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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 11:42,

Altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranıyla gram ve çeyrek altın fiyatında son durum: Gram altın 486 seviyesinde

Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Altın fiyatları hafta başında olduğu gibi son işlem gününde de ana gündem konularından biri. Küresel salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerginlikten kuvvet alan altın fiyatları, günlerdir hız kesmeden hareketliliğini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altındaki anlık değişimlerle ilgili uzmanlar çeşitli yorumlarda bulunuyor. Altın fiyatları (gram, çeyrek, 22 ayar) canlı takip ekranıyla piyasalardaki son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte yarım, tam, çeyrek altın fiyatları, uzmanların altın piyasası yorumları ve altın fiyatları canlı takip ekranı...

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Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar, hem alış-satış fiyatlarındaki değişimi gösteren canlı takip ekranını hem de uzmanların öngörülerini takip ediyor. Gram altın fiyatı, dün tarihi rekor seviyesini 486 liraya taşırken; haftanın son işlem gününe 479 lira seviyesinden başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne, yatırımcıların öncelikli tercihi gram ve çeyrek altın kaç TL’den satılıyor?

Haftanın son işlem gününde gözler altın fiyatlarındaki değişimde. Son aylarda zirveyi tazeleyen altının güncel durumunu merak eden pek çok kişi, sık sık altın fiyatları canlı takip ekranını ziyaret ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekorlar devam ederken; altının ons fiyatı dün psikolojik seviye olan 2000 doları aştı. Gram altın fiyatı, 6 Ağustos’ta tarihi rekor seviyesini 486 liraya taşımıştı. Güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve 22 ayar altın fiyatlarını derledik.

2ALTIN BUGÜN NE KADAR
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ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın bugün 484,23 liradan alınıyor, 484,37 liradan satılıyor.

Çeyrek altın bugün 803,60 liradan alınıyor, 850,00 liradan satılıyor.

Yarım altın 1.602,80 liradan alınıyor, 1.690,40 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını 3.204,50 liradan alınıyor, 3.369,40 liradan satılıyor.

22 ayar altın 447,69 liradan alınıyor, 465,00 liradan satılıyor.

anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADARDI
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADARDI?

Çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 4,64 yükselişle 484,70 liradan işlem gördü.

4YÜKSELEN TREND GÖRÜNTÜSÜ DEVAM EDEBİLİR
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YÜKSELEN TREND GÖRÜNTÜSÜ DEVAM EDEBİLİR

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, altının son durumunu değerlendirdi:

Koronavirüs pandemisi, bunun ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ve yeni bir dalganın olası riskleri, ABD’de negatif seviyelerde seyreden reel faizler ve faizlerin halen düşme eğiliminde olması, artan jeopolitik riskler ve ekonomiyi desteklemek için yeni teşviklerin gelmesi beklentisi altın fiyatlarındaki ralliyi devam ettirmektedir.

Birçok farklı kanaldan beslenmekte olan altın fiyatı, en sonunda 2000 dolar eşiğinin de üzerine yerleşiyor ve güçlü fiyatlamasını sürdürüyor. Ekonomide riskler söz konusu oldukça yatırımcı korunma ihtiyacını devam ettirecek ve altına talep gösterecektir. Bu nedenle geniş perspektifte de yükselen trend görüntüsü devam edebilir, çünkü destekleyici faktörler devrede olmaya devam edecek.

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Hükümetler ve merkez bankaları, teşvikler anlamında aktif görüntü sergilemeyi sürdürmek durumunda… Başta Fed’in genişleyici para politikasının etkileri, mali politika tarafında da Trump yönetiminin devasa büyüklükteki ekonomik paketi şu anda gündemde… Bölgesel Fed başkanlarından ve Powell’dan gelen yönlendirmeler de bu teşviklerin uzun süre devrede olacağına yönelik, nitekim ekonomik büyüme izlense de bunun sürdürülebilirliğine dair halen temkinli bir duruş benimseniyor. Virüsün gidişatı ve ekonominin büyümesi birbiriyle çok yakından ilintili…

Global çaptaki altın rallisi, içeride TRY bazlı altın fiyatlarında da artışa neden oluyor.

6ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR
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ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, altındaki hareketliliğin nedenini açıkladı:Tedbirlerin gevşetilmesine bağlı olarak haziran ortasından itibaren artış kaydeden vaka sayıları ikinci dalga endişelerini gündeme getiriyor. Vaka sayılarındaki artış mayıs ayından itibaren küresel ekonomilerde gözlenen toparlanmanın devamlılığı ve gücü üzerinde de endişelere neden oluyor. ABD – Çin arasında artan gerilim de piyasalar açısından bir diğer önemli risk faktörü olarak izleniyor. Salgın kaynaklı endişeler ve gündemdeki mevcut riskler nedeniyle güvenli liman talebinin güç kazanırken, ons altın yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Mevcut endişelere ve artan güvenli liman talebine ek olarak, düşük faiz ve bol likidite ortamı da altın fiyatlarını destekleyen önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Faiz oranlarının düşmesi ve ekonomilerde gözlenen zorluklar para birimlerine olan güveni azaltırken, bollaşan likiditenin alternatif getiri arayışı ons altını destekliyor. Ons altında haziran ayından itibaren yukarı yönlü bir seyir izlenirken, temmuz ortasından sonra alımların ivme kazandığı görülüyor. Tarihi zirvelerin yenilendiği ons altın dünkü fiyatlamalarda psikolojik öneme sahip 2000 dolar seviyesini aşmayı başarırken, bugün de 2000 dolar üzerinde 2030 dolarlı seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

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Mevcut risk ve endişeler gündemde kaldığı sürece bol likiditenin de desteklediği ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. 2000 dolar üzerindeki seyrin korunmasına bağlı olarak yukarı yönlü hareketlerin devamında 2055-2080-2100 dolar ve 2130 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Vaka sayılarındaki artışın sürmesine bağlı olarak tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ve küresel ekonomilerdeki toparlanmanın baskılanmasını güvenli liman arayışını hızlandırabilir. Bununla birlikte son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından yaşanabilecek kâr satışlarında ise 2000 dolar ve temmuz ortasından itibaren etkili olan kısa vadeli yükseliş trendinin geçtiği 1983 dolar seviyesi kısa vadeli destek noktalarıdır. 1983 dolar altında kâr satışlarının bir miktar hız kazandığı görülebilir. Buna bağlı olarak 1945-1906 dolar ve 1870 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Ons altın ve kur tarafında yükselişlerin devam etmesi durumunda tarihi zirvelerin yenilenmeye devam edileceği gram altında, 465.55-468.05 TL ve 478.50 TL seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası kâr satışlarında ise 455.00-448.30 TL ve 444.25 TL seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleridir. Salgın kaynaklı gelişmeler ve haber akışları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağından yakından izlenecektir. Son dönemde güçlü yükselişlerin yaşandığı ve volatilitenin yüksek seyredebildiği gram altın tarafında işlem yapan yatırımcıların haber akışları ve fiyatlamalara karşı dikkatli olması yararlı olacaktır.

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Yurt içindeki gram altın fiyatlarına baktığımızda ise son aylarda ons altında etkili olan yükselişlere bağlı olarak pozitif bir seyrin izlendiği ve tarihi zirvelerin yenilendiği görülmektedir. Temmuz ayının son haftasında Dolar/TL kurunda da yaşanan yükselişler gram altın fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişmedir. Pozitif teknik görünümün korunduğu ve tarihi zirvelerden işlem gören gram altında, ons altın ve kur tarafındaki hareketler belirleyici olmaya devam edecektir.

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Ons altın ve kur tarafında yükselişlerin devam etmesi durumunda tarihi zirvelerin yenilenmeye devam edileceği gram altında, 465.55-468.05 TL ve 478.50 TL seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası kâr satışlarında ise 455.00-448.30 TL ve 444.25 TL seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleridir. Salgın kaynaklı gelişmeler ve haber akışları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağından yakından izlenecektir. Son dönemde güçlü yükselişlerin yaşandığı ve volatilitenin yüksek seyredebildiği gram altın tarafında işlem yapan yatırımcıların haber akışları ve fiyatlamalara karşı dikkatli olması yararlı olacaktır.

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