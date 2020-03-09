Altın fiyatları ne olacak? Çeyrek ve gram altın 9 Mart sabahı nasıl başladı?

Altın fiyatları sabah saatlerinde pek çok yatırımcının araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Güvenli liman olarak nitelendirilen altın fiyatları, sabah saatlerinde dalgalı bir başlangıç yaparak 330 lira civarında seyretmeye başladı. Peki, günü 332 lira ile açan gram altının seyri nasıl olacak? İşte, altın fiyatları için uzman yorumları



ALTIN FİYATLARI 9 MART PAZARTESİ GÜNÜ NE KADAR OLDU?



Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 9 Mart Pazartesi günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 330 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 9 Mart Pazartesi günü 545 TL'den satılıyor.