Altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Haziran çeyrek- gram altın fiyatlarında son durum ve altın yorumları

Piyasalar bu haftayı iyimser havada geçirmiş olsa da her an bir gerginlik haberi çıkmasının da an meselesi olduğunu unutmamak lazım çünkü şu anki fiyatlamalar tamamen bu iyimser görünüm kaynaklı. OPEC toplantısından üretim kısıntısının devam etmesi yönünde karar çıkması ile ham petrol varil fiyatının yükselmesi ve Dolar/TL kurunda 6.80 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılma durumunun gerçekleşmesi hallerinde, bu seviyelerden alım yapan gram altın yatırımcısı için orta vadede kazançlar söz konusu olabilir.