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GeriEkonomi Altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos güncel ve canlı altın fiyatları takip ekranı: İşte altın uzmanlarının yorumları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 23:12 | 

Altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos güncel ve canlı altın fiyatları takip ekranı: İşte altın uzmanlarının yorumları

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yatırımcılar tarafından takip edildi. 25 Ağustos Salı günü altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 459,7 liradan işlem gördü. Anlık ve canlı altın fiyatları grafiklerinden hareketine gün boyu devam eden altın fiyatları Kapalıçarşı'da işlemini tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satıldı. Altın almayı düşünen vatandaşlar, altının alış ve satış fiyatıyla ilgili bilgi sahibi olmak adına uzmanların yorumlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum bilgileri.

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1ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. 25 Ağustos altın fiyatları önceki güne göre bir birim farklılık gösterdi. Altının gram satış fiyatı bugün 458 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki Ons altın ve yatırım altınlarında son durum nedir? İşte uzmanların 2020 altın piyasası için yorumları

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 457,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 459,50 459,70 457,00 457,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.028,00 3.049,00 3.012,00 3.033,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 419,00 423,00 417,00 421,00

Lira(Tam) Ziynet 2.959,00 2.979,00 2.943,00 2.963,00

Yarım Ziynet 1.480,00 1.490,00 1.472,00 1.482,00

Çeyrek Ziynet 740,00 745,00 736,00 741,00

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Altının gram satış fiyatı bugün 458 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 753 lira olurken, 745 liradan geri alınıyor

Yarım altının satış fiyatı 1.510 liradan işlem görürken, 1.487 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı bugün 3.092 liradan işlem görürken, 3.046 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 421 lira olurken, 419 liradan geri alınıyor

3CANLI ALTIN FİYATLARI
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CANLI ALTIN FİYATLARI

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 457 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1937 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1924 dolardan işlem görüyor.

Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "Altında son hareketlerde aşağıda 1920 dolar, yukarıda 1980 dolar bantları önemli görünüyor. Yatırımcılar son birkaç günde ABD'deki koronavirüs tedavisi ile ilgili haberlere ve ekonomik iyileşme beklentilerine yönelmiş durumdadır" dedi.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 456.18 lira, en yüksek ise 460.39 lira seviyesini görürken; saat 14.00 itibarıyla yüzde 0.06 oranında düşüşle 457.44 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 94 liradan satılıyor.

6ONS ALTIN FİYATI NE KADAR
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ONS ALTIN FİYATI NE KADAR

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1937 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.21 oranında düşüşle 1924 dolardan işlem gördü.

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Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

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Bugün Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

9ALTININ GÖZÜ BU GELİŞMELERDE OLACAK
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ALTININ GÖZÜ BU GELİŞMELERDE OLACAK

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Altında son hareketlerde aşağıda 1920 dolar, yukarıda 1980 dolar bantları önemli görünüyor. Yatırımcılar son birkaç günde ABD'deki koronavirüs tedavisi ile ilgili haberlere ve ekonomik iyileşme beklentilerine yönelmiş durumdadır.

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Trump yönetiminin plazma tedavisiyle ilgili açıklamalarından sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) deneysel bir terapinin Covid-19 hastalarına dramatik bir fayda sağladığı ve yeni hastalara verilen Covid-19’dan sağ kalanlardan kan plazmasının çok sayıda hayat kurtarabileceği yönündeki açıklamaları piyasa iyimserliğini beslemiş görünüyorlar.

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ABD ve Çin arasında ise, birinci aşama ticaret müzakerelerinin devamına dair iyimserlik pompalanan bir haber akışı görüyoruz. Bu gelişmelerin ışığında, altın fiyatları halen düzeltme sekansının içinde kalmaktadır.

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Altın açısından; düşük faizler, jeopolitik gerilimler, Covid-19 salgını belirsizliği ve ekonomik toparlanmanın ivme kaybedebileceği endişelerinin ise geniş perspektifte fiyatları desteklemeye devam etmesini bekleriz.

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