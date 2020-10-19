Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu? İşte 19 Ekim piyasalardan güncel çeyrek gram ve tam altın fiyatı ile uzman yorumları 

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. 'Güvenli liman' olarak tanımlanan altının yeni günde ne kadar olduğu, gramının ne kadardan işlem gördüğü ve diğer bilgileri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları gram, çeyrek ve diğer tüm seçenekleri ile anlık olarak takip edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. İşte canlı ve anlık olarak altın fiyatlarını takip edebileceğiniz ekran ve 19 Ekim 2020 güncel altın fiyatları...