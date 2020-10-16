Altın fiyatları yeniden kritik seviyede! 16 Ekim canlı altın fiyatları ve günün altın yorumları
Pandemi sürecinin başlamasıyla favori yatırım aracı olan altın, gram ve çeyrek seçenekleri ile hem fiziki hem de sanal yatırımlarda tercih edilmeye devam ediliyor. Ons seviyesinde kritik bir süreç geçiren altın fiyatları 16 Ekim Cuma gününe 1906 dolar seviyesinde başladı. Önceki gün ABD'de izlenen bazı göstergeler dolayısıyla küresel piyasalarda pozisyon alan ons altın fiyatları, haftanın son kapanış günü olan 16 Ekim 2020'ye 1900 üstü seviyede girdi. Gram altın için 486 TL, çeyrek altın içinse 803 TL'ye çıkan fiyatlar, günün ilk saatlerinde gündemde yer alıyor. İşte, 16 Ekim 2020 altın yorumları ve fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Piyasalarda dalgalı seyrin ana gündemlerinden birisi olan altın fiyatları, 16 Ekim Cuma günü ons bazında 10 dolarlık bir artış ile güne merhaba dedi. Pek çok etkenle birlikte ABD'deki göstergelerin durumuna göre şekil alan altın fiyatları, teşvik paketindeki belirsizlik dolayısıyla dolardan çıkan yatırımcıların uğrak limanı olmaya devam ediyor. 486 TL gram altın, 803 TL çeyrek altın olmak üzere yukarı yönlü fiyatlanan altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini topluyor. İşte, pek çok kişinin takip ettiği 16 Ekim 2020 altın yorumları ve günün canlı ve anlık altın fiyatları bilgileri
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ALTIN FİYATLARI 16 EKİM 2020
Gram altın bugün 486 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın ise 803 TL'den alıcı buluyor.
Yarım altın 1607 TL, Cumhuriyet altını 3273 TL, 22 ayar bilezik ise 445 TL'den satılıyor.
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ALTIN YORUMLARI: 1900 DOLAR ONS İÇİN KRİTİK
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım DanışmanıKüresel piyasalarda dinamikler sürekli değişiyor. ABD’de teşvik paketine dair beklentilerin azalması dün ABD borsalarının negatif kapanmasına neden olurken, bu sabah ABD vadelileri ekside işlem görüyor.ABD Hazine Bakanı, Başkanlık seçimi öncesinde teşvik paketine dair uzlaşmanın zor olabileceğini belirtmesi aslında beklentileri zayıflatmış durumda. Paket ile ilgili sürekli haber akışları değişiyor. Geçtiğimiz haftalarda, Trump paketi durdurma kararı almışken, sonrasında daha kapsamlı bir paket istemişti. Bu durum kısa vadede sonuca bağlanmayabilir bu durumda risk iştahının zayıflamasına neden olabilir düşüncesindeyim.
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Pandemi hala bitmedi ve vaka sayılarındaki artış Avrupa’da dikkat çekmeye başladı. Bu nedenle, bazı ülkeler kademeli bir şekilde karantina uygulamalarına başlayacaklarını belirttiler. Avrupa’da başlayan bu önlemler diğer ülkelere de yayılmaya başlarsa bu durum piyasalarda yeniden panik havasına neden olabilir.
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Johnson & Johnson aşı çalışmalarına ara verdiğini duyurdu. Geçtiğimiz ay Oxford üniversitesi de bir denek üzerinde beklentilerin aksine bir tepki almaları durumunda çalışmalarını durdurmuştu. Dolayısıyla Johnson & Johnson şirketinin de yakın zamanda çalışmalara kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Tabii virüste vaka sayıları artarken, aşı çalışmalarında hala net bir sonuca varılamaması piyasaları tedirgin ettiği için fiyatlamalar üzerinde de baskı kurmaya devam ediyor. Kısacası, uzun zamandır gündemde olan üç başlık, aşı çalışmaları, virüs vaka artış hızı ve ABD teşvik paketi. Bu üç konu belirsizliğini koruduğu sürece piyasalarda risk iştahı toparlanmakta zorlanabilir. Bunun yanına, kısa vade için kasım ayındaki ABD başkanlık seçimini ekleyebiliriz. Ancak kasım ayında sonuç netleşince artık bu belirsiz olmaktan çıkacak.
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Bu gelişmeler karşısında ons altında yön arayışında, bu hafta içerisinde 1900 dolar seviyesinin altına doğru hareketinin ardından buradan aldığı destekle yeniden 1900 dolar üzerine doğru tepki vermeye başladı. Ancak 1900 dolar üzeri hareketinde çok güçlü kalamıyor. Piyasadaki riskler sürüyor ancak geçtiğimiz aylarda panik havası nedeniyle emtialardan da çıkışlar olmuştu ve hala böyle bir ihtimal altın için mevcut. Bu durumda altına yönelik alımları şimdilik güçlendiremiyor. Altın için yazıda bahsettiğim konu başlıkları önemli. Veriler ikinci planda kaldığı için çok fazla etkisini görmüyoruz.