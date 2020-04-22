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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 10:43,

Altın fiyatları ne kadar oldu? Faiz kararı öncesi gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın yükselir mi?

Altın fiyatları yeni haftaya düşüş seyrinde başlamıştı. Peki, altın fiyatları haftanın üçüncü gününde ne kadar oldu? Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisine yönelik olumlu haber akışının risk algısını görece azalttığını ve altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti. Bu gün açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı altın fiyatlarındaki dengeleri de değiştirebilir. Altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyenler bir yandan altın fiyatlarının güncel durumunu araştırırken bir yandan da 'altın fiyatları tekrar yükselir mi?' sorusuna yanıt arıyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve uzmanların altın fiyatlarına yönelik öngörüleri...

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Corona virüsü vakalarının artmasının oluşturduğu risk ortamıyla altın fiyatları mart ayından bu yana yükseliş trendindeydi. Anlık değişimleri nisan ayında da devam eden altın fiyatları bu hafta yön değiştirerek düşüşe geçti. Geçtiğimiz haftayı 375 lira seviyesinden tamamlayan gram altın ilk işlem gününe 373 lira seviyesinde başlamıştı. Peki, altın fiyatları hafta ortasında ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL'ye alınıp satılıyor?

2ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Yeni haftaya 375 liradan başlayan altının gram fiyatı bu sabah 378 liradan alınıp 374 TL'ye bozduruluyor. Aynı dakikalarda 612 liradan alınan çeyrek altın 625 liradan satılıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1250.9569 lira olurken, 1225.9378 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2548.447 lira civarında işlem görürken, 2523.0235 iradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 343 lira civarında işlem görüyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3ANALİSTLERİN ALTIN FİYATLARI YORUMU

ANALİSTLERİN ALTIN FİYATLARI YORUMU

Uzmanlar, bugün yurt içinde MB faiz kararının; yurt dışında ise İngiltere'de yıllık enflasyon rakamlarının, ABD'de ham petrol stokları verileri ile Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 370 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

4ALTIN FİYATLARININ DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

ALTIN FİYATLARININ DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 377 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,20 liradan, 2 bin 485 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 506 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 428 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 448 liradan, bin 214 liradan alınan Yarım Ziynet bin 224 liradan ve 607 liradan alınan Çeyrek Ziynet 612 liradan satıldı.

5Gözler Merkez Bankasının faiz kararında

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentisinin medyanı ise 50 baz puan oldu. Faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisi ilerleyen saatler belli olacak.

6Altının kilogramı 374 bin 600 liraya geriledi

Altının kilogramı 374 bin 600 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 374 bin 600 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 374 bin 600 liradan tamamladı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 433 milyon 702 bin 709,97 lira, işlem miktarı ise 1.171 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 403 milyon 702 bin 709,92 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

7Olumsuz haberler ons fiyatlarını 1.700 doların üstüne taşıyabilir

Olumsuz haberler ons fiyatlarını 1.700 doların üstüne taşıyabilir

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharla birlikte güneşin yüzünü göstermeye başladığını, aynı durumun pozitif haberlerle piyasalarda da yaşandığını ifade etti.
Birçok uzmanın "piyasalara da baharın geldiği" yorumunda bulunduğunu aktaran Atayık, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz hafta ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen virüs önlemlerinin gevşetileceği, ekonomi ve hayatın normalleştirileceği yönündeki açıklamalar, 'virüste pik nokta görüldü' şeklinde yorumlandı. Ayrıca ilaç ve aşıyla ilgili olumlu haberler rakamlara da yansıdı. Döviz ve altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşandı. Koronavirüs nedeniyle aksayan hayatı kademeli olarak normalleştirmeye başlayacakları yönündeki açıklamalarla gram altın fiyatları geriledi. Hatırlanacağı üzere, çeyrek altın 636 TL'ye, gram altın da 387 TL'ye kadar yükselmişti. 1.748 dolara yükselen ons fiyatı, 1.680 dolara kadar gevşedi. Piyasalar, bu haftaya da yine bu olumlu haber akışı ve pozitif beklentilerle başladı."
"Altın fiyatlarındaki bu dalgalı süreç bir süre daha devam edecek"Mustafa Atayık, altın fiyatlarındaki bu dalgalı sürecin bir süre daha devam edeceğini, altın ve para piyasalarının istikrara kavuşmasının biraz daha zaman alacağını söyledi.
Dünya ekonomilerinin, özellikle ikinci çeyrekte ciddi bir daralma yaşayacağını ifade eden Atayık, 3. çeyrekte önce hasar tespiti, ardından da yeni bir normalleşme sürecinin başlamasının beklendiğini kaydetti.
Altın fiyatlarının önümüzdeki süreçteki olası hareketlerini anlamak için aslında bugüne kadarki hareket tarzına ve tarihteki seyir defterine bakmak gerektiğini ifade eden Atayık, şöyle konuştu:
"Altının son 50 yıllık hikayesini incelediğimizde ons fiyatlarının ekonomik ve siyasi krizlerin global boyuta taşındığı zaman dilimlerinde zirve rakamlarına ulaştığını görüyoruz. Örneğin, 1974 yılı petrol krizi, 1980 yılındaki siyasi gerginlikler, İran-Irak savaşı, 1990 Körfez krizi, ABD'de 11 Eylül 2001 yılında gerçekleştirilen ikiz kule saldırıları, 2003'te Irak'a yapılan askeri harekat ve Amerika'da 2007 yılında yaşanan mortgage krizi ile başlayan ekonomik krizin etkilerinin tüm dünyaya yayılmasıyla altın fiyatlarında rekor rakamlar yaşandı.
Mortgage krizinin piyasalarda derinleşmesiyle altının onsu Eylül 2011'de 1.921 dolarla tüm zamanların zirvesini görmüştü. Altın, Arap Baharı'yla birlikte başlayan ve halen devam eden Orta Doğu'da yaşanan siyasi ve askeri krizlerde yukarıya doğru dalgalanmaya devam etti. Aralık 2015'e kadar 4 yıllık sürede 1.046 dolar/ons seviyesine kadar gevşeyen altın, son 5 aydır ABD-Çin ticaret savaşları, ABD-İran gerginliği ve koronavirüs etkisiyle hızlı bir yükseliş eğilimi içerisine girdi. Dünya ekonomi ve siyasi tarihindeki bu önemli kırılımları bilmezsek 1969 yılında sadece 35,2 dolar olan ons altın fiyatının 5 yıl sonra yaşanan petrol krizinde 172 dolara çıkması ve 2011 yılında mortgage krizinin de etkisiyle tarihinin en zirve noktası olan 1.921 dolar seviyesine nasıl çıktığını izah edemeyiz."

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