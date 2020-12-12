Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? 12 Aralık canlı ve anlık altın fiyatları! Uzmanlardan altın yorumları
Altın fiyatları 12 Aralık Cumartesi günü piyasaların son durumunu görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Son günlerde 1800 üzeri seyir gösteren altın fiyatları, uzmanların da yakın takibinde yer alıyor. Piyasa değeri 10 trilyon dolar olan altın için 350 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in risk oluşturup oluşturmadığını ele alan uzmanlar, altın fiyatları üzerindeki baskısına değindi. İşte, 12 Aralık altın fiyatları ve günün altın yorumları bilgisi
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Yukarı yönlü baskısını sürdüren altın fiyatları, 12 Aralık Cumartesi gününe 465 TL'den giriş yaptı. Pek çok ülkenin gündeminde yer alan mali yardım politikaları, parasal genişlemeler gibi unsurlar, altın fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisini sürdürüyor. Diğer taraftan aşağı yönlü bir risk unsuru da taşıyan altın fiyatları, aşı gelişmeleri, salgın sonrası dünyada güçlü büyüme beklentileri dolayısıyla düşüş riski içerisinde de yer alıyor. Peki, gram bazında 465, ons bazında ise 1839 dolardan güne başlayan altın fiyatları 12 Aralık Cumartesi günü nasıl bir seyir içerisinde olacak? İşte, uzmanların 12 Aralık altın yorumları detayları
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ALTIN FİYATLARI: 12 ARALIK 2020
Gram altın güne yatay seviyede başladı. Gram altın 12 Aralık Cumartesi günü 465 TL'den satılırken 461 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 753, satış fiyatı 768 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.507, satış fiyatı 1.537 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.101 satış fiyatı 3.132 TL,
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Geçtiğimiz haftalarda altının ons fiyatı 1.800 doların altında 1.770 dolara kadar indikten sonra istikrarlı bir şekilde yükselerek 1,870 dolara kadar yükselmişti. Sarı metal dün sert düştü ve 1,830 dolara kadar geriledikten sonra bugün yatay bir seyirde, adeta bekleme modunda duruyor.
Altın fiyatını yukarı yönlü baskılayan en önemli faktörler pandemi ile mücadelede dünyanın dört bir yanında hükümetlerin uyguladığı büyük mali yardım paketleri, sonrasında da hem bu paketlerin finansmanı hem de mevcut sistemi desteklemek ve ayakta tutmak için yapılan büyük çaplı varlık alımları ve parasal genişlemeler... Tabii para birimi rezerv para olmayan ülkelerde parasal genişlemelerin boyutunu gelişmiş ülkelerdeki kadar yapamıyorsunuz, yoksa yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz.
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Fiyatı aşağı yönlü baskılayan en büyük unsur ise, aşı ve aşının getirdiği dünya ekonomilerinde toparlanma ve salgın sonrası dünyada güçlü büyüme beklentileri… Aşı için ilk adımı atan İngiltere’den sonra bugün Kanada’da da regülatörler Pfizer-BionTech’in aşısı için yeşil ışık yaktı. Aşılanmanın dünya çapında artacağı ve karantinaların biteceği beklentisiyle gelecekteki riskler azalıyor, risk iştahı artıyor, borsalar yükseliyor ve altın düşmeye başlıyor.
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Bütün bunlar olurken uluslararası kuruluşlar JPMorgan ve HSBC gibi dev yatırım bankaları altına karşı çok sert raporlar kaleme aldı. JPM altının Bitcoin sebebiyle uzun süre acı çekeceğini yazarken, HSBC ise altın fiyatında önümüzdeki dönemde düşüş beklediklerini açıkladı. Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara olan ilginin artması ve özellikle büyük kurumsal yatırımcıların bu piyasaya yönlenmeye başlaması altının geleceğinin önündeki bir diğer engel.
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Bitcoin ve kripto-dijital para kavramı 2009’dan beri Amerika ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde 2008 krizi sonrası devrimsel bir olgu olarak uzun süre güç kazanan bir hareket olarak günümüze kadar geldi. Özellikle 2017’deki zirvesinden sonra gelişmekte olan ülkelerde de yankı ve yatırımcı buldu. Bitcoin’in regülatörler ve devletlerle olan mücadelesi sürüyor olsa da bu hareket büyüdükçe bu mücadelelerin sertlik tonu da artacaktır.
Altın-Bitcoin ilişkisini düşünürken Bitcoin’in piyasa değeri toplamının son gelinen fiyat ile 350 milyar dolar, altının ise 10 trilyon dolar seviyesinde olduğunu unutmamak gerekiyor.