Altın fiyatları ne kadar oldu 10 Haziran 2020? Canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları takip ekranı ve piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 376,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 611,00 lira, Cumhuriyet altını 2.503,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 376,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 375,00 375,20 376,60 376,80Cumhuriyet Ata Lira 2.471,00 2.492,00 2.482,00 2.503,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 342,00 346,00 343,50 347,50Lira(Tam) Ziynet 2.415,00 2.435,00 2.425,00 2.445,00Yarım Ziynet 1.208,00 1.218,00 1.213,00 1.223,00Çeyrek Ziynet 604,00 609,00 606,00 611,00