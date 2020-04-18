Altın fiyatları neden düşüyor? 18 Nisan gram çeyrek Altın fiyatları ve uzman yorumları

Son dönemlerde gösterdiği iniş ve çıkışlarla yatırımcısının sıkı takibinde yer alan altın fiyatları, gram bazında 375 lira seviyesine tutundu. 5 gün önceki fiyatlamasına geri dönen altın fiyatları, son bir haftada ons değerinde 60 dolar kayba uğradı. Bununla birlikte iç piyasada gram bazında gerileme gözlenen altın fiyatları için yatay seyir, mesai bitimine doğru 375 lira olarak belirdi. Peki, altın fiyatları için uzman yorumları neler oldu? İşte, pek çok yatırımcının altın fiyatları neden düşüyor sorusuna cevap aradığı yatırım enstrümanı hakkında son fiyatlamalar ve analistlerden alınan uzman yorumları



18 NİSAN ALTIN FİYATLARI VE UZMAN YORUMLARI



Yatırımcısının uzman ve analist yorumları ile takip ettiği altın fiyatları, gram, çeyrek ve ons bazında haftanın kapanış gününde dalgalı bir tavır içerisine büründü. Alım satım işlemleri yapan kişilerin anlık ve canlı takip ettiği altın fiyatları, Cuma günü güne 1705 dolarlık ons değeri ile başlarken, piyasaları 1684 dolar ile kapattı. Önceki gün yine gram bazında 379 lira ile güne merhaba diyen altın fiyatları, kapanışı 375 lira ile yaptı. Altın, çeyrek seçeneği ile de 619 liradan satışta yerini aldı.



Peki, bu dalgalanma seyrine uzmanların yorumları neler oldu? Altın fiyatları neden düştü? İşte, o detaylar



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