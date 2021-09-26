Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatlarında son durum

ALTININ GÜNLERE GÖRE DEĞİŞİMİ Pazartesi günü en yüksek 492 TL'ye çıkan gram altın en düşük ise 484 TL'yi gördükten sonra 491 TL seviyesinde dengelendi.



Salı günü ise ons altında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak en yüksek 495 TL'yi gören gram altın, gün içi en düşük 487 TL olduktan sonra kapanışı yine 491 TL'den yaptı.



Çarşamba günü de kapanışı 491 TL'den yapan gram altın gün içinde en yüksek 496, en düşük ise 490 TL oldu.



Perşembe günü iç piyasa dinamiklerine bağlı olarak gün içinde en düşük 489 TL'yi gören gram altın, en yüksek 502 TL'ye yükseldikten sonra 490 TL seviyesinde dengelendi.