkisini sürdürüyor, ancak öne geçen ve piyasaları domine eden başlık petrol savaşı. S.Arabistan ile Rusya'nın üretim kesintisinde geçen hafta anlaşamayışı cuma günü petrole yüzde 9 kadar değer kaybettirmişti. Cumartesi günü S.Arabistan rest çekerek petrolü daha ucuza satacağını açıkladı. Hal böyle olunca petrol fiyatları son 30 yılın en sert değer kaybına uğrayarak Asya işlemlerinde yüzde 30'a yakın değer kaybı gösterdi. Korku ve panik atmosferi altını destekledi ve Türkiye saati ile 05:00'de gram fiyat 338.7 TL'yi test etti.

Panik ortamının yatışması altın fiyatlarında gerilemeye neden olmaya sürmesi ise yükselişi desteklemeye aday. Bu anlamda hemen her markette olduğu üzere geleceği tahmin için cevap aranan soru en kötü ne zaman yeterince fiyatlandığı diyebileceğimiz. Ben kısa bir süre içinde (bir belki iki hafta) var olan güçlü negatif seyrin sona ereceğini ve ikinci yarı yılda ekonomiler düzelecek beklentisinin fiyatlamalara konu olmaya başlayacağını düşünüyorum.