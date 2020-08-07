Altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranıyla gram ve çeyrek altın fiyatında son durum: Gram altın 486 seviyesinde

Mevcut risk ve endişeler gündemde kaldığı sürece bol likiditenin de desteklediği ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. 2000 dolar üzerindeki seyrin korunmasına bağlı olarak yukarı yönlü hareketlerin devamında 2055-2080-2100 dolar ve 2130 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Vaka sayılarındaki artışın sürmesine bağlı olarak tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ve küresel ekonomilerdeki toparlanmanın baskılanmasını güvenli liman arayışını hızlandırabilir. Bununla birlikte son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından yaşanabilecek kâr satışlarında ise 2000 dolar ve temmuz ortasından itibaren etkili olan kısa vadeli yükseliş trendinin geçtiği 1983 dolar seviyesi kısa vadeli destek noktalarıdır. 1983 dolar altında kâr satışlarının bir miktar hız kazandığı görülebilir. Buna bağlı olarak 1945-1906 dolar ve 1870 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Ons altın ve kur tarafında yükselişlerin devam etmesi durumunda tarihi zirvelerin yenilenmeye devam edileceği gram altında, 465.55-468.05 TL ve 478.50 TL seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası kâr satışlarında ise 455.00-448.30 TL ve 444.25 TL seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleridir. Salgın kaynaklı gelişmeler ve haber akışları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağından yakından izlenecektir. Son dönemde güçlü yükselişlerin yaşandığı ve volatilitenin yüksek seyredebildiği gram altın tarafında işlem yapan yatırımcıların haber akışları ve fiyatlamalara karşı dikkatli olması yararlı olacaktır.