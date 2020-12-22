Altın fiyatları ne olur? 22 Aralık 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları ne yönde? Günün altın yorumları!
Altın fiyatları 22 Aralık 2020 sabah saatleri itibariyle pek çok vatandaşın araştırdığı yatırım enstrümanları arasında yer almaya devam ediyor. Aşı haberleri ve ABD'nin teşvik paketi gibi gelişmeleri yakından izleyen ons altın, önceki gün 1900 seviyesini görmesinin ardından yeniden 1870'lere çekildi. Dolar fiyatlarındaki düşüşle birlikte güne 460 TL seviyesinden giriş yapan gram altın fiyatları, analistler tarafından da yakından takip ediliyor. Peki, uzmanların altın yorumları ne yönde? İşte, 22 Aralık altın fiyatları ve yorumları hakkında detaylar
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Altın fiyatları gösterdiği hareketlilik dolayısıyla 22 Aralık Salı günü pek çok yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram ve ons bazında takip edilen altın fiyatları, önceki gün ons fiyatında 1900 dolar seviyelerinin görülmesiyle birlikte yükselişe geçmiş ve dikkatleri üzerine toplamıştı. Analistlerin ABD'deki teşvik paketi ve virüsün mutasyona uğraması dolayısıyla ons fiyatının desteklendiği yönünde yorumladığı altın fiyatları, 22 Aralık sabahına gram bazında 461 TL bazında giriş yaptı. İşte, günün altın fiyatları ve analistlerden altın yorumları
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Gram altın 22 Aralık Salı günü 457 TL'den satılırken 460 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 746, satış fiyatı 761 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.493, satış fiyatı 1.523 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.073 satış fiyatı 3.104 TL,
Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
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ANALİSTLERDEN ALTIN YORUMLARI
ALTIN FİYATLARINDA ÖNÜMÜZDEKİ İKİ GÜN KRİTİK Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrasında Başkan Powell’ın yaptığı, 2021 yılı içerisinde de öngörülemezlik durumunun devam edecek olmasının ve ekonomiler üzerindeki risklerin süreceğine dair açıklamaları sonucunda dolar endeksi 90’ın da altına gerilemiş ve ons altın 1.880 dolara kadar çıkmıştı.
Bu haftaya başlarken ise, dün İngiltere’den gelen yeni bir salgın haberinin küresel riskli varlıklar üzerindeki negatif etkilerini gözlemliyoruz. Gördüğümüz durum, ons altının 1.880 dolar seviyesinden hızlı bir yükseliş ile 1.890’lı seviyeleri test etmesi ve ardından 1.900 doları geçmesi oldu. Aynı anda dolar endeksinin yeniden 90 üzerine toparlaması ile yeni haftaya başlarken saatlik analizde ons altın ve dolar endeksi arasında pozitif bir korelasyon ortaya çıktığını görüyoruz.
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Bundan önceki yorumlarda da hep bahsettiğim gibi; aşı çalışmaları hakkında gelen olumlu haberlerin bir şekilde ufak da olsa negatife dönmesi ya da koronavirüs salgınına dair yeni bir dalga oluşması halinde ons altının hızlı yükseliş yapması senaryosunun yeni haftaya başlarken gerçekleştiğini görüyoruz.
Ons altın için şu anda 1.900 dolar seviyesinde önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum. Aşmakta biraz zorlanıyor. Burayı aşması halinde ise 1.930 dolara doğru yükseliş görme ihtimal var; ancak bu yükseliş çok sert değil kademeli şekilde gerçekleşecektir. Bu ihtimalleri eğer hafta ortasına kadar görmez isek haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması nedeniyle sert dalgalanmalar olmayabilir.
Dolayısıyla salı günü açılışlarının yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum.
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Gram altın yatırımcıları açısından baktığımızda ise, 90 üzerine yeniden çıkan dolar endeksi ve ons altındaki bu yukarı yönlü hareket şu anda önemli fırsatlar barındırıyor. Haftaya 472 TL seviyelerine yükseldikten sonra yeniden 470 TL’ye gerileyerek başlayan gram altının fiyatı, dolar endeksinin bu yükselişinden dolar/TL kurunun da etkilenmesi ve dolar/TL kurunun 7.72 TL direncini aşması halinde önemli getiriler sağlayabilir.
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Dolar/TL kurunun her ne kadar yılı 7.90 TL altında kapatacağını düşünsem de şu andaki seviyelerinden tepki alımları neticesinde bu hafta içerisinde birtakım yükselme beklentilerim var. Bu durum gerçekleşirse de ons altındaki yükseliş eşliğinde gram altın fiyatının 482 TL seviyesine hareketini de gözlemlememiz yüksek ihtimal.