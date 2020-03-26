Altın fiyatları ne olacak? 26 Mart altın fiyatları için yorumlar ve uzman görüşleri
Altın fiyatları alış ve satış fiyatları ile pek çok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 26 Mart Perşembe gününün altın fiyatları hakkında bilgi edinmek ve günün piyasa yorumlarını okumak isteyen yatırımcılar, altın fiyatları ne olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları için uzman görüşleri neler ve 26 Mart Perşembe günü altın fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Altın fiyatları 26 Mart Perşembe günü anlık fiyatları ile araştırılmaya devam ediyor. Canlı ve grafikli altın fiyatları aracılığıyla son durum hakkında bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, alım veya satım işlemlerine yön verecek. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, altın fiyatları ve yorumları hakkında bazı bilgiler
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 26 Mart Perşembe günü 551 TL'den satılıyor.
2
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 333 TL dolaylarında seyrediyor.
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,224 liradan alınıp 2,247 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,103 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
4
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 333,8 liradan tamamladı.Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 334,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 550 lira, Cumhuriyet altını da 2.245 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışa 1.607 dolar seviyesinde dengelendi.Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD'de senatonun 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketini onaylamasının ardından küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.
5
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularıyla birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların direnç, 1.580 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi.