Altın fiyatları ne olacak? 13 Mart altın fiyatları gram ve çeyrek bazında ne kadar?

Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Hafta boyunca yaşanan dalgalanmalar dolayısıyla pek çok yatırımcının anlık olarak takip ettiği altın fiyatları gram ve çeyrek bazında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatları ne olacak işte uzmanlardan yorumlar ve anlık altın fiyatları bilgisiALTIN FİYATLARI NE KADAR 13 MARTAltın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 13 Mart Cuma günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 322 lira seviyesinde seyrediyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 13 Mart Cuma günü 532 TL'den satılıyor.