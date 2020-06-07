Altın fiyatları yorumu: 7 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu ve düşecek mi?
Günden güne dalgalanmalarını sürdüren altın fiyatları, gram ve çeyrek bazında pek çok vatandaş tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Haziran ayına 380 TL civarında giriş yapan altın fiyatları, sonraki günlerde düşüş göstererek 367 TL seviyelerine kadar geriledi. Analistler altın yorumları ile son durumu değerlendirirken, ons bazındaki dirençlere dikkat çekti. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yatırımcısının anlık olarak takip ettiği altın fiyatları, hafta sonu 367 lira ile yatay seyrini sürdürüyor. Son 1 haftada 10 liradan fazla düşüş gösteren altın fiyatları, gram ve çeyrek bazında gündemde yer alıyor. Özellikle düğün sezonlarının hareketlenmeye başlayacağı şu dönemlerde hediyelik olarak satın alımlarda bulunmak isteyen pek çok kişinin de araştırdığı altın fiyatları, piyasalar üzerinden sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Altın fiyatları ons bazında 1685 lira seviyelerinde seyrediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 594 TL’den alınıyor, 606 TL’den satılıyor. GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 364 TL’den alınıyor, 367 TL’den satılıyor. YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.189 TL’den alınıyor, 1.213 TL’den satılıyor. CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.447 TL’den alınıyor, 2.471 TL’den satılıyor.
Altın yorumları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
2
Abone Ol
PİYASALARDAKİ İYİMSERLİK, ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI YARATIYOR
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu ortağı
Dolar endeksinde 97 seviyesinin de altına inen hızlı değer kaybı sürerken, ons altının 1.720 dolar seviyelerinde tutunmaya çalıştığını izlediğimiz bir hafta oldu. Hafta içerisinde 1.700 doların altına sert günlük inişler yaşamış olsak da yine sert geri yükseliş ile 1.700 doların üzerine çıktığını gördük ve halen 1.700 dolar ons altın için bir direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
3
Abone Ol
Makroekonomik gelişmeler açısından direncin bu derece kuvvetli olmasında rol oynayan önemli unsurlardan birisinin petrol fiyatlarının da son zamanlarda 40 doların üzerinde istikrarlı bir trend izlemesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu durum iç piyasada gram altına nasıl yansır diye baktığımızda 380 TL’nin altındaki fiyatların alım fırsatı için uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
4
Abone Ol
Piyasalar bu haftayı iyimser havada geçirmiş olsa da her an bir gerginlik haberi çıkmasının da an meselesi olduğunu unutmamak lazım çünkü şu anki fiyatlamalar tamamen bu iyimser görünüm kaynaklı. OPEC toplantısından üretim kısıntısının devam etmesi yönünde karar çıkması ile ham petrol varil fiyatının yükselmesi ve Dolar/TL kurunda 6.80 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılma durumunun gerçekleşmesi hallerinde, bu seviyelerden alım yapan gram altın yatırımcısı için orta vadede kazançlar söz konusu olabilir.