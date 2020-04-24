Altın fiyatları ne olacak uzman yorumları! 24 Nisan anlık ve canlı gram çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Her geçen gün gösterdiği dalgalanma ile daha yakından takip edilen altın fiyatları bugün yine yükseliş trendi ile piyasalardaki girişini gerçekleştirdi. Son dönemlerde yakından takip edilen çeyrek ve gram altın fiyatları, 24 Nisan Cuma günü de bu seyrini devam ettirdi. Ons ve gram bazındaki artış nedeniyle altın fiyatları uzman yorumları aracılığıyla yatırımlarını yönetmek isteyen vatandaşlar, güncel altın yorumları ile analistlerin ve uzmanların analizlerini takip ediyor. Peki, 24 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı ve anlık altın fiyatları bilgisi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Son bir haftadır yatırımcısının anlık olarak takipte yer aldığı altın fiyatları, dikey yönlü seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz ayın aynı gününden bu yana gram bazında 50 liraya yakın bir kar getiren altın fiyatları, 24 Nisan Cuma gününe 388 lira seviyesinden merhaba dedi. Ons bazında geçtiğimiz hafta gösterdiği düşüşün ardından 1700 dolar seviyelerine yükselen altın fiyatları, bugün ons bazında son 10 günün en yüksek seviyesi olan 1728 doları gördü. Peki, 24 Nisan Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, anlık gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında uzman yorumlar ve altın fiyatları ne olacak sorusuna yönelik bazı analizler
ALTIN FİYATLARI 24 NİSAN FİYATLARI VE UZMAN YORUMLARI
Tırmanışını bugün de devam ettiren gram altın fiyatları, bugün 388 lira ile güne başladıktan sonra 386 ve 387 lira seviyesine gelerek dalgalanma seyrini devam ettirdi. Son günlerde ‘Altın fiyatları ne olacak?’ sorusuna yönelik ise uzman yorumları merak edildi. Peki, bugün altın fiyatları hangi seviyelerde hareket ediyor? İşte, altın yorumları ve 23 Nisan tarihli anlık ve canlı altın fiyatları bilgisi
Devamı için sonraki sayfaya geçiniz.
2
Altın fiyatları için son durum şu şekilde;
Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1729 dolar seviyesinde seyrediyor.
Gram altının satış fiyatı 387 lira olurken, 384 liradan geri alınıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 640 lira olurken, 627 liradan geri alınıyor. Yarım altının satış fiyatı 1280 lira olurken,1254 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2606 lira olurken,2580 liradan bozduruluyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 354 lira olurken,351 liradan bozduruluyor. GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
3
UZMAN YORUMU: GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYE 377 TL
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi
Gram altında yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Hem ons altın hem de dolar kurunun kuvvetli seyretmesi gram altını desteklemeye devam ediyor.
Dolar kurunda yukarı yönde eğilim mart ayı başından bu yana oldukça kuvvetli ve devam ediyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirdi ve ana politikasına devam etti. Bu durum TL’yi kırılgan yapmaya devam edebilir. Manşet enflasyon petrol fiyatlarındaki çöküş nedeniyle düşebilir, ancak çekirdek enflasyonun nasıl bir seyir izlediği önemli olacaktır. Çünkü bugün sert düşen petrol, birkaç hafta sonra sert yükselebilir. Enflasyon beklentilerini petrol fiyatlarına bağlamak doğru olmayacaktır. Dolar kurunda teknik olarak 6.80 TL üzerinde kalındığı her durumda yukarı yönde teknik eğilimin sürmesini bekliyorum.
Ons altın ise geçen hafta ve bu haftanın ilk iki günü satış baskısı altında kalmasına rağmen hızlı bir şekilde toparlandı. Büyük Merkez Bankalarının faizleri düşürmesi ve piyasalara likidite vermesi ons altını ana resimde desteklemeye devam ediyor. Geri çekilmeler olsa da toparlanmanın daha hızlı olması bundan kaynaklı. Ons altın özelinde kısa vade 1703 dolar genel resimde 1660 dolar üzeri pozitif olacaktır.
Toparlayacak olursak gram altının iki dinamiği olan dolar kuru ve ons altında hem temel dinamikler hem de teknik dinamikler yukarı yönde eğilimleri destekliyor. Bu nedenle gram altında da yukarı yönde eğilimin bu aşamada devamı beklenebilir. Gram altında trend desteği 377 TL’den geçiyor. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda pozitif eğilimine devam edecektir. Yukarıda 400 TL seviyesi psikolojik bir eşik olarak izlenebilir.
4
ALTIN YORUMLARI
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 dolar, gram altında ise 385 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
5
Piyasaların takip ettiği bir diğer unsur olan Brent Petrol dün 22,45 dolara kadar çıktı, günü 20,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,08 artışla 22,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 15,37 dolardan alıcı buldu.
Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'deki rafinerilerin düşük fiyattan petrol satın almaya başladıkları görülürken, Asya'da artan petrol alımlarının küresel petrol talebini hafif canlandırdığı ve Brent petrolün fiyatını yükselttiği belirtiliyor.
6
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15 milyon varil (yüzde 3) artışla 518,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 15,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 19,2 milyon varil yükselmişti.
EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.
Brent petrolde teknik olarak 22,72 ile 24,02 dolar aralığının direnç, 21,42 ile 20,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.