Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram - tam - çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Aralık 2020 altın piyasalarında son durum!

2021 YILI ALTININ YILI OLACAK Yusuf Topçu – İnvestAZ Araştırma Müdürü



Ons altında bahsettiğim 1765 dolar seviyesi dip oldu ve çok güçlü destek görevi gördü. 1800 doların altında sayılı gün geçiren ons altın tekrardan bu seviyenin üzerine çıkmış durumda. Euro/dolar paritesinin uzun bir aradan sonra 1.20’yi geçtiği günlerde 10 Aralık’taki Avrupa Merkez Bankası toplantısına da çok az bir zaman var.



Büyük parasal genişlemelerin devam edeceğinin sinyalleri önceden verilmişken bu toplantı sonrası paritede aşağı, altında ise yukarı yönlü hareketler sertleşecektir. 2021 yılı altının yılı olacak ve altının bu uzun yolculuğunda 1765-1810 dolar hareketi daha başlangıç bile değil.



Gram altında ise 540 TL’den başlayan düşüş 440 TL’ye kadar sürdü. Faizlerin artırıldığı ortamda, yabancı sermaye TL üzerinden aldığı faizden şu an için memnun ve dolar kuru 7.80 TL seviyelerinde sabit gözüküyor. Faiz koridoru daha fazla faize izin veriyor ve o alan kullanıldığı taktirde 7-7.20 TL seviyeleri mümkün. Gram altının fiyatlamasında gözler dolar kurunda olacak.



