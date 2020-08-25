Altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos güncel ve canlı altın fiyatları takip ekranı: İşte altın uzmanlarının yorumları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. 25 Ağustos altın fiyatları önceki güne göre bir birim farklılık gösterdi. Altının gram satış fiyatı bugün 458 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki Ons altın ve yatırım altınlarında son durum nedir? İşte uzmanların 2020 altın piyasası için yorumları



ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 457,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



PAZARTESİ SALI



Alış Satış Alış Satış



24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 459,50 459,70 457,00 457,20



Cumhuriyet Ata Lira 3.028,00 3.049,00 3.012,00 3.033,00



22 Ayar Bilezik(Gr.) 419,00 423,00 417,00 421,00



Lira(Tam) Ziynet 2.959,00 2.979,00 2.943,00 2.963,00



Yarım Ziynet 1.480,00 1.490,00 1.472,00 1.482,00



Çeyrek Ziynet 740,00 745,00 736,00 741,00