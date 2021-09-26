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Ekonomi
Haber Giriş: 26 Eylül 2021 - 12:17 | 

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda ilgi görmeye devam ediyor. Altın Fiyatları haftanın en yüksek seviyesine Fed toplantısının ardından son günlerin en yüksek seviyesine ulaştı. Haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri alan ons altın 1740 dolara kadar geriledikten sonra en yüksek 1757 doları gördü ve 1748 dolarda dengelendi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatlarında son durum

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Haftanın son gününde ise yükselişe geçen gram altın 490-500 TL arasında dengelendikten sonra 499 TL'den kapanışı yaptı. Gram Altın haftaya 490 TL seviyesinde başlamıştı. Gram altın geçen hafta yaklaşık yüzde 1.6 oranında değer kazandı.

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Haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri alan ons altın 1740 dolara kadar geriledikten sonra en yüksek 1757 doları gördü ve 1748 dolarda dengelendi.

3ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ALTIN (TL/GR)

ALIŞ(TL)499,05
SATIŞ(TL)499,22

Çeyrek Altın

ALIŞ(TL)810,0
SATIŞ(TL)826,00

Cumhuriyet Altını

ALIŞ(TL)3.225,00
SATIŞ(TL)3.291,00

Yarım Altın

ALIŞ(TL)1.620,00
SATIŞ(TL)1.652,00

ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
4ALTININ GÜNLERE GÖRE DEĞİŞİMİ

ALTININ GÜNLERE GÖRE DEĞİŞİMİ

Pazartesi günü en yüksek 492 TL'ye çıkan gram altın en düşük ise 484 TL'yi gördükten sonra 491 TL seviyesinde dengelendi.

Salı günü ise ons altında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak en yüksek 495 TL'yi gören gram altın, gün içi en düşük 487 TL olduktan sonra kapanışı yine 491 TL'den yaptı.

Çarşamba günü de kapanışı 491 TL'den yapan gram altın gün içinde en yüksek 496, en düşük ise 490 TL oldu.

Perşembe günü iç piyasa dinamiklerine bağlı olarak gün içinde en düşük 489 TL'yi gören gram altın, en yüksek 502 TL'ye yükseldikten sonra 490 TL seviyesinde dengelendi.

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Haftanın son gününde ise yükselişe geçen gram altın 490-500 TL arasında dengelendikten sonra 499 TL'den kapanışı yaptı.

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