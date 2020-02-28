Haber Giriş: 28 Şubat 2020 - 15:20,
Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın yorumlarında son görüşler nedir? İşte 2020 canlı anlık altın takibi sayfası
Altın fiyatlarında yükselen grafik haftanın son iş gününde de artmaya devam etti. Geçtiğimiz haftalarda başlayan yükseliş eğilimi bu haftada kendini gösterirken, hafta ortasında bir birim gerileyen fiyatlar tekrar artmaya başladı. Altın piyasasındaki bu hareketliliğin ardından yatırımcılar altın fiyatları ne kadar olacak sorusunun cevabını arıyor. Elinde altın olan vatandaşlar altın bozdurmak için doğru zaman mı diye merak ederken, altın yatırımı yapmak isteyenler de altın almalı mı sorusunun cevabını internette araştırıyor. Peki güncel altın yorumlarında uzmanlar nasıl görüş bildiriyor? İşte altın 2020 altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak takip edebileceğini altın fiyatları ekranı ve detaylar
Altın fiyatlarındaki artışın ardından yatırımcılar altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını araştırırken, analistler altın piyasasındaki son durumu yorumladılar. Peki piyasalardaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada yatırım amacıyla en çok talep gören ürünler bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve detaylar
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altının gram satış fiyatı 325 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da satış fiyatları değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 532 lira olurken, alış fiyatı 521 liradan işlem görüyor.
Yarım altının satış fiyatı 1066 liradan işlem görürken, 1039 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.191 liradan işlem görürken, 2.158 liradan geri alınıyor.
Gram altın 328 lira, çeyrek altın 533 lira ve Cumhuriyet altını 2.186 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 328,1 liradan alıcı buluyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı.
Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 328,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.
Altın almalı mı, satmalı mı?
Özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün altın yorumu şu şekilde; Gram altında son günlerde yukarı yönde sert hareketler görmekteyiz. Bu yükselişin iki sebebi var. İlki ons altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, ikincisi ise dolar kurunun 6.10 TL seviyelerini test etmesi...
Ons altının yükselişinde açıkçası somut bir sebep göremiyorum. Dolar endeksinin ve küresel risk iştahının kuvvetli olduğu bu süreçte güvenli liman olan ons altının yükselmesinin altında şu anlık temel bir sebep gözükmemekte. Bu nedenle ons altındaki yükselişlere temkinli yaklaşıyorum.
Dolar kuru ise yukarı yönde eğilimine devam ediyor. Bu yükseliş iki sebepten kaynaklanıyor. İlki doların küresel bazda güçlü olması. Dolar sadece TL’ye karşı değil, neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Euro/dolar paritesinin 1.11 seviyelerinden 1.07 seviyelerine geldiği bu süreçte dolar kurunun yükselmesi de gayet olağan bir durum. Ancak TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre biraz daha zayıf seyrettiğini görmekteyiz. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yukarı yöndeki kıpırdanmaya rağmen faiz indirimlerine devam ediyor olması ve bu durumun TL’nin reel getirisine ilişkin endişeleri artırması etkili olmaktadır.
Ons altında 1612/1620 dolar bandını önemli direnç bölgesi olarak izliyorum. Bu bölgede yükselişler zayıflayabilir.
Dolar kurunda ise uzun süredir takip ettiğimiz yükseliş kanalı devam ediyor. Bu kanalın dip noktası 5.90 TL'den geçiyor. Yani dolar kuru 5.90 TL altına inmediği sürece teknik olarak yukarı yöndeki potansiyeli sürecektir. 6.20 TL civarını bu aşamada takip ediyoruz.
Gram altın özelinde ise yükseliş eğimi korunuyor. Orta-uzun vade bu eğilimin devamını bekliyorum. Burada geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğini daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Bu nedenle olası kar satışları yeniden alım fırsatı verebilir. Teknik olarak ilk önemli destek 306 TL seviyesinde gözüküyor. Yukarıda ise 317 TL seviyesini takip ediyoruz. Bu eşik geçilirse 330 TL’ye doğru alım görebiliriz.
Piyasalarda ‘virüs’ten kaçış sürüyor! İşte olası senaryolar
Piyasalarda risk off dediğimiz, riskli varlıklardan kaçışlar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda arka planda kalan, piyasaları sınırlı etkileyen Corona virüsün pazar günü İtalya’da ciddi sonuçlara yol açmasının ardından bu hafta boyunca riskli varlıkların değer kaybettiğini görüyoruz.
Virüs ilk çıktığında piyasaları etkilemiş ancak genişleme alanı Asya bölgesinde kaldığı için piyasa fiyatlaması azalmıştı. Ancak, İtalya başta olmak üzere Avrupa’nın önemli bölümüne yayılan virüs nedeniyle piyasalar bir hayli rahatsız.
Avrupa’nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip olan İtalya’da, yazıyı yazdığım sırada ölüm sayısı 14’ü bulurken, onaylanmış toplam vaka sayısı ise 400’ü aştı. Yaşanan vaka sayıları Almanya’da 30, Fransa’da 18, İspanya’da 13 civarında... Tabii bu sayıların giderek artması muhtemel. Diğer Avrupa ülkelerinde ise her gün yeni vakalar görülüyor. Bu durum ekonomik aktiviteleri oldukça olumsuz etkileyebilir. İşte bu olumsuz beklentiler hisse senedi piyasalarında sert kayıplara yol açıyor.
Haftaya aşağı yönde boşluklu açılışla başlayan Dax (Almanya Borsası), Dow Jones (ABD Borsası) gibi majör borsalar hala düşmeye devam ederken, petrolde de önemli değer kayıpları görmekteyiz. Majör piyasalardaki kayıplar, gelişmekte olan ülke varlıklarını da etkiliyor.
Riskli varlıklardaki bu baskının ortadan kalkması kolay olmayacaktır. Ortadan kalkması için Corona virüs tehlikesinin ortadan kalkması temel gereksinim olacak. Merkez Bankalarının piyasalara destek vermesi muhtemel senaryo. Ancak zaten hali hazırda büyük merkez bankaları piyasaları destekliyor. Alacakları yeni kararların piyasada kuvvetli bir toparlanmadan ziyade, tepki yükselişlerine neden olacağını düşünüyorum. Şu an tek çare virüsü tamamen ortadan kaldıracak aşının bulunması olarak gözüküyor. Bulunmadığı her gün yayılması ve ekonomik aktiviteleri zayıflatması en olası senaryo. Bu da risk off modunun devamını getirecektir.
Kısaca teknik görünümlere bakarsak;
Dax endeksinde 12 bin 880 direnci oldukça önemli. Bu eşik altında kalındığı sürece satış baskısının devamı beklenebilir. Toparlanma için haber akışı ve aynı zamanda 12 bin 800 üzerinde hareket gerekiyor.
Dow Jones endeksinde de baskı sürüyor. Buradaki kritik eşiğimiz 27 bin 400 olacak. Bu seviye yukarı yönde kırılmadığı sürece tepkiler zayıf kalabilir.
Ons altın tarafında yüksek volatilite görmekteyiz. Risk off modu ons altında yükselişleri destekliyor. Buradaki kritik eşik 1620 desteği olarak görülebilir. Bu destek üzerinde yukarı yönde momentumun devamı beklenebilir.
Brent petrolde de aynı şekilde baskı sürüyor. Burada da 53.30 dolar ilk önemli eşik olacaktır. Bu direnç altında kalındığı sürece baskının devamı muhtemel olacaktır.
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