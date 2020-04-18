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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 09:44,

Altın fiyatları neden düşüyor? 18 Nisan gram çeyrek Altın fiyatları ve uzman yorumları

Haftanın kapanış gününde gram bazında 371 lira seviyesini gören altın fiyatları, önceki gün gösterdiği dalgalanma dolayısıyla yatırımcısının yakın takibindeydi. Ons fiyatlamasında son 5 günün en düşük seviyesine ulaşan altın, ons fiyatlarındaki bu gerileme dolayısıyla gram ve çeyrek bazında da düşüş yaşadı. Peki, altın fiyatları neden düşüyor ve bu hususta uzman yorumları neler oldu? İşte, analistlerden alınan altın fiyatları uzman yorumları ve 18 Nisan Cumartesi günü için son fiyatlamalar

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Son dönemlerde gösterdiği iniş ve çıkışlarla yatırımcısının sıkı takibinde yer alan altın fiyatları, gram bazında 375 lira seviyesine tutundu. 5 gün önceki fiyatlamasına geri dönen altın fiyatları, son bir haftada ons değerinde 60 dolar kayba uğradı. Bununla birlikte iç piyasada gram bazında gerileme gözlenen altın fiyatları için yatay seyir, mesai bitimine doğru 375 lira olarak belirdi. Peki, altın fiyatları için uzman yorumları neler oldu? İşte, pek çok yatırımcının altın fiyatları neden düşüyor sorusuna cevap aradığı yatırım enstrümanı hakkında son fiyatlamalar ve analistlerden alınan uzman yorumları

18 NİSAN ALTIN FİYATLARI VE UZMAN YORUMLARI

Yatırımcısının uzman ve analist yorumları ile takip ettiği altın fiyatları, gram, çeyrek ve ons bazında haftanın kapanış gününde dalgalı bir tavır içerisine büründü. Alım satım işlemleri yapan kişilerin anlık ve canlı takip ettiği altın fiyatları, Cuma günü güne 1705 dolarlık ons değeri ile başlarken, piyasaları 1684 dolar ile kapattı. Önceki gün yine gram bazında 379 lira ile güne merhaba diyen altın fiyatları, kapanışı 375 lira ile yaptı. Altın, çeyrek seçeneği ile de 619 liradan satışta yerini aldı.

Peki, bu dalgalanma seyrine uzmanların yorumları neler oldu? Altın fiyatları neden düştü? İşte, o detaylar

Devamını okumak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

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Dünkü dalgalanmanın ardından altın fiyatları için son durum şu şekilde;

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1684 dolar seviyesine kadar geriledi.


Gram altının satış fiyatı 375 lira olurken, 371 liradan geri alınıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 619 lira olurken, 607 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1239 lira olurken,1214 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2525 lira olurken,2499 liradan bozduruluyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 343 lira olurken,340 liradan bozduruluyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3UZMAN YORUMU: ALTIN FİYATLARINDA ANİ HAREKETLENMELERE DİKKAT

UZMAN YORUMU: ALTIN FİYATLARINDA ANİ HAREKETLENMELERE DİKKAT

Eda Karadağ - İntegral Yatırım Menkul Araştırma Uzmanı

Küresel piyasalarda, virüs ile ilgili gelişmeler sürüyor. Bu sabah, Çin’den gelen büyüme verilerinde daralma görüldü, ancak etkisi olumsuz olmadı. Çünkü piyasalar Çin ekonomisine yönelik sürpriz bir beklenti içinde şimdilik değil. Piyasalarda bu sabah, dün ABD’den gelen açıklamalar etkisini gösteriyor. ABD Başkanı Trump, ülkesinde alınan Corona virüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu. Beyaz Saray'ın yayımladığı plana göre, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacak. Bunlar arasında, 14 gün üst üste virüs vakalarının düşüş göstermesi ve hastanelerin kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilecek kapasiteye ulaşması gibi kriterler yer alıyor.

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Diğer yandan, Amerikan şirketi Gilead Industries Inc. tarafından üretilen bir ilaç, Chicago’da tedavi gören hastaların üzerinde denendiğini ve hastaların iyileştiğine yönelik haberler geldi. Bu haberler doğrultusunda dün ABD borsaları günü pozitif tamamlarken, güvenli limanlardan bir miktar çıkışların görüldüğü dikkat çekiyor. Bu gelişmeler önemli olduğu için bugünde olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Ons altın bu hafta 1745 dolar seviyesine doğru yükselişinin ardından bu seviyenin üzerine yükselmekte zorlandığı için buradan kar satışları görüldü. Altında ani hareketlere karşı dikkatli olunmasında fayda var. Geri çekilmelerde kalıcı olup olmaması 1700 dolar altındaki performansa bağlı olacaktır. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilir.

5ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,23 azalışla 377,60 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 610,00 lira, Cumhuriyet altını 2.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,23 düşüşle 377,60 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 386,00 386,20 377,40 377,60Cumhuriyet Ata Lira 2.544,00 2.565,00 2.487,00 2.508,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 352,00 356,00 344,00 348,00Lira(Tam) Ziynet 2.486,00 2.506,00 2.430,00 2.450,00Yarım Ziynet 1.243,00 1.253,00 1.215,00 1.225,00Çeyrek Ziynet 622,00 627,00 608,00 613,00

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