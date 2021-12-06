Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? CANLI gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın ilk iş gününde gözler altın piyasasına çevrildi. Küresel çapta yüksek enflasyon, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un hızla yayılması ve Fed'in faiz artırım ihtimali altın fiyatlarında dengesizlik yaratıyor. Gün içinde en düşük 1780.7 dolar, en yüksek de 1787.7 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:05 itibarıyla ons altın 1782 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? İşte CANLI gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları...
Aralık ayına dalgalı bir seyirle başlayan altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz haftaya 1.790 dolar civarında başlayan ons altın, piyasalarda risk iştahının azalmasıyla 1.805 doların üzerine tırmandıktan sonra Powell’ın varlık alımı azaltımı ile ilgili yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydetmişti. Ons altın yeni haftanın ilk gününde 1781-1782 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Gram altın fiyatları döviz kurlarındaki oynaklıktan destek bulurken 780 lira seviyesinde dengeye oturdu. Güne 785.7 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 783.1 lira, en yüksek de 787.5 lirayı gördü. Saat 08.53 itibarıyla gram altın 785.11 liradan alıcı buluyor.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Gram altın satış fiyatı şuan 785 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının alış fiyatı 1.244 lira olurken, 1.277 lira civarında satılıyor.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altının alış fiyatı 2.491 lira olurken, 2.561,00 lira seviyesinde satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altının alış fiyatı 4.979,00 liradan işlem görürken, 5.087,00 liradan satılıyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 722 lira olurken 711 liradan geri alınıyor.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Gram altın satış fiyatı şuan 785 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının alış fiyatı 1.244 lira olurken, 1.277 lira civarında satılıyor.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altının alış fiyatı 2.491 lira olurken, 2.561,00 lira seviyesinde satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altının alış fiyatı 4.979,00 liradan işlem görürken, 5.087,00 liradan satılıyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 722 lira olurken 711 liradan geri alınıyor.
Fed'in varlık alım azaltım hızını artırması ons altın fiyatları üzerinde etkili olacakken, Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, "Bugün güçlü gelecek bir istihdam verisi sonrasında Fed’in aralık ayındaki toplantısında varlık azaltım hızını artırması çok daha yüksek bir ihtimal olacaktır" dedi.
Onurcan Bal, şu ifadelerle değerlendirmelerde bulundu: "Mevcut durumda Fed’in varlık alım programını sona erdirmeden faiz artışına gitmeyeceği iletişimi kurulurken, Fed’in aralık toplantısı kritik olacaktır. Bu toplantıda varlık azaltım programını hızlandırması daha erken bir faiz artırımı konusunda Fed’in elini güçlendirecek olup, ons altın üzerindeki baskının artış kaydetmesine neden olabilir. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri de ön planda olacaktır. Son dönemde hem enflasyonda gözlenen artış hem de istihdam piyasasındaki iyileşme Fed’in faiz artırım ihtimalini güçlendirirken, bugün güçlü gelecek bir istihdam verisi sonrasında Fed’in aralık ayındaki toplantısında varlık azaltım hızını artırması çok daha yüksek bir ihtimal olacaktır. Toparlamak gerekirse, küresel çapta ve ABD’de artış kaydeden ve yukarı yönlü risklerin devam ettiği enflasyon merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulamasına neden olurken, özellikle Fed’in şahin bir tutum ortaya koyması ve sıkılaşma yönünde adımlar atması orta vadede doları desteklemeye ve ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.
Ekonomik veri akışları, salgın kaynaklı gelişmeler ve merkez bankalarının hamleleri yakından izlenmeye devam edilecektir. 200 günlük üssel ortalamasının (1798 dolar) altında fiyatlanan ons altında kısa vadede ilk önemli destek noktası 500 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1740 dolar seviyesidir. Daha önceki aylarda yaşanan düşüşlerde destek olarak çalışan 500 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması teknik olarak satış baskısının artış kaydetmesine neden olabilir. Ortalama altında satıcılı seyrin devam edebileceği ons altında 1687 – 1645 dolar ve 1600 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise ilk olarak 1798 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük üssel ortalamanın aşılması gerekmektedir. 200 günlük ortalama ve 1800 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 1800 dolar altında kalındığı sürece olası yükselişlere tepki mahiyetinde yaklaşmak yararlı olacaktır. 1800 dolar üzerinde 1825 dolar ve 1835 dolar direnç olarak önem kazanırken, bu seviyelerin aşılması durumunda 1877 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 1900 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir.
Son aylarda ons altın tarafında dalgalı bir görünüm etkili olurken, gram altın fiyatları üzerinde Dolar/TL kurundaki gelişmeler belirleyici olmaktadır. Enflasyonun izleyeceği seyir ve TCMB’nin kararları ile yurt içindeki açıklamalar yakından takip edilecektir. Sert fiyatlamaların gerçekleştiği ve gün içi oynaklığın oldukça yüksek seyrettiği gram altında özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların çok dikkatli olması gerekmektedir. Gram altın tarafında zirvelerin nerede oluşacağı Dolar/TL kurundaki seyre bağlı olurken, kur cephesinde ve dolasıyla gram altında kısa vadedeki belirsizlik ve yüksek volatilite nedeniyle sağlıklı bir analiz ve tahmin yapabilmek mümkün olmamaktadır. "
Ekonomik veri akışları, salgın kaynaklı gelişmeler ve merkez bankalarının hamleleri yakından izlenmeye devam edilecektir. 200 günlük üssel ortalamasının (1798 dolar) altında fiyatlanan ons altında kısa vadede ilk önemli destek noktası 500 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1740 dolar seviyesidir. Daha önceki aylarda yaşanan düşüşlerde destek olarak çalışan 500 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması teknik olarak satış baskısının artış kaydetmesine neden olabilir. Ortalama altında satıcılı seyrin devam edebileceği ons altında 1687 – 1645 dolar ve 1600 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise ilk olarak 1798 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük üssel ortalamanın aşılması gerekmektedir. 200 günlük ortalama ve 1800 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 1800 dolar altında kalındığı sürece olası yükselişlere tepki mahiyetinde yaklaşmak yararlı olacaktır. 1800 dolar üzerinde 1825 dolar ve 1835 dolar direnç olarak önem kazanırken, bu seviyelerin aşılması durumunda 1877 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 1900 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir.
Son aylarda ons altın tarafında dalgalı bir görünüm etkili olurken, gram altın fiyatları üzerinde Dolar/TL kurundaki gelişmeler belirleyici olmaktadır. Enflasyonun izleyeceği seyir ve TCMB’nin kararları ile yurt içindeki açıklamalar yakından takip edilecektir. Sert fiyatlamaların gerçekleştiği ve gün içi oynaklığın oldukça yüksek seyrettiği gram altında özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların çok dikkatli olması gerekmektedir. Gram altın tarafında zirvelerin nerede oluşacağı Dolar/TL kurundaki seyre bağlı olurken, kur cephesinde ve dolasıyla gram altında kısa vadedeki belirsizlik ve yüksek volatilite nedeniyle sağlıklı bir analiz ve tahmin yapabilmek mümkün olmamaktadır. "
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