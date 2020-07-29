Altın fiyatları son dakika gelişmesi: FED kararı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Temmuz Canlı altın fiyatları takibi ve uzman yorumları

Altın fiyatları, son bir haftalık tırmanışına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 412 lira bandındayken artış eğilimi gösteren gram altın fiyatları, günden güne artışını sürdürerek 436 lira seviyesini de aşarak vatandaşların takibinde. Yatırımcılarının anlık olarak takibini sürdürdüğü altın fiyatları, analistlerin uzman yorumları ile de düşer mi yoksa artar mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi yoksa artacak mı? İşte, 29 Temmuz altın fiyatları için uzman yorumları ve grafikli canlı bilgiler



Gram altın fiyatı, yeni güne tüm zamanların zirvesini görerek başlarken; altının ons fiyatı ise dün gördüğü tarihi zirvesinden sonra bugün en yüksek 1964 doları gördü.



Gram altın fiyatları, ons altındaki yükselişin etkisiyle günlerdir rekor üzerine rekor kırarken, yeni güne de tarihi rekor seviyeden başladı. Gram altın, tarihi yüksek seviyesini Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte Asya piyasalarında 438.56 lira seviyesine taşırken; saat 09.11 itibarıyla yüzde 0.17 oranında düşüşle 436.04 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 889 liradan satılıyor.



Peki, altın fiyatları ne kadar olacak ve düşecek mi? İşte, 29 Temmuz güncel altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları.



FED KARARI SONRASI 29 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI



Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası Fed açıkladı. Fed faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed'in faiz kararı sonrasında altın tarafında tarihi yüksek seviye görüldü.



Fed'in "Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak. Salgın orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratıyor." açıklamaları altın tarafında volatiliteyi getirdi.



Ons altın fiyatlarındaki artış gram altında tarihi rekoru getirdi. Gün içinde en düşük 1941 doları gören ons altın Fed'in açıklamasıyla birlikte 1968.8 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte gram altın 441.5 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.



Gram altın gün içinde en düşük 434.6 lira, en yüksek 441.5 lira seviyesini gördü.