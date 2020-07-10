Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altında yükseliş eğilimi: 9 Temmuz tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları uzman yorumları
Altın fiyatları son 10 günde yaklaşık 10 liralık bir artışın ardından gündemde yer alan yatırım enstrümanı olmaya başladı. Yatırımcısına son bir yıl içerisinde gram bazında 150 TL'ye yakın bir kazanç sağlayan altın, yatırımlarına yön vermek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Piyasalarda gün boyu işlemine devam eden 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, kapanışta serbest piyasada 400 lira oldu. Peki, altın fiyatları için uzman yorumları ne yönde şekillendi? İşte, 9 Temmuz 2020 tarihli uzman yorumları ile altın fiyatları ne olacak sorusunun cevabı ve güncel altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...
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Altın fiyatları ne kadar? 9 Temmuz altın fiyatlarında son durum, altın almayı düşünenlerin ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram, çeyrek, tam ve yarım fiyatları, ekonomi grafiklerinde anlık olarak değişiyor. Çarşamba sabahı piyasalara yükselişle başlayan gram altın 396,2 liradan işlem gördü. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,20 liradan günü tamamladı. İşte, 9 Temmuz canlı altın fiyatları takip ekranı ve gram altın/çeyrek altın fiyatları yorumu...
Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Altın fiyatları her gün güncel olarak açıklanıyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar bu açıklamalara göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar..
9 TEMMUZ 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
9 Temmuz Perşembe sabah altının gram fiyatı 398 ile 400 TL civarında işlem görüyor. Fiyatlar gün içinde oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Çeyrek altının şatış fiyatı ise 654,60 TL civarında işlem görüyor.
8 TEMMUZ 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasa takipçilerinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı son olarak 395 liradan işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının satış fiyatı değişmişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 649 lira seviyesinde işlem görürken, 640 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.296 liradan işlem görürken, 1.281 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.584 liradan işlem görürken, 2.563 liradan geri alınıyor
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 399,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 400 liradan, 2 bin 635 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 656 liradan, 364,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368,60 liradan, 2 bin 575 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 595 liradan, bin 287 liradan alınan Yarım Ziynet bin 297 liradan ve 644 liradan alınan Çeyrek Ziynet 649 liradan satıldı.
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ONS ALTIN DEĞERLİ KALMAYA DEVAM EDECEK
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi.
Gram altında son dönemde yükseliş eğilimi oldukça kuvvetli. Bu yükselişte son yazımda da belirttiğim gibi dolar kuru hiçbir rol oynamazken, ons altındaki yukarı yönde eğilim destekleyici oluyor. .
Uzun zamandır ifade ettim gibi, küresel faizlerin düşük olması, ekonomi ve istihdamı desteklemek için uygulanan genişleyici politikalar ons altını destekliyor. Çünkü merkez bankaları enflasyon gelişmelerini çok arka planlara attı. Bir süre daha enflasyon konusu ön plana gelmeyecek gibi. Gelmediği her durumda da ons altın değerli kalmaya devam edecektir. .
Dolar kuru haziran ayı ortasından bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görüyor. Küresel bazda oynaklık yüksek olmasına rağmen dolar kuru hareket etmiyor. Kur için bu aşamada önemli bir beklentim olmasa da orta-uzun vadede yukarı yönde eğilimin devamını bekliyorum..
Teknik olarak baktığımızda, ons altında yukarı yönde kanal hareketinden bahsedebiliriz. Bu kanalın dip noktası 1783 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece pozitif görünüm korunacaktır. Fakat son dönemde çok kuvvetli alımların geldiğini düşünürsek kısa vadeli kar satışlarına da dikkatli olmak gerekecektir. 1820 dolar altında düzeltme görebiliriz. .
Gram altında 395-400 TL hedef bölgemiz vardı. Bu bölgeye ulaşıldı. Kısa süreli geri çekilmeler görebiliriz. Bunlar düzeltme hareketi olarak kalabilir. Bu aşamada ana yön konusunda bir değişiklik beklentim bulunmuyor. Olası düşüşlerde 393 ve 385 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.
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ONS ALTINDA 1833 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü.
Altın dün 1815 doları da test ederek son dokuz yılın en yüksek değerine ulaştı ve tarihi zirve olan 1921 dolar seviyesine görece daha da yaklaştı. İki sene önce 1175 dolar tabanından başlayan rallide toplam primi dolar bazında yüzde 55'e ulaştı..
1833 dolar seviyesinde güçlü bir dirence sahip olan altın, gerek salgının ABD başta bazı ülkelerde tempo kazanmasından gerek ise doların dünya genelinde değer kaybetmesinden güç buluyor..
Pahalı olması dikkate alınması gereken bir dezavantaj ve halen ABD tahvil faizlerinde olası bir yukarı yönlü trendin başlaması altın adına en önemli risk olmaya devam ediyor.
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Gram altın 400 lira olur mu?
Rıdvan BAŞTÜRK
Özel Fon Yöneticisi
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Gram altın 8 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Gram altının bu yükselişinde dolar kurundan destek almadığını, ons altındaki yükselişin gram altını desteklediğini söylememiz gerekiyor.
Gram altın fiyatını etkileyen iki dinamik var. Biri ons altın, diğeri ise dolar kuru. Dolar kuru 15 Haziran’dan bu yana 6.81-6.86 TL bandında sıkıştı. Bu sıkışma bir yerde yukarı veya aşağı kırılacaktır. Mevcut konjonktürü değerlendirdiğimizde orta-uzun vadeli görünümde yukarı potansiyel devam edebilir.
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Ons altın ise piyasaların parlayan yıldızı. Mevcut durumda 1787 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Uzun zamandır yazdığımız ve söylediğimiz gibi; küresel faizlerin düşük olması, genişleyici politikalar ana resimde ons altını destekleyen unsurlar. Teknik olarak da 1765-1745 dolar gibi önemli desteklerin üzerinde kalmayı başarıyor. Bu nedenle pozitif görünüm sürebilir. Yukarıda ise önce psikolojik eşik olan 1800 dolar izlenmeli. Bu direnç de geçilirse 1820 dolar seviyeleri hedeflenebilir.
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Gram altın özelinde ise, uzun süredir yukarı yönde potansiyel üzerinde durduk. Dönem dönem düşüşler olsa da bunun bir anlam ifade etmediğini ve düşüşlerin alım fırsatı vereceğinden bahsettik. Şimdi bu aşamada 395-400 TL bandını ön plana çıkarabiliriz. Burası teknik olarak önemli bir direnç bölgesi.
Hem dolar kurundaki sıkışma hem de ons altındaki seviyeler yakından takip edilmelidir. Bu nedenle kısa vadede 395-400 TL bölgesinden kar realizasyonları gelebilir. Ancak kar realizasyonlarının sınırlı kalmasını, düşüşlerin fırsat vermeye devam etmesini ve orta-uzun vade görünümün korunmasını bekliyorum. Geri çekilmelerde 388 TL ve 382 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir.
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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Ons altında temel ve teknik olarak tüm gelişmeler yukarı yönlü seyri destekliyor. Dolar bazında altın fiyatı dün 1780 dolar seviyesini yukarı yönde aşarak son zamanlarda gördüğü en yüksek seviyenin üzerine çıkmış oldu. Bugün değerli metalde işlemler 1784 dolar seviyesinden geçmekte… Ons altında işlem yapan yatırımcılar için mevcut yukarı yönlü pozisyonlar güçlü destek seviyeleri stop loss alınarak korunabilir.İlave uzun pozisyonlar için 1780 dolar seviyesinin üzerindeki inatçı seyirlerin sürmesi desteklenebilir. Ons altın için geri çekilmeler satış yönlü kullanılmaktan ziyade her geri çekilmenin alım fırsatı vermeye devam etmesini beklemekteyiz. Bunda en etkili konu başlıkları gerileyen faiz ortamının sürmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri ve ABD’de artan vaka sayıları olarak gösterilebilir.
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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
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Ons altında temel ve teknik olarak tüm gelişmeler yukarı yönlü seyri destekliyor. Dolar bazında altın fiyatı dün 1780 dolar seviyesini yukarı yönde aşarak son zamanlarda gördüğü en yüksek seviyenin üzerine çıkmış oldu. Bugün değerli metalde işlemler 1784 dolar seviyesinden geçmekte… Ons altında işlem yapan yatırımcılar için mevcut yukarı yönlü pozisyonlar güçlü destek seviyeleri stop loss alınarak korunabilir.
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Gram altın ise ons altındaki yükselişe bağlı olarak 394 TL seviyesine yükseldi. Dolar/TL son iki haftadır izlediği yatay seyirden kaynaklı olarak gram altına yön vermiyor. Ons altındaki hareket alanının değişmesi gram altının belirleyicisi konumunda. Dolayısıyla ons altında olası geri çekilmeler gram altında da alım fırsatı vermekte. Teknik olarak 380 TL seviyesi gram altında iyi bir alım yeri…
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Bununla birlikte dolar/TL’nin 6.85 TL seviyesinde sabit kalmaya devam ettiği ortamda ons altının 1820 dolar seviyesine yükselmesi gram altında 400 TL seviyesine denk gelmekte. Dolayısıyla 400 TL seviyesi yakınlarında alım yapmakta ziyade ons altındaki aşağı yönlü düzelmeye bağlı olarak geri çekilmelerde alım yapmak daha uygun bir strateji olabilir. Konuştuğumuz konu başlıkları değişmediği sürece ons altın ile gram altında orta ve uzun vadede yükseliş eğilimi desteklenecektir.
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AŞI ÇALIŞMALARINDAKİ GELİŞMELER ALTINI BASKILIYOR
Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı
Temmuz ayına başlarken, ülkelerin ekonomilerini açması sonrasında gelen vaka artışları, ABD’de protestolar ile tetiklenen salgın süreci ikinci dalga ihtimalini de kuvvetlendirdi. Dünya henüz birinci dalgayı bitirememişken, yeniden ikinci dalga ile gündemin oluşması riskli varlıklardan kaçışlara ve güvenli limanlara sığınmalara neden oldu.
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Bu gelişmeler ile ons altın 1789 dolar seviyesini test ederken, vadeli ons altın kontratı 1805 dolar seviyesini test etti. Bu ise en azından spot altında yaklaşık olarak 16 dolar daha gidilebilecek alanın olabileceğine işaret ediyor. Fakat bu konu şu anda coronavirüsle ilgili gelişmelerin detaylarına ve dünden bu yana takip ettiğimiz aşı haberleriyle şekillenecek.
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Özellikle dün iki ayrı basın kaynağından gelen aşı çalışmalarındaki pozitif haber, ons altında bir miktar kar satışını da tetikledi ve kıymetli metal 1760 dolar seviyesine kadar geriledi. Anlık olarak baktığımızda ise 1770 dolar seviyesini görüyoruz.
Ons altındaki en ufak bir hareket gram altını tetiklerken, yatırımcıların odağına yeniden gram altının yerleşmesini sağlıyor. Gram altın hafta içerisinde, onsta yaşanan bu hareketin etkisi ile 394,3 TL seviyesini gördü. Bugün ise 390 TL seviyesi çevresinde şekilleniyor. Kur tarafında stabil hareket korunurken, yani hareket ons kaynaklı yaşanıyor. Şayet kurda yukarı yönde sert bir hareket oluşmaz ise ve yatay seyir korunabilirse yine gram altının belirleyicisi ons altın olacak. İşte bu yüzden gram altında daha temkinli olmak gerekecek.
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Gram altın artık fiziki ortamda alınmayacak ise banka maliyetleri ile bunun alım miktarına bağlı olarak fiyatının 2-3 TL daha artabileceğini öncelikle belirtelim. Bu doğrultuda altında görülen en yüksek seviye 396,5 TL iken bu seviyeden yapılacak yeni alımların daha sınırlı ve kademeli olması gerektiği görüşündeyim. Düşüşlerin orta ve uzun vadede yatırımcısına getiri imkânı sunabileceğini söylemek gerek.
Satım içinse daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 390 – 395 TL aralığı makul olabilir. Altın için beklentim kısa vadede 395 – 398 TL aralığında şekilleniyor. Bu nedenle yüksekten almak değil, düşüşlerde maliyetleri düşürerek almanın daha uygun olabileceği kanaatindeyim. Nedeni ise, fiyatlamaların haber akışlarına bu kadar bağımlı olmasıdır.
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Petrol fiyatı geriledi
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,88 dolardan işlem görüyor.
Dün 43,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 42,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,41 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 2,05 milyon varillik artış gerçekleşti. Bu artış, ABD'de petrol talebinin azalabileceği sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.
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Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı. Buna göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 40,5 dolar olacağı öngörülüyor. Geçen ay bu rakam 38 dolar olarak tahmin edilmişti.
Brent petrolde teknik olarak 42,98 ile 43,08 dolar aralığının direnç, 42,75 ile 42,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.