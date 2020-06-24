Altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Haziran canlı çeyrek ve gram altın fiyatları: 2020 altın yorumları, uzman görüşleri

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 390,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 633,00 lira, Cumhuriyet altını 2.591,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 390,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 389,00 389,20 390,00 390,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.564,00 2.585,00 2.570,00 2.591,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 355,00 359,00 356,00 360,00
Lira(Tam) Ziynet 2.505,00 2.525,00 2.512,00 2.532,00
Yarım Ziynet 1.253,00 1.263,00 1.256,00 1.266,00
Çeyrek Ziynet 627,00 632,00 628,00 633,00