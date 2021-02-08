Altın fiyatları yükselecek mi? 8 Şubat güncel altın fiyatları ve uzman yorumları
2020 yılında 530 lira seviyelerini görmesinin ardından gram bazında 100 liradan fazla düşüş gösteren altın fiyatları, yatırımcıların sıkı takibinde yer alıyor. FED'in piyasalar hakkındaki kararları, küresel piyasalardaki hareketlilikler ve pandeminin akıbeti gibi konuların yön verdiği altın fiyatları, 8 Şubat Pazartesi gününe küçük bir yükselişle merhaba dedi. Ons bazındaki hareketliliklerin yanı sıra döviz yönünden de destek alan altın fiyatları, dolar kurunun hareketine göre yön değiştirecek. Peki, 8 Şubat Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları bilgisi
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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişikliklere göre alım veya satım yapıyorlar. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2.694,00 liraya gerilemişti. Bugün ise gram altın 411 liradan güne başladı.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatları, 8 Şubat itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bir süredir düşüşe geçen altın fiyatlarının yeniden yükselip yükselmeyeceği ise merak konusu haline geldi. Yatırım araştırma uzman yardımcısı Esra Uzun konu ile ilgili ‘Yön tayin edici nitelikteki 50 haftalık ortalamanın aşağı yönde kırılması değerli metalin aşağı yönlü eğilimini onaylayıcı nitelikte oldu. 50 haftalık ortalamanın altında kapanış gerçekleştirmesi halinde ons altındaki zayıf seyrin sürmesi beklenebilir.’ dedi. İşte güncel altın fiyatları
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 407 liradan alınıyor, 411 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 665,00 liradan alınıyor, 679,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.331,00 liradan alınıyor, 1.358,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.740,00 liradan alınıyor, 2.767,00 liradan satılıyor.
ONS ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ EĞİLİMİN SÜRMESİ BEKLENİYOR
Esra Uzun / İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı
Ons altın dünya genelinde gerçekleşen aşılama çalışmaları, ABD'de teşvik paketi konusunda kaydedilen olumlu gelişmeler ve makro verilerin de pozitif seyri ile zayıflıyor. Hızla yükselerek 1.10 seviyesi üzerine yerleşen ABD tahvil faizleri de ons altındaki gerilemeye destek oluyor. Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek işlemler hakim. ABD'de endeksler geçtiğimiz hafta yaptıkları düzeltme serisini geride bırakırken dün itibariyle S&P500 endeksi rekor tazeledi. Gelişmelerle beraber ons altın, dün önce 1818 seviyesinde bulunan desteği, sonrasında da 1810 seviyesindeki 50 haftalık ortalamayı aşağı yönde kırarak 1784 seviyesine kadar geriledi.
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Yön tayin edici nitelikteki 50 haftalık ortalamanın aşağı yönde kırılması değerli metalin aşağı yönlü eğilimini onaylayıcı nitelikte oldu. 50 haftalık ortalamanın altında kapanış gerçekleştirmesi halinde ons altındaki zayıf seyrin sürmesi beklenebilir. Alçalan trend içerisindeki değerli metalde ana strateji yükselişlerde satış yönlü durulması olabilir. Aşağıda 1774 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın ons altının tekrar 50 haftalık ortalaması üzerine yerleşmesi halinde pozisyonsuz beklemek faydalı olabilir. Günlük teknik göstergelerin de üzerindeki seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyonlar denenebilir. Şimdilik yukarı yönlü pozisyonlar riskli görünüyor. Piyasalarda, teşvik paketi ve aşı çalışmaları ile ilgili olumsuz bir haber akışı gelmedikçe ons altında aşağı yönlü eğilimin sürmesi bekleniyor.
Ons altındaki geri çekilmeye ek olarak DolarTL kurunun da aşağı yönlü eğilimde olması gram altındaki geri çekilmeyi hızlandırdı. Gram altında 422 seviyesinin altındaki seyirlerin sürmesi halinde zayıf teknik görünüm sürecektir. Gram altın için yükselişler satış fırsatı olabilir.