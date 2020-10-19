Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu? İşte 19 Ekim piyasalardan güncel çeyrek gram ve tam altın fiyatı ile uzman yorumları
Piyasaları yakından takip eden ve yatırımına yön vermek isteyen kişilerin araştırdığı altın fiyatları, 19 Ekim Pazartesi günü de popüler sorgulamalar arasında yer alıyor. Altın fiyatları güncel ve anlık fiyatları ile gram, çeyrek bazında yatırımcılarının takibinde yer almaya devam ediyor. 'Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?' sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok yatırımcı, ons, gram ve çeyrek altın takibini sürdürüyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın, ons altın ne kadardan işlem görüyor?
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Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. 'Güvenli liman' olarak tanımlanan altının yeni günde ne kadar olduğu, gramının ne kadardan işlem gördüğü ve diğer bilgileri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları gram, çeyrek ve diğer tüm seçenekleri ile anlık olarak takip edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. İşte canlı ve anlık olarak altın fiyatlarını takip edebileceğiniz ekran ve 19 Ekim 2020 güncel altın fiyatları...
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19 EKİM ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Gram altının fiyatı haftaya 484,66 lira civarında işlem görerek başladı.
Piyasalarda çeyrek altının satış fiyatı 793,90 lira olarak işlem göreye başladı
Altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.903 lira seviyesinde kaldı.
Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.151,30 lira olurken, alış fiyatı ise 3.132,00 lira olarak işlem görüyor.
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,32, dolar/TL yüzde 0,19 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,25, avro/TL yüzde 0,49 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.169,12, en yüksek 1.193,83 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,32 artarak 1.192,73 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,25 kayıpla 483,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,54 azalışla 3.195,00 liraya geriledi. Geçen hafta 793,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 783,00 liraya düştü.
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Geçen hafta ABD doları yüzde 0,19 değer kazanarak 7,9040 liraya yükselirken, avro yüzde 0,49 azalışla 9,2710 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,56, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,64 ile hisse senedi fonları oldu.
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ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, dolar endeksindeki düşüşün ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretiminin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.