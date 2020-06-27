Altın fiyatları son işlem gününde ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları takibi ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında son durum
Altın fiyatları ne kadar oldu? Hafta sonu öncesi altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Cuma günü altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 388,7 liradan işlem gördü. Ekonomi grafiklerinde işlemini tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 azalışla 385,90 liradan tamamladı. Altın yatırımcılarının gözü piyasaların kapanmasının ardından güncel ve anlık altın fiyatları ekranına çevrildi. İşte, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında son durum.
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Altın fiyatları gün içerisinde hareketliliğini sürdürüyor. Gram altın gün içerisinde en düşük 387.25 lira seviyesini, en yüksek ise 389.41 lira seviyesini gördü. Peki, gram ve çeyrek altın şu dakikalarda ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Uzmanların altın fiyatları beklentileri ne? İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatı...
Kovid-19 salgınıyla beraber belirsizliklerin ve risklerin arttığı küresel konjonktürde, altının onsunda ve bu paralelde gram altın fiyatlarında yükseliş başladı. Altının onsundaki yükselişten destek bulan gram altın ise geçen yılın kasım ayından bu yana görülen yukarı yönlü trendine devam etti. Bu yıl rekorunu 396,5 liraya taşıyan altının gram fiyatı, bu hafta en yüksek 392 lira seviyesinde işlem gördü. Böylece gram altında teknik açıdan 400 lira direnç seviyesi gündeme geldi.
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Gram altının satış fiyatı 388 lira seviyesinde işlem görürken, 385 liradan geri alınıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 629 lira seviyesinde işlem görürken, 641 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.284 lira olurken, 1.258 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.589 liradan işlem görürken, 2.616 liradan geri alınıyor.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,90 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 385,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,90 liradan, 2 bin 542 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 563 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 484 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 504 liradan, bin 242 liradan alınan Yarım Ziynet bin 252 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.
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Altın fiyatı 8 yılın zirvesinde!
Küresel piyasalarda yeni tip Corona virüs (Covid-19) pandemisine bağlı önlemlerin öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Fed Başkanı Powell'ın da hafta sonu Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin etkiyle altın piyasasına ilgi arttı. Altının ons fiyatında güvenli liman etkisiyle yükseliş hızlanarak son 8 yılın en yüksek seviyesi görüldü.
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Altında yükseliş sürer mi?
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Ons altın en son 2012 yılında görmüş olduğu seviyelerde işlem görüyor. Küresel piyasalarda, salgında ikinci dalga endişesi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisinin toparlanmasının 2021 yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtmesi güvenli limanlara olan talebin canlı kalmasını destekliyor.
Bu doğrultuda, nisan ayında aşmakta zorlandığı 1745 dolar direncini destek konumuna getiren altın için bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yükselişini sürdürmesini beklerim. Orta ve uzun vadede altında yukarı yönde bir trend söz konusu, çünkü dünya ekonomilerinin toparlanması zaman alacak. Ayrıca salgının ne yönde şekilleneceği de fiyatlar açısından önemli.
Bu hafta yine Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları bulunuyor, ancak söylemlerde çok ciddi bir değişiklik beklenmeyebilir. Genel resimde, Powell ABD ekonomisine yönelik olumsuz olduğu için bu ton bir süre aynı kalacaktır. Ne zaman yumuşatırsa, bu düşüncesini o zaman piyasaların daha da normalleşme yolunda hızlandığını görebiliriz.
Teknik olarak baktığımızda ise, 1777 dolar ve 1782 dolar dirençleri takip edilebilir. Bu dirençler aşılırsa 1800 dolar kapısına doğru bir hareket görülebilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta portföylerini korumaya devam edebilir. Geri çekilmeler alım yönünde değerlendirilmeli düşüncesindeyim.