Altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranıyla gram ve çeyrek altın fiyatında son durum: Gram altın 486 seviyesinde
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Altın fiyatları hafta başında olduğu gibi son işlem gününde de ana gündem konularından biri. Küresel salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerginlikten kuvvet alan altın fiyatları, günlerdir hız kesmeden hareketliliğini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altındaki anlık değişimlerle ilgili uzmanlar çeşitli yorumlarda bulunuyor. Altın fiyatları (gram, çeyrek, 22 ayar) canlı takip ekranıyla piyasalardaki son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte yarım, tam, çeyrek altın fiyatları, uzmanların altın piyasası yorumları ve altın fiyatları canlı takip ekranı...
1