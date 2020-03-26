Altın fiyatları ne olacak? 26 Mart altın fiyatları için yorumlar ve uzman görüşleri

Altın fiyatları 26 Mart Perşembe günü anlık fiyatları ile araştırılmaya devam ediyor. Canlı ve grafikli altın fiyatları aracılığıyla son durum hakkında bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, alım veya satım işlemlerine yön verecek. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, altın fiyatları ve yorumları hakkında bazı bilgiler



ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 26 Mart Perşembe günü 551 TL'den satılıyor.