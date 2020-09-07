Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu? İşte 7 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatı ile uzman yorumları
Altın fiyatlarına ilgi her haftanın ilk işlem gününde olduğu gibi bu hafta da oldukça yoğun. Hem gram ve çeyrek altın yatırımlarını şekillendirmek isteyen hem de çeşitli organizasyonlar için altın alacak olan vatandaşlar, piyasaları analiz ediyor. Özellikle gram, çeyrek ve yarım altının alış-satış fiyatındaki değişimler araştırılıyor. Sabah saatlerinde altın piyasasına dair veriler elde etmek isteyenler, 'Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? İşte, 7 Eylül gram ve çeyrek altında güncel durum...
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'Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?' sorusu hem yatırım için altın almak isteyenler tarafından hem de hediyelik olarak altın hediye etmek isteyen kişiler tarafından merakla takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında değişen değerin ardından yatırım altınlarında fiyatlar değişti. İşte, İşte 7 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatı ile uzman yorumları...
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7 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
Gram altının fiyatı 462,91 lira civarında işlem görmeye başlandı. Altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında güne 1.936,90 seviyesinde kaldı.
Yeni haftanın ilk günü sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 762,30 lira civarında işlem görüyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı da 3.000,70 lira seviyelerinde işlem görüyor.
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) "Çekirdek Girişim"lerinden Takı Kolay, düğünlere online takı yollama hizmeti geliştirdi.
Takı Kolayın gelinle damatlara destek olma motivasyonuyla kurulduğunu aktaran Takı Kolay Kurucu Ortağı Özgür Sallancı, platformda kredi kartına taksitle takı takmanın mümkün olduğunu söyledi ve "Geliştirdiğimiz sistem sayesinde nikah yapacak çifti uzaktan kutlamak, aynı zamanda altın takılarını yollamak mümkün oldu" dedi.
Sallancı, düğün yapacak çiftin takikolay.coma girerek online davetiye açmasının yeterli olduğunu belirterek, gelin ve damadın istemesi halinde online davetiyeyi yakınlarıyla sosyal medyadan ve anlık iletişim programları üzerinden paylaşabileceğini söyledi ve ekledi:
"Yaklaşık bir yıl önce geliştirdiğimiz sistemle, gelin ve damadın maddi ve manevi olarak yıprandığı düğün süreçlerinde yanlarında olmayı hedefledik.
"Sistemimiz şöyle çalışıyor: Düğün yapacak çift; düğün tarihi, yeri, saati gibi bilgileri fotoğraflarıyla beraber sitemize giriyor.
"Kendilerine bir online davetiye açıyorlar sayfamız üzerinde. Bu aşamadan sonra gelin ve damadın isim-soyismini sitemizde arayan bir davetli dakikalar içinde çiftin online davetiyesine ulaşabiliyor, tebrik notu ile beraber takısını yollayabiliyor.
"Kredi kartı ve tüm banka kartlarından işlem alıyoruz ve cüzi bir işlem ücretiyle bu hizmeti sunuyoruz."
Sallancı, hazırlanan online davetiyenin QR kodunu da gelin ve damada ulaştırdıklarını ifade ederek, isteyen çiftlerin bu kodu davetiyelerini basacak matbaalara ulaştırarak, fiziki davetiyelerine de bastırabileceğini söyledi.
Davetiyedeki karekodu okutan davetlilerin düğün salonunun konumundan takı gönderimine kadar pek çok hizmete ulaşabildiğini anlatan Sallancı, "Sitemiz üzerinden hazırlanan online davetiye sosyal medyadan, WhatsApp veya diğer iletişim programlarından paylaşılabildiği gibi QR kod davetiyeye bastırılabilir. Yine isteyen kullanıcılarımız QR kodu düğün salonundaki masalara yapıştırabilecek veya kodu ekrana yansıtabilecek. Böylece düğüne katılım gösteren davetliler arasında sosyal mesafe korunacak" diye ekledi.
Sallancı, gelin ve damadın Takı Kolay hesaplarında biriken takı tutarının düğün tarihine kadar blokede kalacağını belirterek, toplanan takı tutarının evlilik cüzdanı ibrazıyla alınabileceğini söyledi ve ekledi:
"Hali hazırda yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, yarım ve Cumhuriyet altınını müşterilerimize sunuyoruz. Gelinle damat kendilerine her bir takı geldiğinde mail ile bilgilendiriliyor. Gelinle damat nikahtan sonra davetiyeyi kapatırken, ’takıları al’ butonunu tıkladığında kendilerinden müsait tarih aralığı ve takıların ulaştırılacağı adresi istiyoruz. Gönderimleri PTT Kargo güvencesiyle sigortalı bir şekilde çiftlerimize ulaştırıyoruz."
Sitede farklı hediye türlerinin gönderimi için pek çok sektör paydaşıyla görüşmeler yaptıklarını anlatan Özgür Sallancı, Bir yuva kurmak için çiftlerin ihtiyaç duyabileceği, erişilebilir ve takı takanı da fazla zorlamayacak neler sunabileceğimizi araştırıyoruz. Bu konuda anketler ve fikir alışverişleri yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde sitemiz üzerinde daha farklı ve yeni nesil takıları ülkemizin hizmetine sunacağız" diye ekledi.