Altın fiyatları ne olacak uzman yorumları! 23 Nisan anlık gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Son bir haftadır yatırımcısının anlık olarak takipte yer aldığı altın fiyatları, dikey yönlü seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz ayın aynı gününden bu yana gram bazında 50 liraya yakın bir kar getiren altın fiyatları, 23 Nisan Perşembe gününe 384 lira seviyesinden merhaba dedi. Ons bazında geçtiğimiz hafta gösterdiği düşüşün ardından yeni 1700 dolar seviyelerine yükselen altın fiyatları, bugün ons bazında son 10 günün en yüksek seviyesi olan 1717 doları gördü. Peki, 23 Nisan Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, anlık gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında uzman yorumlar ve altın fiyatları ne olacak sorusuna yönelik bazı analizler
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Tırmanışını bugün de devam ettiren gram altın fiyatları, bugün 384 lira ile güne başladıktan sonra 385 ve 386 lira seviyesine gelerek yükselişini devam ettirdi. Son günlerde ‘Altın fiyatları ne olacak?’ sorusuna yönelik ise uzman yorumları merak edildi. Peki, bugün altın fiyatları hangi seviyelerde hareket ediyor? İşte, altın yorumları ve 23 Nisan tarihli anlık ve canlı altın fiyatları bilgisi
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Altın fiyatları için son durum şu şekilde;
Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1717 dolar seviyesine kadar geriledi.
Gram altının satış fiyatı 386 lira olurken, 383 liradan geri alınıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 638 lira olurken, 625 liradan geri alınıyor. Yarım altının satış fiyatı 1276 lira olurken,1251 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2600 lira olurken,2574 liradan bozduruluyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 353 lira olurken,350 liradan bozduruluyor. GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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ALTIN YORUMLARI
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 dolar, gram altında ise 385 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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Piyasaların takip ettiği bir diğer unsur olan Brent Petrol dün 22,45 dolara kadar çıktı, günü 20,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,08 artışla 22,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 15,37 dolardan alıcı buldu.
Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'deki rafinerilerin düşük fiyattan petrol satın almaya başladıkları görülürken, Asya'da artan petrol alımlarının küresel petrol talebini hafif canlandırdığı ve Brent petrolün fiyatını yükselttiği belirtiliyor.
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15 milyon varil (yüzde 3) artışla 518,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 15,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 19,2 milyon varil yükselmişti.
EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.
Brent petrolde teknik olarak 22,72 ile 24,02 dolar aralığının direnç, 21,42 ile 20,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.