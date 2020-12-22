Altın fiyatları ne olur? 22 Aralık 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları ne yönde? Günün altın yorumları!

Bundan önceki yorumlarda da hep bahsettiğim gibi; aşı çalışmaları hakkında gelen olumlu haberlerin bir şekilde ufak da olsa negatife dönmesi ya da koronavirüs salgınına dair yeni bir dalga oluşması halinde ons altının hızlı yükseliş yapması senaryosunun yeni haftaya başlarken gerçekleştiğini görüyoruz.



Ons altın için şu anda 1.900 dolar seviyesinde önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum. Aşmakta biraz zorlanıyor. Burayı aşması halinde ise 1.930 dolara doğru yükseliş görme ihtimal var; ancak bu yükseliş çok sert değil kademeli şekilde gerçekleşecektir. Bu ihtimalleri eğer hafta ortasına kadar görmez isek haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması nedeniyle sert dalgalanmalar olmayabilir.



Dolayısıyla salı günü açılışlarının yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum.