Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? 12 Aralık canlı ve anlık altın fiyatları! Uzmanlardan altın yorumları

Bitcoin ve kripto-dijital para kavramı 2009’dan beri Amerika ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde 2008 krizi sonrası devrimsel bir olgu olarak uzun süre güç kazanan bir hareket olarak günümüze kadar geldi. Özellikle 2017’deki zirvesinden sonra gelişmekte olan ülkelerde de yankı ve yatırımcı buldu. Bitcoin’in regülatörler ve devletlerle olan mücadelesi sürüyor olsa da bu hareket büyüdükçe bu mücadelelerin sertlik tonu da artacaktır.



Altın-Bitcoin ilişkisini düşünürken Bitcoin’in piyasa değeri toplamının son gelinen fiyat ile 350 milyar dolar, altının ise 10 trilyon dolar seviyesinde olduğunu unutmamak gerekiyor.