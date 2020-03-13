Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 09:52,
Altın fiyatları ne olacak? 13 Mart altın fiyatları gram ve çeyrek bazında ne kadar?
Güvenli liman olarak nitelendirilen altın fiyatları, sabah saatlerinde 323 lira civarında seyretmeye başladı. 13 Mart Cuma haftanın son kapanış gününde altın fiyatları gram ve çeyrek bazında dalgalanma sürecini sürdürüyor. Yatırımcısının altın fiyatları ne kadar oldu sorusu ile yanıt aradığı günün gram ve çeyrek altın fiyatları, 13 Mart Cuma günü çeyrek bazında da merak uyandırıyor. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün ilk saatlerinden altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Hafta boyunca yaşanan dalgalanmalar dolayısıyla pek çok yatırımcının anlık olarak takip ettiği altın fiyatları gram ve çeyrek bazında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatları ne olacak işte uzmanlardan yorumlar ve anlık altın fiyatları bilgisiALTIN FİYATLARI NE KADAR 13 MARTAltın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 13 Mart Cuma günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 322 lira seviyesinde seyrediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 13 Mart Cuma günü 532 TL'den satılıyor.
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