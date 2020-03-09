Altın fiyatları ne olacak? Çeyrek ve gram altın 9 Mart sabahı nasıl başladı?
Altın fiyatları haftaya her ne kadar düşüş eğilimli başlangıç gösterse de cuma günkü kapanış fiyatlarının üzerinde seyrediyor. Cuma günü 326 lira seviyesinde kapanış gören gram altın fiyatları, haftaya 332 liradan başladı. Kapanışından bu yana yüzde 1,5 seviyesinde artış gösteren gram altın fiyatları, günün ilk saatlerinde dalgalı seyir içerisinde? Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte, günün gram ve çeyrek altın fiyatları ve uzman yorumları
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Altın fiyatları sabah saatlerinde pek çok yatırımcının araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Güvenli liman olarak nitelendirilen altın fiyatları, sabah saatlerinde dalgalı bir başlangıç yaparak 330 lira civarında seyretmeye başladı. Peki, günü 332 lira ile açan gram altının seyri nasıl olacak? İşte, altın fiyatları için uzman yorumları
ALTIN FİYATLARI 9 MART PAZARTESİ GÜNÜ NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 9 Mart Pazartesi günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 330 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 9 Mart Pazartesi günü 545 TL'den satılıyor.
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GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 330 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,200 liradan alınıp 2,222 liradan satılıyor.
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YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,091 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
Piyasalarda Corona virüs endişesi devam ediyor. Hafta boyunca riskli varlıklardan kaçış, güvenli varlıklara giriş senaryosu ön plandaydı. Bu hareketlerin hala devam ettiğini görmekteyiz. Virüs kontrol atlına alınmak bir yana giderek yaygınlaşıyor ve ölüm ve vaka sayıları artıyor.
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ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimleri ise endişeyi iyice artırdı. Virüs kontrol altına alınana kadar ons altın gibi güvenli limanlar tercih sebebi olmaya devam edebilir. Diğer yandan dolar kurunda nispeten sakin hareketler olsa da yukarı yönde teknik eğilimin korunduğunu görmekteyiz. Özellikle 6.03 TL ve 5.93 TL seviyeleri üzerinde kalındığı her durumda yukarı yönde atak potansiyeli bulunuyor.
Gram altında 310 TL üzerinde yukarı yönde eğilimden bahsetmiştik. Bu eğilim sürüyor. Kısa süreli kar satışları gelse de ana yönü yukarı olduğu için düşüşler alım fırsatı vermeye devam edebilir.