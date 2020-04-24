Altın fiyatları ne olacak uzman yorumları! 24 Nisan anlık ve canlı gram çeyrek altın fiyatları ne kadar?

UZMAN YORUMU: GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYE 377 TL Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi



Gram altında yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Hem ons altın hem de dolar kurunun kuvvetli seyretmesi gram altını desteklemeye devam ediyor.



Dolar kurunda yukarı yönde eğilim mart ayı başından bu yana oldukça kuvvetli ve devam ediyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirdi ve ana politikasına devam etti. Bu durum TL’yi kırılgan yapmaya devam edebilir. Manşet enflasyon petrol fiyatlarındaki çöküş nedeniyle düşebilir, ancak çekirdek enflasyonun nasıl bir seyir izlediği önemli olacaktır. Çünkü bugün sert düşen petrol, birkaç hafta sonra sert yükselebilir. Enflasyon beklentilerini petrol fiyatlarına bağlamak doğru olmayacaktır. Dolar kurunda teknik olarak 6.80 TL üzerinde kalındığı her durumda yukarı yönde teknik eğilimin sürmesini bekliyorum.



Ons altın ise geçen hafta ve bu haftanın ilk iki günü satış baskısı altında kalmasına rağmen hızlı bir şekilde toparlandı. Büyük Merkez Bankalarının faizleri düşürmesi ve piyasalara likidite vermesi ons altını ana resimde desteklemeye devam ediyor. Geri çekilmeler olsa da toparlanmanın daha hızlı olması bundan kaynaklı. Ons altın özelinde kısa vade 1703 dolar genel resimde 1660 dolar üzeri pozitif olacaktır.



Toparlayacak olursak gram altının iki dinamiği olan dolar kuru ve ons altında hem temel dinamikler hem de teknik dinamikler yukarı yönde eğilimleri destekliyor. Bu nedenle gram altında da yukarı yönde eğilimin bu aşamada devamı beklenebilir. Gram altında trend desteği 377 TL’den geçiyor. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda pozitif eğilimine devam edecektir. Yukarıda 400 TL seviyesi psikolojik bir eşik olarak izlenebilir.