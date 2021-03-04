Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? 4 Mart altın fiyatlarında son durum

Kararsız seyrini sürdüren ons altın gün içerisinde en yüksek 1721 dolar seviyesini, en düşük ise 1706 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.04 oranında yükselişle 1714 dolardan işlem gördü.