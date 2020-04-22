Altın fiyatları ne kadar oldu? Faiz kararı öncesi gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın yükselir mi?

Olumsuz haberler ons fiyatlarını 1.700 doların üstüne taşıyabilir İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharla birlikte güneşin yüzünü göstermeye başladığını, aynı durumun pozitif haberlerle piyasalarda da yaşandığını ifade etti.

Birçok uzmanın "piyasalara da baharın geldiği" yorumunda bulunduğunu aktaran Atayık, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz hafta ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen virüs önlemlerinin gevşetileceği, ekonomi ve hayatın normalleştirileceği yönündeki açıklamalar, 'virüste pik nokta görüldü' şeklinde yorumlandı. Ayrıca ilaç ve aşıyla ilgili olumlu haberler rakamlara da yansıdı. Döviz ve altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşandı. Koronavirüs nedeniyle aksayan hayatı kademeli olarak normalleştirmeye başlayacakları yönündeki açıklamalarla gram altın fiyatları geriledi. Hatırlanacağı üzere, çeyrek altın 636 TL'ye, gram altın da 387 TL'ye kadar yükselmişti. 1.748 dolara yükselen ons fiyatı, 1.680 dolara kadar gevşedi. Piyasalar, bu haftaya da yine bu olumlu haber akışı ve pozitif beklentilerle başladı."

"Altın fiyatlarındaki bu dalgalı süreç bir süre daha devam edecek"Mustafa Atayık, altın fiyatlarındaki bu dalgalı sürecin bir süre daha devam edeceğini, altın ve para piyasalarının istikrara kavuşmasının biraz daha zaman alacağını söyledi.Dünya ekonomilerinin, özellikle ikinci çeyrekte ciddi bir daralma yaşayacağını ifade eden Atayık, 3. çeyrekte önce hasar tespiti, ardından da yeni bir normalleşme sürecinin başlamasının beklendiğini kaydetti.

Altın fiyatlarının önümüzdeki süreçteki olası hareketlerini anlamak için aslında bugüne kadarki hareket tarzına ve tarihteki seyir defterine bakmak gerektiğini ifade eden Atayık, şöyle konuştu:"Altının son 50 yıllık hikayesini incelediğimizde ons fiyatlarının ekonomik ve siyasi krizlerin global boyuta taşındığı zaman dilimlerinde zirve rakamlarına ulaştığını görüyoruz. Örneğin, 1974 yılı petrol krizi, 1980 yılındaki siyasi gerginlikler, İran-Irak savaşı, 1990 Körfez krizi, ABD'de 11 Eylül 2001 yılında gerçekleştirilen ikiz kule saldırıları, 2003'te Irak'a yapılan askeri harekat ve Amerika'da 2007 yılında yaşanan mortgage krizi ile başlayan ekonomik krizin etkilerinin tüm dünyaya yayılmasıyla altın fiyatlarında rekor rakamlar yaşandı.

Mortgage krizinin piyasalarda derinleşmesiyle altının onsu Eylül 2011'de 1.921 dolarla tüm zamanların zirvesini görmüştü. Altın, Arap Baharı'yla birlikte başlayan ve halen devam eden Orta Doğu'da yaşanan siyasi ve askeri krizlerde yukarıya doğru dalgalanmaya devam etti. Aralık 2015'e kadar 4 yıllık sürede 1.046 dolar/ons seviyesine kadar gevşeyen altın, son 5 aydır ABD-Çin ticaret savaşları, ABD-İran gerginliği ve koronavirüs etkisiyle hızlı bir yükseliş eğilimi içerisine girdi. Dünya ekonomi ve siyasi tarihindeki bu önemli kırılımları bilmezsek 1969 yılında sadece 35,2 dolar olan ons altın fiyatının 5 yıl sonra yaşanan petrol krizinde 172 dolara çıkması ve 2011 yılında mortgage krizinin de etkisiyle tarihinin en zirve noktası olan 1.921 dolar seviyesine nasıl çıktığını izah edemeyiz."