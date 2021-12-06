Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? CANLI gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları

Onurcan Bal, şu ifadelerle değerlendirmelerde bulundu: "Mevcut durumda Fed’in varlık alım programını sona erdirmeden faiz artışına gitmeyeceği iletişimi kurulurken, Fed’in aralık toplantısı kritik olacaktır. Bu toplantıda varlık azaltım programını hızlandırması daha erken bir faiz artırımı konusunda Fed’in elini güçlendirecek olup, ons altın üzerindeki baskının artış kaydetmesine neden olabilir. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri de ön planda olacaktır. Son dönemde hem enflasyonda gözlenen artış hem de istihdam piyasasındaki iyileşme Fed’in faiz artırım ihtimalini güçlendirirken, bugün güçlü gelecek bir istihdam verisi sonrasında Fed’in aralık ayındaki toplantısında varlık azaltım hızını artırması çok daha yüksek bir ihtimal olacaktır. Toparlamak gerekirse, küresel çapta ve ABD’de artış kaydeden ve yukarı yönlü risklerin devam ettiği enflasyon merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulamasına neden olurken, özellikle Fed’in şahin bir tutum ortaya koyması ve sıkılaşma yönünde adımlar atması orta vadede doları desteklemeye ve ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.



Ekonomik veri akışları, salgın kaynaklı gelişmeler ve merkez bankalarının hamleleri yakından izlenmeye devam edilecektir. 200 günlük üssel ortalamasının (1798 dolar) altında fiyatlanan ons altında kısa vadede ilk önemli destek noktası 500 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1740 dolar seviyesidir. Daha önceki aylarda yaşanan düşüşlerde destek olarak çalışan 500 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması teknik olarak satış baskısının artış kaydetmesine neden olabilir. Ortalama altında satıcılı seyrin devam edebileceği ons altında 1687 – 1645 dolar ve 1600 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise ilk olarak 1798 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük üssel ortalamanın aşılması gerekmektedir. 200 günlük ortalama ve 1800 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 1800 dolar altında kalındığı sürece olası yükselişlere tepki mahiyetinde yaklaşmak yararlı olacaktır. 1800 dolar üzerinde 1825 dolar ve 1835 dolar direnç olarak önem kazanırken, bu seviyelerin aşılması durumunda 1877 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 1900 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir.



Son aylarda ons altın tarafında dalgalı bir görünüm etkili olurken, gram altın fiyatları üzerinde Dolar/TL kurundaki gelişmeler belirleyici olmaktadır. Enflasyonun izleyeceği seyir ve TCMB’nin kararları ile yurt içindeki açıklamalar yakından takip edilecektir. Sert fiyatlamaların gerçekleştiği ve gün içi oynaklığın oldukça yüksek seyrettiği gram altında özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların çok dikkatli olması gerekmektedir. Gram altın tarafında zirvelerin nerede oluşacağı Dolar/TL kurundaki seyre bağlı olurken, kur cephesinde ve dolasıyla gram altında kısa vadedeki belirsizlik ve yüksek volatilite nedeniyle sağlıklı bir analiz ve tahmin yapabilmek mümkün olmamaktadır. "