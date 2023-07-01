Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 1 Temmuz 2023 Gram, çeyrek, ons altın fiyatları hakkında detaylar

Altın fiyatları, 1 Temmuz Cumartesi günü gündemde yer alıyor. Küresel piyasalar enflasyon sorunuyla mücadele ederken para piyasalarında da altın ve dolar arasındaki ilişki bozulmadan devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin beklentilerin değişmesiyle birlikte altın fiyatları volatil seyrediyor.
ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl iki faiz artırımı daha yapacağına dair verdiği sinyaller ve en yakın faiz indiriminin 2024 yılında başlayacağı beklentisi altın fiyatlarında hareketliliği destekliyor.
Fed'in faiz kararlarının yanında ABD'de açıklanan veriler de altın için yön belirleyici olmada ilk sırada yer alıyor.
İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler;