Haber Giriş: 26 Şubat 2020 - 14:29,
Altın fiyatları ne kadar olacak? Güncel altın yorumları.. 2020 canlı altın fiyatları takibi
Altın fiyatlarının geçtiğimiz haftadan itibaren yükselen grafiği yatırımcıların dikkatini çekerken, elinde altın olan vatandaşlar altın almalı mı, satmalı mı sorusunun cevabını araştırıyorlar. Altın piyasasında bugün düne göre yükseliş görülürken, hafta açılışına göre fiyatlar bir birim azaldı. Peki çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınlarında son durum nedir? İşte güncel altın yorumları ve 2020 canlı altın fiyatları takip ekranı
Haftanın üçüncü işlem günüde altın fiyatlarına yoğunlaşan yatırımcılar, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt ararken, altın fiyatlarıyla ilgili uzman görüşlerini de merak ediyor. Yeni günle birlikte altının gram fiyatının yanı sıra çeyrek altın fiyatı da sorgulanıyor. Peki, 'altın almalı mı, satmalı mı?' Altın fiyatları salı günü ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte, 26 Şubat güncel altın fiyatlar ve altın piyasalarında son durum...
Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 dolar seviyesini görmesi sonrasında yeni güne, 1.648,91 dolar seviyesinde başladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 'altın almalı mı, satmalı mı?' kararları için altın fiyatlarındaki son durumu inceliyor. İşte anlık, canlı gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatı...
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Altının gram satışı bugün 326 lira seviyesinde ulaşırken bu fiyatların ardından yatırım altınlarında da değerler değişti..
Çeyrek altın fiyatları 533 lira olurken, 522 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1067 lira olurken, 1040 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.193 lira olurken, 2.161 liradan geri alınıyor.
Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 dolar seviyesini görmesi sonrasında yeni güne, 1.648,91 dolar seviyesinde başladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 'altın almalı mı, satmalı mı?' kararları için altın fiyatlarındaki son durumu inceliyor. İşte anlık, canlı gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatı...
26 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI GÜNCEL BİLGİLER
Altının gram satış fiyatı haftanın ikinci gününe düşüşle giriş yaptı ve 322 lira seviyesinde işlem görmeye başladı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değerleri değişti.
Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, bugün de değer kazanmaya devam ediyor. Ellerinde altın olan vatandaşlar ile yatırımlarını altına yönlendirmek isteyen yatırımcılar, öğle saatleri ile birlikte altın piyasalarındaki son durumu, altının gramının ne kadardan alıcı bulduğunu ve çeyrek altının ne kadardan alıcı bulduğunu araştırıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, gram, tam ve yarım altın ne kadar oldu?
Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 325,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.180 liradan satılıyor.
Dün, 1.627 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.646 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Gram altın fiyatları yeni günde 327 lira seviyesinde hareket ederken; Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları 535 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 200 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar altın fiyatlarında yükseliş trendinin süreceğini belirtiyor.
Gram altın fiyatları günlerdir süren tarihi zirve hareketlerine dün ara verirken, yaşanan geri çekilme bugün de devam ediyor. Altının gram fiyatı gün içerisinde en yüksek 327.57 lirayı, en düşük ise 321.62 lirayı görürken; saat 12.15 itibarıyla 327.27 lirada hareket etti. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları 535 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 200 liradan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı da 7 yılın zirvesinden uzaklaşırken; şu dakikalarda 1652 dolar seviyesinde hareket ediyor.
Analistler, Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının altının ons fiyatında sert dalgalanmalara sebep olduğunu söylerken; teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini belirtti.
ALTINDA POZİTİF TREND GÖRÜNÜMÜ SÜRÜYOR
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Amerikalıları olası bir salgına hazırlanma konusunda uyardı ve Güney Kore'deki toplam vaka sayısı 1000'in üzerine çıktı. Riskli varlıklardan çıkış devam ediyor, S&P 500 yüzde 3'ün üzerinde negatif kapattıktan sonra Asya piyasalarında da hisse senetleri düştü. 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi ise rekor düşük seviyelere geriledi. Yatırımcılar ayrıca, virüsün küresel büyüme üzerindeki etkisini hafifletmek için herhangi bir politika belirleme işareti izliyor. Virüs salgını sonrasında büyüme endişeleri altını desteklemeye devam etmekte, bu nedenle altında pozitif trend görünümü son geri çekilmelere rağmen sürmektedir.
Altın aşırı alım bölgesinden geri çekildi. Bir sonraki destek seviyeleri sırasıyla 1637 ve 1625 dolar seviyeleridir. 1637 dolar üzerinde 1650 dolar ve 1663 dolar seviyeleri izlenebilecekken, 1637 dolar altında görülebilecek hareketlerde 1625 dolar ve 1605 dolar izlenmelidir. Ons altın ve dolar kurundaki yukarı eğilim kapsamında gram altında da yükseliş trendi görünümünün sürmesini bekliyoruz.
Altın almalı mı, satmalı mı?
Gram altında son günlerde yukarı yönde sert hareketler görmekteyiz. Bu yükselişin iki sebebi var. İlki ons altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, ikincisi ise dolar kurunun 6.10 TL seviyelerini test etmesi...
Ons altının yükselişinde açıkçası somut bir sebep göremiyorum. Dolar endeksinin ve küresel risk iştahının kuvvetli olduğu bu süreçte güvenli liman olan ons altının yükselmesinin altında şu anlık temel bir sebep gözükmemekte. Bu nedenle ons altındaki yükselişlere temkinli yaklaşıyorum.
Dolar kuru ise yukarı yönde eğilimine devam ediyor. Bu yükseliş iki sebepten kaynaklanıyor. İlki doların küresel bazda güçlü olması. Dolar sadece TL’ye karşı değil, neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Euro/dolar paritesinin 1.11 seviyelerinden 1.07 seviyelerine geldiği bu süreçte dolar kurunun yükselmesi de gayet olağan bir durum. Ancak TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre biraz daha zayıf seyrettiğini görmekteyiz. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yukarı yöndeki kıpırdanmaya rağmen faiz indirimlerine devam ediyor olması ve bu durumun TL’nin reel getirisine ilişkin endişeleri artırması etkili olmaktadır.
Ons altında 1612/1620 dolar bandını önemli direnç bölgesi olarak izliyorum. Bu bölgede yükselişler zayıflayabilir.
Dolar kurunda ise uzun süredir takip ettiğimiz yükseliş kanalı devam ediyor. Bu kanalın dip noktası 5.90 TL'den geçiyor. Yani dolar kuru 5.90 TL altına inmediği sürece teknik olarak yukarı yöndeki potansiyeli sürecektir. 6.20 TL civarını bu aşamada takip ediyoruz.
Gram altın özelinde ise yükseliş eğimi korunuyor. Orta-uzun vade bu eğilimin devamını bekliyorum. Burada geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğini daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Bu nedenle olası kar satışları yeniden alım fırsatı verebilir. Teknik olarak ilk önemli destek 306 TL seviyesinde gözüküyor. Yukarıda ise 317 TL seviyesini takip ediyoruz. Bu eşik geçilirse 330 TL’ye doğru alım görebiliriz.
8