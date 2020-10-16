Altın fiyatları yeniden kritik seviyede! 16 Ekim canlı altın fiyatları ve günün altın yorumları

Johnson & Johnson aşı çalışmalarına ara verdiğini duyurdu. Geçtiğimiz ay Oxford üniversitesi de bir denek üzerinde beklentilerin aksine bir tepki almaları durumunda çalışmalarını durdurmuştu. Dolayısıyla Johnson & Johnson şirketinin de yakın zamanda çalışmalara kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Tabii virüste vaka sayıları artarken, aşı çalışmalarında hala net bir sonuca varılamaması piyasaları tedirgin ettiği için fiyatlamalar üzerinde de baskı kurmaya devam ediyor. Kısacası, uzun zamandır gündemde olan üç başlık, aşı çalışmaları, virüs vaka artış hızı ve ABD teşvik paketi. Bu üç konu belirsizliğini koruduğu sürece piyasalarda risk iştahı toparlanmakta zorlanabilir. Bunun yanına, kısa vade için kasım ayındaki ABD başkanlık seçimini ekleyebiliriz. Ancak kasım ayında sonuç netleşince artık bu belirsiz olmaktan çıkacak.