Son Ã¼Ã§ hafta 1725-1775 dolar bandÄ±nda yatay geÃ§ti. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda yeni bir satÄ±ÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸacak olursak (favori senaryo olmasa da ÅŸansÄ± var bence) ons 1625 dolar civarÄ±na Ã§ekilebilir.



Daha aÅŸaÄŸÄ± gelir mi derseniz ben 2022 ortalarÄ±na kadar olan kesitte ons altÄ±nda aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ alanÄ±n 1600-1625 dolar hattÄ± ile kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸunu, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 7-8 ayÄ±n 1625-1925 gibi alanda yatay seyre sahne olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Bu nedenle yaÅŸanabilecek ilave kayÄ±plarÄ±n artÄ±k altÄ±nda alÄ±ÅŸ fÄ±rsatÄ± sunacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ndeyim.