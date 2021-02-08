Altın fiyatları yükselecek mi? 8 Şubat güncel altın fiyatları ve uzman yorumları

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişikliklere göre alım veya satım yapıyorlar. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2.694,00 liraya gerilemişti. Bugün ise gram altın 411 liradan güne başladı.



ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?



Altın fiyatları, 8 Şubat itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bir süredir düşüşe geçen altın fiyatlarının yeniden yükselip yükselmeyeceği ise merak konusu haline geldi. Yatırım araştırma uzman yardımcısı Esra Uzun konu ile ilgili ‘Yön tayin edici nitelikteki 50 haftalık ortalamanın aşağı yönde kırılması değerli metalin aşağı yönlü eğilimini onaylayıcı nitelikte oldu. 50 haftalık ortalamanın altında kapanış gerçekleştirmesi halinde ons altındaki zayıf seyrin sürmesi beklenebilir.’ dedi. İşte güncel altın fiyatları