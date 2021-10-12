Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın bugün kaç TL? İşte uzman görüşleri ve piyasalardaki son değerler
Uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte enflasyon endişeleri altın fiyatlarını desteklemeye başladı.Altın fiyatlarında hareketlenme görülüyor. Ons Altın, enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte enflasyon endişesi yaşayanların adresi oldu. Ons altın 1760 dolar seviyesine hafif yükseliş yaşadı. Gün içinde en düşük 1750 dolar, en yüksek 1760 dolar seviyesi görüldü. Fed'in faiz artırım sinyali ve Kasım ayında varlık alımlarını azaltacağına dair beklentilerin de ertelenebileceği düşüncesi ons altını destekliyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Analistler, enflasyon endişeleri ile altın fiyatının 1768-1776 dolar/ons aralığına kadar yükselebileceğine işaret ediyorlar. Aşağı hareketlerde ilk destek 1748 dolar/ons. Buranın kırılması halinde 1723 dolar/ons seviyesine kadar gerileme olabilir.
2
GRAM ALTINDA DA YÜKSELİŞ VAR
Gram Altın fiyatları dolardaki yükselişle birlikte 510 lira seviyesine yükseldi. Gram altın gün içinde en düşük 506.3 lira, en yüksek 510.1 lira seviyesini gördü. Saat 08:13 itibarıyla 509.6 liradan alıcı buluyor.
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçtiğimiz haftanın özellikle kapanışa doğru olan kısmında ons altın fiyatında önemli oynamalara şahit olduk ve bundaki en büyük pay da ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisi oldu. Yeni haftaya başlarken gördüğümüz 1756 dolar seviyesinin aslında yüzde 1.60 seviyelerini aşan ABD 10 yıllıklarının karşısında yine de dayanaklı olduğunu düşünüyorum.
5
Normal şartlar altında ABD 10 yıllıklarındaki bu yükseliş karşılığında daha aşağıda olması beklenebilecek ons altının bu hareketi bizlere işlerin terse dönmesi halinde, yani hem ABD dolar endeksinde bir zayıflama hem de ABD 10 yıllıklarında bir gerileme olması durumunda, hızlı bir yukarı tepkime vereceğinin sinyali olarak yorumlanabilir.
6
Eğer önemli bir haber akışı olmaz ise, kasım ayının başında yapılacak Fed toplantısına kadar olan dönemde ons altındaki seyrin günlük hareketler haricinde çok ciddi sapmalar göstermesini pek beklemiyorum. Nitekim 16 Eylül tarihinden bu yana da şu andaki seviyelerinde ilerledi.
7
Gram altında ise, dolar/TL kuru kaynaklı yükselişler görme ihtimalimiz var. Geçtiğimiz hafta 9TL seviyesine yaklaşarak tarihi zirveyi gören dolar/TL kurunda yukarı yöndeki riskler halen varlığını koruyor.
8
Kurun 9TL üzerine çıkması ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi şu andaki ana senaryomuz. Bu senaryo paralelinde de gram altın fiyatının 500TL altında oluşması, günlük kısa süreli işlemler haricinde pek mümkün görünmüyor.