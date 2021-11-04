Altın fiyatları ne kadar oldu? FED faiz kararı sonrası altın düştü mü yükseldi mi? 4 Kasım altın piyasasında son durum
Altın fiyatları, FED faiz kararının ardından piyasalarda dalgalanma yaşadı. Kasım ayında varlık alımı azaltımına başlayacağını duyuran FED, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren FED kararı sonrası, çarşamba sabahı piyasalarda 552 lira seviyesinde işlem gören gram altın aşağı yönlü hareket etti. Haftanın üçüncü işlem gününde çeyrek altın 905 lira, Cumhuriyet altını 3.693 liradan satılmıştı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, altın piyasasında son durum ve canlı gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları.
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Altın fiyatları çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Piyasaların günlerdir beklediği FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarında düşüş görüldü. Fed'in kararı öncesi 3 haftanın en düşük seviyesini gören gram altın 548 TL seviyelerine kadar indi. Öte yandan çarşamba günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 549,00 liradan tamamlamıştı.
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FED KARARI SONRASI ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı Fed öncesi 549 TL'de bulunurken; sonrasında 547 TL ile 551 TL arasında dalgalandı. Gram Altın şu dakikalarda ise 548 TL seviyesinde bulunuyor. ONS Altın 1.768 TL alış fiyatından işlem görürken çeyrek altın da 873,00 TL alınıp 901,00 TL'den satılıyor.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 552 lira seviyesinde işlem gördü.
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 552,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 551,6 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 905 lira, Cumhuriyet altını da 3.693 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.781 dolardan alıcı buldu.
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ABD MERKEZ BANKASI BAŞKANI POWELL'DAN AÇIKLAMA
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı basın toplantısında öne çıkanlar şöyle:
Darboğazlar beklenenden daha uzun sürecek. Darboğazlar arzın talebi nasıl yanıt vereceğini etkiliyorlar. Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler Covid ile ilişkili faktörlerle bağlantılı.
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Bilançomuz büyümeyi durdurduktan sonra da elimizde tutacağımız varlıklar finansal şartları destekleyecek. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı para politikası konusunda herhangi bir doğrudan sinyal vermiyor. Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor.
Faizler konusunda sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Temel beklentimiz tedarik zinciri sorunlarının gelecek yıl da devam edeceği yönünde. Eğer enflasyondaki gelişmelere bir yanıt vermek gerekir ise bunu yapmaktan çekinmeyiz.