Altın fiyatları yükseliyor.. 1 gram altın bugün kaç TL? 2020 altın yorumlarında dikkat çeken analizler
Altın fiyatları değer kazanmaya devam ederken, corona virüsü etkisi ekonomik anlamda da dünya piyasalarını etkilemeye başladı. Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların dikkatini çekerken, ülkemizde gram altın ve çeyrek altın gibi en çok talep gören altın türlerindeki son durum merakla takip ediliyor. Peki altın piyasasında son durum nedir? 1 gram altın bugün kaç TL? İşte 2020 altın yorumlarında dikkat çeken analizler ve gelişmeler.
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Altın fiyatları değer kazanmaya devam ederken, corona virüsü etkisi ekonomik anlamda da dünya piyasalarını etkilemeye başladı. Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların dikkatini çekerken, ülkemizde gram altın ve çeyrek altın gibi en çok talep gören altın türlerindeki son durum merakla takip ediliyor. Peki altın piyasasında son durum nedir? 1 gram altın bugün kaç TL? İşte 2020 altın yorumlarında dikkat çeken analizler ve gelişmeler.
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ALTIN FİYATLARI
Altının gram satışı bugün 329 lira seviyesine ulaşarak gün içi zirvesine ulaşmış durumda. Gram altının satış fiyatının artması ile birlikte diğer yatırım altınlarının da değeri yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı 538 liradan işlem görürken, 526 liradan geri alınıyor. Yarım altının satış fiyatı 1076 liradan değer bulurken, 1049 liradan bozduruluyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2219 liradan piyasalarda yerini alırken, 2186 liradan geri alınıyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 301 lira olurken, 298 liradan geri alınıyor.
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ONS ALTIN 7 YILIN ZİRVESİNDE
Altının ons fiyatı en yüksek 1703 doları görerek Aralık 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde yüzde 0.16 yükselişle 1677 dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam etmesi ve çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakalar altın fiyatlarını destekliyor. Ayrıca petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş de altın fiyatlarındaki yükselişe sebep oluyor. PİYASALARI DOMİNE EDEN BAŞLIK PETROL SAVAŞI
Eral Karayazıcı - Global Menkul Yurtiçi Satış Müdürü Küresel piyasalar yeni haftaya güçlü negatif bir fiyatlama ile başladı. Kuşkusuz Corona faktörü ve ilişkili haber akışı etkisini sürdürüyor, ancak öne geçen ve piyasaları domine eden başlık petrol savaşı. S.Arabistan ile Rusya'nın üretim kesintisinde geçen hafta anlaşamayışı cuma günü petrole yüzde 9 kadar değer kaybettirmişti. Cumartesi günü S.Arabistan rest çekerek petrolü daha ucuza satacağını açıkladı. Hal böyle olunca petrol fiyatları son 30 yılın en sert değer kaybına uğrayarak Asya işlemlerinde yüzde 30'a yakın değer kaybı gösterdi. Korku ve panik atmosferi altını destekledi ve Türkiye saati ile 05:00'de gram fiyat 338.7 TL'yi test etti. Panik ortamının yatışması altın fiyatlarında gerilemeye neden olmaya sürmesi ise yükselişi desteklemeye aday. Bu anlamda hemen her markette olduğu üzere geleceği tahmin için cevap aranan soru en kötü ne zaman yeterince fiyatlandığı diyebileceğimiz. Ben kısa bir süre içinde (bir belki iki hafta) var olan güçlü negatif seyrin sona ereceğini ve ikinci yarı yılda ekonomiler düzelecek beklentisinin fiyatlamalara konu olmaya başlayacağını düşünüyorum.
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Analistler, koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini, buna petrolde arz fazlasının artacağına dair risklerin de eklenmesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneliminin belirginleştiğini söyledi.
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Teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, gram altında ise yükselişin devam etmesi durumunda 335 liranın test edilebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde 325 liranın izleneceğini bildirdi.