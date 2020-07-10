Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altında yükseliş eğilimi: 9 Temmuz tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları uzman yorumları

ONS ALTIN DEĞERLİ KALMAYA DEVAM EDECEK​ Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi.



Gram altında son dönemde yükseliş eğilimi oldukça kuvvetli. Bu yükselişte son yazımda da belirttiğim gibi dolar kuru hiçbir rol oynamazken, ons altındaki yukarı yönde eğilim destekleyici oluyor. .



Uzun zamandır ifade ettim gibi, küresel faizlerin düşük olması, ekonomi ve istihdamı desteklemek için uygulanan genişleyici politikalar ons altını destekliyor. Çünkü merkez bankaları enflasyon gelişmelerini çok arka planlara attı. Bir süre daha enflasyon konusu ön plana gelmeyecek gibi. Gelmediği her durumda da ons altın değerli kalmaya devam edecektir. .



Dolar kuru haziran ayı ortasından bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görüyor. Küresel bazda oynaklık yüksek olmasına rağmen dolar kuru hareket etmiyor. Kur için bu aşamada önemli bir beklentim olmasa da orta-uzun vadede yukarı yönde eğilimin devamını bekliyorum..



Teknik olarak baktığımızda, ons altında yukarı yönde kanal hareketinden bahsedebiliriz. Bu kanalın dip noktası 1783 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece pozitif görünüm korunacaktır. Fakat son dönemde çok kuvvetli alımların geldiğini düşünürsek kısa vadeli kar satışlarına da dikkatli olmak gerekecektir. 1820 dolar altında düzeltme görebiliriz. .



Gram altında 395-400 TL hedef bölgemiz vardı. Bu bölgeye ulaşıldı. Kısa süreli geri çekilmeler görebiliriz. Bunlar düzeltme hareketi olarak kalabilir. Bu aşamada ana yön konusunda bir değişiklik beklentim bulunmuyor. Olası düşüşlerde 393 ve 385 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.