Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları hafta sonunda da yatırımcılarının ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Var olan altınlarını değerlendirmek isteyenler ya da ilk kez altın yatırımı yapacak olan vatandaşlar, anlık olarak altın fiyatı takip ediyor ve uzmanların altın yorumlarını inceliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
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Hafta sonu olması nedeniyle altın fiyatları, son kapanıştaki fiyatları üzerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,10 kazanımla 458,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 3.039,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 734,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 742,00 liraya çıktı.
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GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 457,21 liradan alınıyor, 457,35 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 729,00 liradan alınıyor, 754,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.458,00 liradan alınıyor, 1.507,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan alınıyor, 3.003,00 liradan satılıyor.
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Bu hafta borsa haftalık bazda yatırımcısına kaybettirirken altın ve döviz kazandırdıBorsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,58 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,10, Dolar/TL yüzde 0,31, Euro/TL yüzde 1,58 değer kazandı.
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.373,65, en yüksek 1.445,13 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,58 azalarak 1.393,24 puandan tamamladı.Bu hafta ABD doları yüzde 0,31 değer kazanarak 8,1710 liraya, euro yüzde 1,58 artarak 9,7230 liraya yükseldi.
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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,80 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,73 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.