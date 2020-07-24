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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 08:51,

Altın fiyatları son işlem gününde ne kadar oldu? 24 Temmuz gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ve uzmanların altın fiyatları öngörüleri

Altın fiyatları hafta başında olduğu gibi son işlem gününde de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Gram, çeyrek veya yarım altın fiyatlarını değerlendirmek isteyen pek çok kişi, bir yandan canlı altın fiyat takibi yaparken bir yandan da 'altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?' sorularına uzmanlardan yanıt arıyor. Peki, Altın fiyatları son işlem gününde ne kadar oldu? 24 Temmuz gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ve uzmanların altın fiyatları öngörüleri

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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde iniş-çıkış trendini sürdürürken, yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altın fiyatlarındaki son durumu anlık olarak araştırıyor. Uzmanların altın yorumları eşliğinde, altına yatırım yapmayı planlayanlar, kapanışta 'altın fiyatları ne kadar?', 'Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi?' sorusuna yanıt arıyor. Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle üçüncü gününde de rekor üzerine rekor kırmaya devam etmişti. Peki, altın fiyatları haftanın son işlem günü olan cuma gününde ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son veriler ve uzmanların yorumlarını derledik.

2ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı şuan 414 lira seviyesinde işlem görüyor

Çeyrek altının satış fiyatı 684 liradan işlem görürken, 6746an geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.366 liradan işlem görürken, 1.348 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı bugün 2.722 liradan satılırken, 2.697 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 391 lira olurken, 376 liradan geri alınıyor.

3ALTIN ZİRVEYİ ZORLUYOR
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ALTIN ZİRVEYİ ZORLUYOR

Zeynel Balcı - Hürriyet yazarı

Aşı tarafında, Dünya Sağlık Örgütü’nün onaylayacağı yeni bir gelişme olmaz ve merkez bankaları veya büyük fonlardan ciddi bir kâr satışı gelmez ise ara düzeltmeler ve kâr satışlarına rağmen altında 1.921 dolarlık tarihi zirveye doğru çıkış hareketinin devamı beklenebilir.

Yatırım denilince ilk akla gelen araçlardan biri altın. Son aylarda koronavirüsle birlikte yeni bir çıkış hareketi yaşandı. Çıkış hareketinin ilk adımları 2019’da ABD-Çin ticaret savaşı ile başlamıştı. Pandemi süreciyle de ivme kazandı. Altın fiyatını belirleyen temel değişkenleri sıralarsak; Faiz, enflasyon, jeopolitik riskler, merkez bankası politikaları, fiziki alım satımlar ve ABD Dolarının değerindeki dalgalanmalar diyebiliriz.

SALGIN ETKİSİ

Koronavirüs süreciyle faizler düştü ve düşük kalmaya devam edecek. ABD Merkez Bankası (Fed) 2022 yılına kadar düşük faiz beklentisini deklare etti. Fed, diğer merkez bankaları için önemli bir referans olmuştur çoğu zaman. Enflasyon talep gerilmesine bağlı kısa bir süre düşüş gösterse de ekonomilerin açılması ve piyasaya çıkan bol likidite nedeniyle tekrar yükseliş sinyalleri vermeye başladı. Merkez Bankaları ve hükümetler teşvik ve yardım paketleriyle piyasaya hiç olmadığı kadar bol likidite sundular. Fed bilançosu mart ayın başında 4.2 trilyon dolar iken 7.2 trilyon dolar seviyesine kadar çıktı. Avrupa Merkez Bankası bilançosu da 4-4.5 trilyon Euro büyüklüğünden 6.3 trilyon Euro’ya ulaştı. Hükümetlerin verdiği teşvik paketleri merkez bankalarının piyasaya verdiği miktarın oldukça üzerinde. Parasal genişleme hiç bu büyüklükte olmamıştı.

4GENİŞLEME ARTACAK MI
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GENİŞLEME ARTACAK MI?

REKOR YILI 2011

Hatırlanırsa 2008 küresel krizi sonrası benzer bir süreç yaşanmıştı. Krize çare olarak merkez bankaları faizi düşürüp piyasaya bol likidite verince altın fiyatları 2011 yılında 1.921 dolar zirvesine kadar yükselmişti. Jeopolitik riskler olarak bakacak olursak salgın başlı başına böyle bir risk. Son dönemde artan vaka sayıları ilk salgın rakamlarını geçti. Bu belirsizlik ‘güvenli liman’ ihtiyacını canlı tutuyor. Ayrıca son aylardaki ABD-Çin gerginliğini de eklemek gerekecek. ABD doları ise değer kaybına devam ediyor. Fiziki alım satımlar tarafında ise merkez bankaları geçtiğimiz yıllarda alım yaptığına dair haberler sıkça geliyordu. Yeni bir alım haberine çok rastlamazsak da satış yönlü bir gelişme de gözlenmiyor.

GENİŞLEME ARTACAK MI?

Diğer yandan altının arzı sınırlı, arz bollaşması öyle petrol gibi kısa sürede hemen üretimi artırıp arzı artırılabilecek bir emtia değil. Parasal genişleme ve likidite artarken altın arzı sınırlı bir artışta veya sabit kalmaya devam ediyor. Bu yönleriyle bakınca altın fiyatını yukarı çeken etkenler geçerliliğini koruyor. Bu hafta içinde altın fiyatında görülen atağın sebebi ise Avrupa Birliği’nin 750 milyar Euro’luk teşvik paketi konusunda anlaşmasıyla Euro’nun değer kazanıp doların değer kaybı. Ayrıca ABD’nin de bir trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi üzerinde çalıştığı haberleriyle parasal genişlemenin artarak devam edeceği beklentisini saymak mümkün. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, “Koronavirüs ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötü olacak” diyerek olumsuz bir açıklama yaptı. Trump’ın şimdiye kadar pandemi konusunda daha çok iyimser yaklaşımları söz konusuydu.

ÇIKIŞ SÜREBİLİR

Fiyatı aşağıya çekecek olası gelişmeler ne olabilir diye baktığımızda ise altın fiyatındaki yükselişi fırsat bilen ve likidite ihtiyacındaki bazı merkez bankaları satış yapabilir mi? Veya salgına karşı son günlerde umut veren açıklamalarla birlikte aşı ve ilaç bulunur, güvenli liman ihtiyacı azalır mı? Bir diğer etken kâr satışları. Eski zirvelerine yaklaşan altının teknik grafiğine bakıldığında primli bir yatırım aracı olarak değerlendirmek mümkün. Altını bu seviyelere taşıyan temel gelişmelere bakıldığında çıkış hareketini destekleyen etkenler geçerliliğini koruyor.

Aşı ve ilaç tarafında Dünya Sağlık Örgütü’nün de onaylayacağı yeni bir gelişme olmaz ve merkez bankaları veya büyük fon ve yatırımcı gruplarından ciddi bir kâr satışı gelmez ise ara düzeltmeler ve kâr satışlarına rağmen çıkış hareketinin devamı beklenebilir. Altının dış piyasalarda ons fiyatındaki yükseliş aynı ölçüde iç piyasalardaki gram/TL fiyatına yansıma göstermemesinin sebebi ise dolar/TL kurunun bir süredir 6.80-6.86 bandında yatay hareket etmesi olarak görülebilir. Bilindiği üzere altının gram/TL fiyatını belirleyen iki bileşken dışarıdaki ons fiyatı ile dolar/TL kuru.

5ÇIKIŞ TRENDİ SÜRÜYOR
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ÇIKIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Çıkış trendi devam ediyor. İlk dirençler 1.865 ve 1.921 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Zirve olması açısından 1.921 daha önemli. 1.921 seviyesinin üzerinde ise verilecek uzun dönemli sonraki direnç 2 bin ve 2 bin 200 seviyelerinde bulunuyor.

Geri çekilmelerde ise ilk destek noktaları 1.830 ve 1.815 seviyelerinde. 1.815 seviyesinin üzerinde çıkış trendi korunabilir. Aksi takdirde sonraki destekler 1.805-1.790 seviyelerinde görülüyor. Zirve seviyelerine yaklaşılması ve sert yükselişe bağlı olarak direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir. Ancak çıkış hareketi gücünü koruyor.

6GÖZLER 420 SEVİYESİNDE
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GÖZLER 420 SEVİYESİNDE

Altının gram/TL fiyatında da çıkış trendi devam ediyor. İlk direnç 410 olarak görülürken bu seviyelerde kâr satış denemeleri olabilir.

Bu seviyenin geçilmesi durumunda orta ve uzun dönem için sonraki ve daha önemli direnç 420 seviyesinde bulunuyor. Geri çekilmelerde ise destek ve tutunma noktaları 403 ve 396 seviyesinde. 396 seviyesinin üzerinde çıkış trendi korunabilir.

7ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP EKRANI
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ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP EKRANI

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

8Yurt içi piyasalar bu hafta TCMBnin faiz kararını bekliyor
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Yurt içi piyasalar bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Yeni haftada yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri verileri piyasaların odağında olacak.

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Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlenirken, bu hafta yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Dünya genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 15 milyona yaklaşırken, can kaybı da 600 bini aştı. Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmayı sürdüren ABD'de, son dönemde günlük vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından 20'nin üzerinde eyalette normalleşme kesintiye uğrarken, kısıtlamaların yeniden uygulanma riski de ülke ekonomisinin toparlanma sürecini tehdit ediyor.

10ABD ile Çin arasında tırmanan gerilim yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor
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ABD ile Çin arasında tırmanan gerilim yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor

Jeopolitik tarafta ABD ile Çin arasında tırmanan gerilim de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Geçen hafta ABD yönetimi, Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptıkları telefon görüşmesinde, "güvenli 5G çözümleri" konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.

Geçen hafta ABD'de başta perakende satışlar olmak üzere haziran ayına ait tüm aktivite göstergeleri güçlü gelmeye devam etti. ABD'de haziran ayı perakende satışlar aylık yüzde 7,5 ile beklentiyi aşarken, önceki ay verileri de yukarı revize edildi. Haziran dönemine ilişkin kapasite kullanımı yüzde 68,6 ve sanayi üretimi aylık yüzde 5,4 artışla beklentiden belirgin yüksek gerçekleşti.

Hafta genelinde dalgalı bir seyir izleyen New York borsasında cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,23 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artış gösterdi. Dolar endeksi geçen hafta 95,8 ile 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında bugün 96 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Cuma günü yüzde 0,63'ün üzerini gören ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 0,6170 seviyelerine geriledi.

11Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
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Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Avrupa tarafında geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda temmuz toplantısında faizleri sabit tutarken, 1 trilyon 350 milyar avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) boyutunda da değişikliğe gitmedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Ekonomik toparlanmayı desteklemek ve orta vadede fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Analistler, ECB'nin temmuz toplantısında faizlerde ve varlık alım programlarında değişikliğe gitmese de gelecek aylarda para politikasında daha fazla gevşemeye gidebileceğini tahmin ediyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki bütçe konusunda cuma gününden bu yana devam eden müzakerelerde henüz anlaşma sağlayamazken zirve programı tekrar uzatıldı. Zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere ediliyor.

12Tutumlu 4lü kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor
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"Tutumlu 4'lü" kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor

AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Hollanda, Danimarka, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasına soğuk bakıyor. Böyle bir durumda bütçe ve kurtarma programını veto etmeyi planlıyor.

Avrupa'da geçen hafta boyunca pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 yükseldi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Geçen hafta 1,1453 ile 4 ayın en yüksek seviyesini gören avro/dolar paritesi, bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,1425 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya borsalarında yeni hafta karışık bir seyirle başlarken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,6 değer kazandı. Japonya'da haziran dış ticaret açığı 268,8 milyar yen ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta genelinde küresel pay piyasalarına paralel karışık bir seyir izledi. BIST 100 endeksi uma gününü yatay bir seyirle 118.786,10 puandan kapatsa da haftalık bazda yüzde 3,46 yükseldi. Cuma gününü 6,86 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL ise yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hafta sonu yabancı para zorunluk oranlarında değişiklik yaptığını duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar ABD doları tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu hafta, yurt içinde perşembe günkü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının, yurt dışında ise dünya genelinde cuma günü açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 120.000 direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

10.00 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, haziran ayı yurt dışı ÜFE

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi

13GRAM ALTIN 400 TL ÜZERİNE YERLEŞEBİLİR Mİ
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GRAM ALTIN 400 TL ÜZERİNE YERLEŞEBİLİR Mİ?

Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı

Ons altın geçtiğimiz hafta başlattığı 1800 dolar hareketini yeni haftada korumaya devam ediyor. Veri bazlı gelişmelerin etkisi ile kısa vadeli fiyatlamalar izleyen ons altında hareket daha çok virüsün artan tablosundan kaynaklanıyor. ABD’de bazı eyaletlerde, birkaç sektör gruplarında kapanışlar ve önlemler sürerken, vaka artışları henüz sınırlandırılabilmiş değil. Aşıya yönelik açıklamalar ilerleme kaydettiği yönünde olsa da sürece tam anlamıyla nokta koyabilecek durumda gözükmüyor. Bu nedenle piyasalar için risk devam ettiği kadar kesin şekilde çözüm kabul edilecek çalışmalarda hızla devam ediyor. Bu noktada gelecek hafta 27 Temmuz günü 30 bin kişi üzerinde en kapsamlı yapılacak aşı çalışmaları sonuçları süreç adına oldukça kritik olacak.

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Bu çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak kıymetli metaldeki hareketin seyri de şekillenecek. Şayet güzel bir sonuç ons altında 1800 dolar altında, 1793 dolar – 1779 dolar bandını öne çıkarabilir. Yukarıda ise tedavinin ya da aşının yetersiz kaldığına ilişkin sinyaller negatif yorumlanabilir, fakat bu tarz açıklamalar sıkça geldiği için fiyatlamaların etkisi ilk zamanlara göre daha sınırlı ölçüde gerçekleşebilir. Belki burada vaka sayısındaki artışın daha da hız kazanması riskleri önemli ölçüde tetiklerse ons altında 1818-1822 dolar üzerinde fiyatlamalar oluşabilir.

Anlık 399 TL seviyesinden fiziki alım harici bankadan yapılacak alımların neticesinde, spot piyasada görülen en yüksek gram altın fiyatlamasının üzerinde bir maliyetlenme oluşacaktır ki bu durum biraz bekletebilir. Bu nedenle fiyat artı vergi ile birlikte toplam değerin en yüksek görülen 401,20 TL seviyesinin ne kadar altında kaldığı burada kritik olacaktır ki alımların bu yönde şekillenmesi daha uygun olacaktır. Satım içinse makul bulunan seviyeler realizasyon için uygun olsa da uzun vadede tutmak hala makul görünüyor.

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Gram altını da konuşurken değindiğimiz ons altında, fiyat hareketi belli bir aralıkta gerçekleşirken, kurdaki stabil seyirde yeni rekorların önüne geçiyor. Kurda 6,86 TL çevresindeki seyrin korunması ve olası ons altın düşüşü 395 TL, aksi halde 401,20 TL üzerindeki fiyatlamaları beraberinde getirir. Gram altın bu seviyeye çok uzak değil ve belirleyici faktör ons altın olacak. Kurda sürpriz bir hareket oluşmadıkça gram altında hareket alanı ise 394 – 401 TL aralığının 3-4 TL esnetilecek şekilde olması beklenebilir. Burada yatırımcıların belirleyeceği strateji daha önce de aktardığımız gibi uzun vade için düştükçe kademeli alımların korunması yönünde olacaktır.

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Anlık 399 TL seviyesinden fiziki alım harici bankadan yapılacak alımların neticesinde, spot piyasada görülen en yüksek gram altın fiyatlamasının üzerinde bir maliyetlenme oluşacaktır ki bu durum biraz bekletebilir.

Bu nedenle fiyat artı vergi ile birlikte toplam değerin en yüksek görülen 401,20 TL seviyesinin ne kadar altında kaldığı burada kritik olacaktır ki alımların bu yönde şekillenmesi daha uygun olacaktır. Satım içinse makul bulunan seviyeler realizasyon için uygun olsa da uzun vadede tutmak hala makul görünüyor.

17ONS ALTIN, GRAM ALTINI BESLİYOR
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ONS ALTIN, GRAM ALTINI BESLİYOR

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altın mevcut durumda 401 TL’den işlem görüyor. Gram altının bu yükselişinde dostu ons altın oldu. Diğer katalizör dolar kuru ise 11 Haziran’dan bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görmesi nedeniyle gram altındaki yükselişleri desteklemiyor.

Ons altın için, küresel faizlerin düşük olması, ekonomilerin desteklenmesi ve enflasyon gelişmelerinin arka planlara atılmasının pozitif olduğunu ifade etmiştik. Büyük merkez bankalarının bu politikalarını yıl sonuna kadar sürdürmeleri yüksek olasılık… Çünkü pandemi riskinin masada olması ve ikinci dalga endişelerinin dönem dönem artması bu politikaların devamını sağlayacaktır. Ons altında bazı dönemlerde geri çekilmeler olsa da ana resimde bu düşüşler fırsattır.

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Dolar kuru için ise söylenecek fazla bir şey yok. 11 Haziran’dan bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görüyor. Küresel risk iştahı ne durumda olursa olsun kur bundan etkilenmiyor.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı gelecek. Beklentim faizlerin sabit kalması yönünde. Böyle bir karar ise, önemli bir harekete neden olmayacaktır. Kurda kısa vadeyi kestirmek zor, fakat mevcut konjonktürde orta-uzun vadede yukarı yönde genel yapının sürebileceğini düşünüyorum.

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Gram altın özelinde ise yükseliş ivmesi sürüyor. Ben ana resimde düşüşlerin kademeli fırsat vereceği yönündeki stratejimi sürdürüyorum. 401 TL seviyelerinden kuvvetli bir alım yapmak riskli olabilir, fakat ana resim pozitif olduğu için kademeli işlemlerin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. 395 TL kısa vadede gördüğüm ilk önemli destek noktası…

20ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ
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ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altının ons fiyatı için geçen hafta 1810 dolar seviyesine dikkat çekmiştik ve önemli bir direnç seviyesi olduğundan bahsetmiştik. Nitekim, dünkü işlemlerde bu direnç seviyesinin net olarak çalıştığını gördük. 1810 doları deneyip geri dönen ons altın bu seviyeyi kırınca 1821 dolar seviyesine kadar yükseldi

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Şu anda ise yukarı yönlü hareket eğer daha da güçlenirse ufuktaki en yakın bant hareketi 1825-1875 dolar aralığı olarak görülüyor.

Ancak buraya yerleşmesine giden yolda gelebilecek kar satışları ile geri çekilmelere de hazırlıklı olmak lazım. Bu kapsamda da geri çekilme durumlarında 1791 dolar seviyesine inmesi halinde ve buradan ilave satışların gelmesi halinde aşağıda 1766 dolara kadar olan bir destek seviyesinin olduğunu görüyoruz.

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Ons altının yıl sonuna kadar olan süreçte ana trendinin yukarı yön olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu ivmenin arkasında ana itici güç ise ikinci dalga haberleri ya da piyasadaki tedirginlikten ziyade düşük seviyelerde olan ABD tahvillerinin getirileri.

Küresel altın fonlarına, son 5 yıla kıyasla, çok yüklü miktarlarda para girişleri ve ons altın fiyatının yükselmesindeki ana neden aslında küresel ekonomilerde merkez bankalarının düşük hatta sıfır seviyesinde olan faiz politikaları neticesinde yaratılan düşük getiri ortamı.

Bu ortam devam ettiği müddetçe altın sürekli olarak en çok tercih edilen yatırım araçları arasında olmaya devam edecek gibi görülüyor.

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Gram altın için ise henüz 400 TL seviyeleri dolar/TL paritesindeki yatay sabit seyirden ötürü direnç olarak izlenmeye devam ediyor.

Dolar/TL paritesinin bu trendinin devam etmesi durumunda gram altının 400 TL seviyelerini aşıp 410 TL seviyesine doğru bir ivme yakalaması için altının ons fiyatının yukarıda bahsettiğimiz bant hareketine yerleşebilmesi gerekiyor.

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