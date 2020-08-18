Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos güncel gram çeyrek ve tam altın fiyatı ile altın yorumları
Rusya'dan gelen aşı haberinin ardından 2,075.19 dolarlık yeni zirvesinden sert düşen altın yeniden yükselişe geçip 1,970 doları aşarken, altın fiyatları yeni güne de yükselişle başladı. Öte yandan dün akşam serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,20 liradan işlem gördü. Geçtiğimiz Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın bugün ise yükseliş trendinde görülüyor. Vatandaşlar da başta gram altın olmak üzre çeyrek altın ve cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarının son durumunu ve anlık fiyat bilgisini canlı takip etmek istiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 18 Ağustos güncel gram çeyrek ve tam altın fiyatı ile altın yorumları...
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Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarının durumu vatandaşların ve yatırımcıların merak ettiği konu oldu. 18 Ağustos Salı günü altının ne kadardan işlem gördüğünü merak eden pek çok vatandaş özellikle, çeyrek altının ne kadar olduğunu ve altının güncel gram fiyatını sorguluyor. Gram ve çeyrek altında yaşanan son duruma odaklanan yatırımcılar, canlı altın fiyatı takibi ekranından, altın piyasalarındaki son durumu öğrenmek istiyor. İşte, piyasalardan en güncel altın yorumları...
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18 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın güne 470.8 lira seviyesinden başladı. En düşük 469.7 lira, en yüksek 474.5 lira seviyesi görüldü. Saat 08:24 itibarıyla gram altın 472.7 lira seviyesinden işlem görüyor.
Ons altın ise güne 1985 dolar seviyesinden başladı. En düşük 1980, en yüksek 1996 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:24 itibarıyla ons altın 1991.7 dolar seviyesinde bulunuyor.
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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmenin ardından toparlanma başladı. Ons altının yeniden 2000 dolar sınırına yaklaşmasıyla birlikte gram altın fiyatlarında da yükseliş yaşanmaya başladı.
Geçtiğimiz hafta psikolojik sınır olan 2000 doların altında seyreden ons altın yeni haftaya güçlü yükselişle başladı. Dün 1929 dolarla güne başlayan ons altın gün sonunda 1990 dolara kadar yükseldi. 61 dolarlık yükseliş yaşayan ons altın gram altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu.
Gram altın fiyatlarında dün 16 lira seviyesinde yükseliş yaşandı.Bugüne de yüksek seviyelerden başlayan ons altın 2000 dolar sınırında hareket ediyor. Koronavirüse ilişkin Rusya’nın aşı iddiası dışında herhangi bir gelişme olmaması, ABD-Çin arasındaki gerginliğin devam etmesi, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmaların başlaması altına olan talebi destekliyor.
Ons altında psikolojik sınır olarak tabir edilen 2000 dolar seviyesi önemli eşik olarak karşımıza çıkıyor.
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
İstanbul Kapalıçarşı’da 470 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,20 liradan, 3 bin 97 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 118 liradan, 428,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432,70 liradan, 3 bin 27 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 47 liradan, bin 513 liradan alınan Yarım Ziynet bin 523 liradan ve 757 liradan alınan Çeyrek Ziynet 762 liradan satıldı.
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YATIRIMCILAR YÜKSELEN FİYATLARI FIRSATA ÇEVİRDİ
Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, düğün sezonunun ertelenmesinin altın satışlarını duraksattığını ancak yatırımcıların altına yöneldiğini söyledi. Çelik, "Takıdan ziyade yatırımlık yapan çok oldu. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın gibi ürünlerde patlama yaşandı diyebiliriz. Yatırımcıların talepleri çok fazla oldu ve hala da olmaya devam ediyor" dedi.
Pandemi sürecinde gelişmiş ülkelerin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığına değinen Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, sıkıntının altına yansıdığını söyledi. Rusya-Amerika arasındaki krizin de altın fiyatlarına yansıdığını belirten Çelik, “Altın anormal şekilde yükseldi. Hiçbir kuyumcu bu kadar yükseleceğini tahmin edemezdi, bizde şaşırdık. Ama yine de altın düğünlerin olmazsa, olmazıdır. İnsanlarımız yine altınları alıyor” dedi.
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Korona virüs dolayısıyla düğünlerin ertelenmesinin altın satışlarını duraksattığını kaydeden Başkan Çelik, “Düğünler ertelenince bizim de satışlarımız biraz durdu ancak yatırımcı altına yöneldi. Takıdan ziyade yatırımlık yapan çok oldu. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın gibi ürünlerde patlama yaşandı diyebiliriz. Yatırımcıların talepleri çok fazla oldu ve hala da olmaya devam ediyor. Bir yandan düğünler de gerçekleşiyor. Ekonomik olarak çok yüksek olması insanları düşündürüyor. Örneğin 10 tane altın alacak olan bir vatandaş, 5 tane alıyor ama yine de alıyor” ifadelerini kullandı.
Sahte altın konusunu ele alan Çelik, “Antalya’daki kuyumcu esnafımız altın alırken çok dikkat ediyor. Zaten esnafın sattığı ürünleri de biz denetliyoruz. Düzenli olarak numune alıyoruz. Bilezik üreticilerinden de düzenli şekilde numune alıyoruz. Şu anda sahte altın konusuyla ilgili kentimizde yaşanan bir sıkıntımız yok. Zaten oda olarak konuyla alakalı bilgilendirme çalışmalarımız da sürüyor” şeklinde konuştu.