Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın yorumlarında son görüşler nedir? İşte 2020 canlı anlık altın takibi sayfası

Altın almalı mı, satmalı mı?

Özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün altın yorumu şu şekilde; Gram altında son günlerde yukarı yönde sert hareketler görmekteyiz. Bu yükselişin iki sebebi var. İlki ons altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, ikincisi ise dolar kurunun 6.10 TL seviyelerini test etmesi...

Ons altının yükselişinde açıkçası somut bir sebep göremiyorum. Dolar endeksinin ve küresel risk iştahının kuvvetli olduğu bu süreçte güvenli liman olan ons altının yükselmesinin altında şu anlık temel bir sebep gözükmemekte. Bu nedenle ons altındaki yükselişlere temkinli yaklaşıyorum.

Dolar kuru ise yukarı yönde eğilimine devam ediyor. Bu yükseliş iki sebepten kaynaklanıyor. İlki doların küresel bazda güçlü olması. Dolar sadece TL’ye karşı değil, neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Euro/dolar paritesinin 1.11 seviyelerinden 1.07 seviyelerine geldiği bu süreçte dolar kurunun yükselmesi de gayet olağan bir durum. Ancak TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre biraz daha zayıf seyrettiğini görmekteyiz. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yukarı yöndeki kıpırdanmaya rağmen faiz indirimlerine devam ediyor olması ve bu durumun TL’nin reel getirisine ilişkin endişeleri artırması etkili olmaktadır.

Ons altında 1612/1620 dolar bandını önemli direnç bölgesi olarak izliyorum. Bu bölgede yükselişler zayıflayabilir.

Dolar kurunda ise uzun süredir takip ettiğimiz yükseliş kanalı devam ediyor. Bu kanalın dip noktası 5.90 TL'den geçiyor. Yani dolar kuru 5.90 TL altına inmediği sürece teknik olarak yukarı yöndeki potansiyeli sürecektir. 6.20 TL civarını bu aşamada takip ediyoruz.

Gram altın özelinde ise yükseliş eğimi korunuyor. Orta-uzun vade bu eğilimin devamını bekliyorum. Burada geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğini daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Bu nedenle olası kar satışları yeniden alım fırsatı verebilir. Teknik olarak ilk önemli destek 306 TL seviyesinde gözüküyor. Yukarıda ise 317 TL seviyesini takip ediyoruz. Bu eşik geçilirse 330 TL’ye doğru alım görebiliriz.