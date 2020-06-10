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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları ne kadar oldu 10 Haziran 2020? Canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları takip ekranı ve piyasalarda son durum
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 19:16,

Altın fiyatları ne kadar oldu 10 Haziran 2020? Canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları takip ekranı ve piyasalarda son durum

Altın fiyatları ne kadar oldu? Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları güne yatay seyirle başladı. Altının gram fiyatı bugün 374,7 liradan işlem gördü. Gram ve çeyrek altında yaşanan son duruma odaklanan yatırımcılar, canlı altın fiyatı takibi ekranından, altın piyasalarındaki son durumu öğrenmek istiyor. İşte, 10 Haziran güncel ve anlık altın fiyatları ve altın yorumlarına dair bazı analizler.

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Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarının durumu vatandaşların ve yatırımcıların merak ettiği konu oldu. 10 Haziran Çarşamba günü altının ne kadardan işlem gördüğünü merak eden pek çok vatandaş özellikle, çeyrek altının ne kadar olduğunu ve altının güncel gram fiyatını sorguluyor. Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 376 liradan işlem gördü. İşte, 10 Haziran çeyrek, gram ve tam altın fiyatı...

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Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 376 liradan işlem görüyor.

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İç piyasada gram altın 376 liraya, çeyrek altın 617 liraya, Cumhuriyet altını da 2,456 liraya yükseldi.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 376,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 611,00 lira, Cumhuriyet altını 2.503,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 376,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 375,00 375,20 376,60 376,80Cumhuriyet Ata Lira 2.471,00 2.492,00 2.482,00 2.503,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 342,00 346,00 343,50 347,50Lira(Tam) Ziynet 2.415,00 2.435,00 2.425,00 2.445,00Yarım Ziynet 1.208,00 1.218,00 1.213,00 1.223,00Çeyrek Ziynet 604,00 609,00 606,00 611,00

5FED BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ
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FED BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı öncesinde, hisse senedi piyasalarındaki yükselişlerin hafif de olsa hız kesmesi altını destekledi. Analistlere göre, Fed hisse senedi piyasaları için biraz da olsa olumsuz karar alırsa, altına talep artabilir.

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Integral Yatırım Menkul Değerler analizinde, "Fed günü küresel piyasalarda altın kendisini beslemeye devam ediyor" denildi ve şöyle devam edildi:

"Geçen günlerde yeniden 1,700 dolar seviyesinin altına doğru gevşedi; ancak, buradan aldığı destekle yeniden 1,700 dolar seviyesinin üzerinde seyirler izliyoruz. Altın için riskler sürüyor; bu doğrultuda geri çekilmelerde sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Altın için bugün ABD TÜFE ve Fed’in faiz karari takip edilecek. Özellikle Fed önemli.

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Kararda bir değisiklik beklenmese bile yine de açıklamaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla altında Fed kaynaklı hareketler oluşabilir."

Altındaki yükseliş trendine karşın, petrol fiyatları ABD’deki ham petrol ve yakıt stoklarında artışı gösteren veriler ile düştü.

Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu’nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan’ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD’de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatların yönü aşağıya döndü.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.73 düşüşle 40.57 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.54 düşüşle 38.67 dolara geriledi.

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