Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın yükseldi mi? 2 Nisan 2020 anlık tam, yarım altın fiyatları

Altın fiyatları işlem gününün kapanışına doğru ilgi görmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 299,1 liraya kadar gerileyen gram altın, mart ayının sonlarına doğru Corona virüsünün de etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 343,7 liraya yükseldi. Peki altın fiyatları nisan ayına nasıl bir giriş yaptı? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum ne? Kapanışa doğru altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış takip takip sayfası ve uzmanların altın fiyatlarına yönelik beklentileri, yorumları ve analizleri...



Corona virüsü nedeniyle piyasalarda yaşanan dalgalanmalar diğer yatırım araçları gibi güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında hızlı değişimlere neden oldu. Özellikle yatırım amaçlı altınların başında gelen gram ve çeyrek altının alış-satış fiyatlarında hareketlenmeler var.



Altın fiyatları yatırımcılar ve yeni yatırım yapacak olanlar tarafından an be an canlı olarak takip ediliyor. En doğru kararı vermek isteyen vatandaşlar hem altın fiyatlarında son durumu hem de analistlerin yorumlarını inceliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2 Nisan Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatı kaç TL?