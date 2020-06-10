Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Haziran çeyrek, gram ve tam altın fiyatı
Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarının durumu vatandaşların ve yatırımcıların merak ettiği konu oldu. 10 Haziran Çarşamba günü altının ne kadardan işlem gördüğünü merak eden pek çok vatandaş özellikle, çeyrek altının ne kadar olduğunu ve altının güncel gram fiyatını sorguluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve tam altın ne kadar?
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10 Haziran güncel altın fiyatları, altın piyasalarını yakından takip eden ve anlık nabzını tutan vatandaşlarca araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırmalarına hız veren yatırımcılar, özellikle çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarının en son güncel fiyat bilgisini sorguluyor. İşte, 10 Haziran çeyrek, gram ve tam altın fiyatı...
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Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 376 liradan işlem görüyor.
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İç piyasada gram altın 376 liraya, çeyrek altın 617 liraya, Cumhuriyet altını da 2,456 liraya yükseldi.
İstanbul Kapalıçarşı’da 375 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 375,20 liradan, 2 bin 471 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 492 liradan, 342 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 346 liradan, 2 bin 415 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 435 liradan, bin 208 liradan alınan Yarım Ziynet bin 218 liradan ve 604 liradan alınan Çeyrek Ziynet 609 liradan satıldı.
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FED BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı öncesinde, hisse senedi piyasalarındaki yükselişlerin hafif de olsa hız kesmesi altını destekledi. Analistlere göre, Fed hisse senedi piyasaları için biraz da olsa olumsuz karar alırsa, altına talep artabilir.
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Integral Yatırım Menkul Değerler analizinde, "Fed günü küresel piyasalarda altın kendisini beslemeye devam ediyor" denildi ve şöyle devam edildi:
"Geçen günlerde yeniden 1,700 dolar seviyesinin altına doğru gevşedi; ancak, buradan aldığı destekle yeniden 1,700 dolar seviyesinin üzerinde seyirler izliyoruz. Altın için riskler sürüyor; bu doğrultuda geri çekilmelerde sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Altın için bugün ABD TÜFE ve Fed’in faiz karari takip edilecek. Özellikle Fed önemli.
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Kararda bir değisiklik beklenmese bile yine de açıklamaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla altında Fed kaynaklı hareketler oluşabilir."
Altındaki yükseliş trendine karşın, petrol fiyatları ABD’deki ham petrol ve yakıt stoklarında artışı gösteren veriler ile düştü.
Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu’nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan’ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD’de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatların yönü aşağıya döndü.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.73 düşüşle 40.57 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.54 düşüşle 38.67 dolara geriledi.