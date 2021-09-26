Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda ilgi görmeye devam ediyor. Altın Fiyatları haftanın en yüksek seviyesine Fed toplantısının ardından son günlerin en yüksek seviyesine ulaştı. Haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri alan ons altın 1740 dolara kadar geriledikten sonra en yüksek 1757 doları gördü ve 1748 dolarda dengelendi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatlarında son durum
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Haftanın son gününde ise yükselişe geçen gram altın 490-500 TL arasında dengelendikten sonra 499 TL'den kapanışı yaptı. Gram Altın haftaya 490 TL seviyesinde başlamıştı. Gram altın geçen hafta yaklaşık yüzde 1.6 oranında değer kazandı.
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Haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri alan ons altın 1740 dolara kadar geriledikten sonra en yüksek 1757 doları gördü ve 1748 dolarda dengelendi.