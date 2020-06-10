Altın fiyatları ne kadar oldu 10 Haziran 2020? Canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları takip ekranı ve piyasalarda son durum

Kararda bir değisiklik beklenmese bile yine de açıklamaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla altında Fed kaynaklı hareketler oluşabilir."



Altındaki yükseliş trendine karşın, petrol fiyatları ABD’deki ham petrol ve yakıt stoklarında artışı gösteren veriler ile düştü.



Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu’nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan’ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD’de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatların yönü aşağıya döndü.



Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.73 düşüşle 40.57 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.54 düşüşle 38.67 dolara geriledi.