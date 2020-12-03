Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram - tam - çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Aralık 2020 altın piyasalarında son durum!
Altın, yeni haftaya düşüşte başlamasının yanı sıra yeni bir dip yaptığı bir seansı geride bıraktı. Dün, 1,786 dolar/ons seviyesinden güne başlayan kıymetli maden, seansın ilk saatlerinde 1,764 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek seansın en düşük seviyesini kaydetti. Seansı 1,776 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, günü yüzde 0.5 kayıpla tamamlamış oldu. Şimdi ise yeni günün başlaması ile birlikte piyasalardan güncel altın fiyatları merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?
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Altın fiyatlarındaki değişimler 3 Aralık Perşembe günü yakından takip ediliyor. Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyenler ve ilk kez altına yatırım yapacak olanlar, canlı altın fiyatları ekranını takip ediyor. Özellikle çeyrek altının son durumu ile gram altının ne kadardan işlem gördüğü merak ediliyor. Öte yandan uzmanların güncel altın fiyatı yorumları da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 3 Aralık 2020 altın piyasalarında son durum...
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ALTIN FİYATLARI DÜNÜ NASIL KAPATTI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 458 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458,20 liradan, 3 bin 20 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 41 liradan, 418 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422 liradan, 2 bin 951 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 971 liradan, bin 475 liradan alınan Yarım Ziynet bin 485 liradan ve 738 liradan alınan Çeyrek Ziynet 743 liradan satılıyor.
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3 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altının fiyatı 463 lira civarında işlem görerek güne devam ediyor.
Piyasalarda çeyrek altının satış fiyatı 760,7 lira olarak işlem görmeye başladı.
Altının ons fiyatı hareketlenerek 1834 dolar seviyesinde kaldı.
Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.031,40 lira olurken, alış fiyatı ise 3.008,10 lira olarak işlem görüyor.
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
Ons altında bahsettiğim 1765 dolar seviyesi dip oldu ve çok güçlü destek görevi gördü. 1800 doların altında sayılı gün geçiren ons altın tekrardan bu seviyenin üzerine çıkmış durumda. Euro/dolar paritesinin uzun bir aradan sonra 1.20’yi geçtiği günlerde 10 Aralık’taki Avrupa Merkez Bankası toplantısına da çok az bir zaman var.
Büyük parasal genişlemelerin devam edeceğinin sinyalleri önceden verilmişken bu toplantı sonrası paritede aşağı, altında ise yukarı yönlü hareketler sertleşecektir. 2021 yılı altının yılı olacak ve altının bu uzun yolculuğunda 1765-1810 dolar hareketi daha başlangıç bile değil.
Gram altında ise 540 TL’den başlayan düşüş 440 TL’ye kadar sürdü. Faizlerin artırıldığı ortamda, yabancı sermaye TL üzerinden aldığı faizden şu an için memnun ve dolar kuru 7.80 TL seviyelerinde sabit gözüküyor. Faiz koridoru daha fazla faize izin veriyor ve o alan kullanıldığı taktirde 7-7.20 TL seviyeleri mümkün. Gram altının fiyatlamasında gözler dolar kurunda olacak.