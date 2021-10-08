Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte canlı ve anlık değerler ile altın piyasasında son durum...
Altın fiyatları merakla takip edilirken, piyasanın son işlem günün yükselen değerin ardından altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altının ons fiyatı bir süredir yatay seyirde hareket ederken; beklentilerin çok altında gelen ABD kritik verisi sonrası yükselişe geçti. Ons altın fiyatı 1761 dolar seviyesinden 1776 dolar seviyesine kadar yükselirken, uzmanlar beklentilerin altında bir veri gelmesi halinde ons altın fiyatının yeniden 1830 dolar seviyesini test edebileceğini belirtmişti.
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Altının ons fiyatı, altıncı işlem gününde de yatay seyir diyebileceğimiz dar banttaki seyrini korurken; Altın yatırımcısının gözü bugün açıklanacak olan ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisindeydi. Beklentilerin çok altında gelen veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tapering'in (varlık alımı azaltımı) zamanlamasını ötelemesi beklentisinin kuvvetlenmesiyle Altın Fiyatları yükselişe geçti.
Piyasa uzmanları, ABD istihdam verisinin beklentilerin üstünde gelmesiyle Ons Altın fiyatlarında 1700 dolara kadar geri çekilmenin olabileceğini, tersi durumda yani verinin beklentilerin altında kalmasıyla da altının ons fiyatında 1830 dolar seviyesinin test edilebileceğini belirtmişti.
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Altının ons fiyatı, beklentilerin çok altında gelen ABD istihdam verisi sonrası en yüksek 1776 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1753 dolar seviyesine kadar geri çekildi.
Ons altın fiyatı saat 15.51 itibarıyla ise yüzde 0,97 oranında yükselişle 1773 dolar seviyesinde hareket ediyor.
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GRAM ALTINDA SON DURUM
Altının gram fiyatı, dolar kurunda bir süredir yaşanan yatay seyrin etkisiyle dar bantta hareket ederken; dolar kurunda bugün yaşanan hareketlenmeyle beraber 506 lira seviyesine kadar yükselerek 8 Temmuz tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
Gram Altın bugünkü işlemlerde yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesine tırmanırken, gün içerisinde en düşük 499 lira seviyesini görmüştü. Gram altın şu dakikalarda ise yüzde 0,88 oranında yükselişle 504 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 345 liradan işlem görüyor.
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim Müdürü
Altın cephesinde yatay seyir devam ediyor. Dünya genelinde yükselen enflasyon teorik olarak destekleyici olsa da bu aynı zamanda tahvil faizlerini yukarı ittiği için şimdilik fiyata yansımıyor.
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Ağustos ayını 1813 dolar ile tamamlayan ons altın eylül ayının ilk yarısında 1750 dolar civarına gerilemişti.
Son üç hafta 1725-1775 dolar bandında yatay geçti. Önümüzdeki haftalarda yeni bir satış ile karşılaşacak olursak (favori senaryo olmasa da şansı var bence) ons 1625 dolar civarına çekilebilir.
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Daha aşağı gelir mi derseniz ben 2022 ortalarına kadar olan kesitte ons altında aşağı yönlü alanın 1600-1625 dolar hattı ile kısıtlı olduğunu, önümüzdeki 7-8 ayın 1625-1925 gibi alanda yatay seyre sahne olabileceğini düşünüyorum.
Bu nedenle yaşanabilecek ilave kayıpların artık altında alış fırsatı sunacağı görüşündeyim.