AltÄ±n fiyatlarÄ± yükselecek mi, düÅŸecek mi? 1 Gram altÄ±n kaç TL'den satÄ±lÄ±yor? Ä°ÅŸte piyasalardaki son durum ve uzmanlarÄ±n 2021 fiyat deÄŸerlendirmeleri
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 527 lira seviyesinde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Ã‡eyrek altÄ±n 865 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 3.520 liradan satÄ±lÄ±yor. DÃ¼n altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ve dolar kurundaki yÃ¼kseliÅŸe paralel deÄŸer kazanan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 2,4 Ã¼zerinde 524 liradan tamamladÄ±.
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, yeni gÃ¼ne de yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, saat 10.50 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 0,6 Ã¼zerinde 527 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± dakikalarda Ã§eyrek altÄ±n 865 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 3.520 liradan satÄ±lÄ±yor. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, ÅŸu sÄ±ralarda Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n hemen Ã¼zerinde 1.793 dolardan alÄ±cÄ± buluyor.
2
Analistler, bugÃ¼n altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±ndaki yatay seyre karÅŸÄ±n dolar kurundaki artÄ±ÅŸÄ±n yurt iÃ§inde altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesine sebep olduÄŸunu kaydetti. Dolar/TL, ÅŸu dakikalarda Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,6 artÄ±ÅŸla 9,14 seviyesinde bulunuyor.
3
BugÃ¼n piyasalarÄ±n yÃ¶nÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan ABD Merkez BankasÄ± ve Avrupa Merkez BankasÄ± yetkililerinin konuÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran analistler, veri tarafÄ±nda ise yurt iÃ§inde haftalÄ±k para ve banka istatistikleri, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ABD'de Ãœretici Fiyat Endeksiâ€™nin izleneceÄŸini kaydetti. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 527 lira seviyesinde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Ã‡eyrek altÄ±n 865 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 3.520 liradan satÄ±lÄ±yor.
4
DÃ¼n altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ve dolar kurundaki yÃ¼kseliÅŸe paralel deÄŸer kazanan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 2,4 Ã¼zerinde 524 liradan tamamladÄ±.
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, yeni gÃ¼ne de yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, saat 10.50 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 0,6 Ã¼zerinde 527 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± dakikalarda Ã§eyrek altÄ±n 865 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 3.520 liradan satÄ±lÄ±yor. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, ÅŸu sÄ±ralarda Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n hemen Ã¼zerinde 1.793 dolardan alÄ±cÄ± buluyor.
Eral KarayazÄ±cÄ± - Inveo PortfÃ¶y - Fon YÃ¶netim MÃ¼dÃ¼rÃ¼
AltÄ±n cephesinde yatay seyir devam ediyor. DÃ¼nya genelinde yÃ¼kselen enflasyon teorik olarak destekleyici olsa da bu aynÄ± zamanda tahvil faizlerini yukarÄ± ittiÄŸi iÃ§in ÅŸimdilik fiyata yansÄ±mÄ±yor. AÄŸustos ayÄ±nÄ± 1813 dolar ile tamamlayan ons altÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 1750 dolar civarÄ±na gerilemiÅŸti.
6
Son Ã¼Ã§ hafta 1725-1775 dolar bandÄ±nda yatay geÃ§ti. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda yeni bir satÄ±ÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸacak olursak (favori senaryo olmasa da ÅŸansÄ± var bence) ons 1625 dolar civarÄ±na Ã§ekilebilir.
Daha aÅŸaÄŸÄ± gelir mi derseniz ben 2022 ortalarÄ±na kadar olan kesitte ons altÄ±nda aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ alanÄ±n 1600-1625 dolar hattÄ± ile kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸunu, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 7-8 ayÄ±n 1625-1925 gibi alanda yatay seyre sahne olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Bu nedenle yaÅŸanabilecek ilave kayÄ±plarÄ±n artÄ±k altÄ±nda alÄ±ÅŸ fÄ±rsatÄ± sunacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ndeyim.