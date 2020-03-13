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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 09:52, /

Altın fiyatları ne olacak? 13 Mart altın fiyatları gram ve çeyrek bazında ne kadar?

Güvenli liman olarak nitelendirilen altın fiyatları, sabah saatlerinde 323 lira civarında seyretmeye başladı. 13 Mart Cuma haftanın son kapanış gününde altın fiyatları gram ve çeyrek bazında dalgalanma sürecini sürdürüyor. Yatırımcısının altın fiyatları ne kadar oldu sorusu ile yanıt aradığı günün gram ve çeyrek altın fiyatları, 13 Mart Cuma günü çeyrek bazında da merak uyandırıyor. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün ilk saatlerinden altın fiyatları bilgisi

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Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Hafta boyunca yaşanan dalgalanmalar dolayısıyla pek çok yatırımcının anlık olarak takip ettiği altın fiyatları gram ve çeyrek bazında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatları ne olacak işte uzmanlardan yorumlar ve anlık altın fiyatları bilgisiALTIN FİYATLARI NE KADAR 13 MARTAltın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 13 Mart Cuma günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 322 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 13 Mart Cuma günü 532 TL'den satılıyor.

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Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 322 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,149 liradan alınıp 2,171 liradan satılıyor.

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Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,066 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1588 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, Avrupa'dan gelen haberlerle arttığını ve buna bağlı olarak risk iştahının gerilediğini kaydetti.

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İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sürpriz bir şekilde politika faizinde 50 baz puanlık indirime gittiğini belirten analistler, merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını belirtti.

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