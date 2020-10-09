Altın fiyatları canlı anlık takip: Altın fiyatları (çeyrek altın, gram altın, yarım altın) ne kadar?

‘AŞI ALTINI BASKILAR’ Uluslararası yatırım bankalarının önümüzdeki dönemde ons altın için yaptıkları fiyat tahminleri 3 bin doların üzerinde. Hatta 5 bin dolar tahminleri bile konuşuluyor. Ancak uzmanlar bu tahminler konusunda çok net değil. Pandemi döneminin getirdiği olumsuzlukların devam etmesi durumda altın fiyatlarının 2 bin doların üzerinde yükselmeye devam edeceğini belirten uzmanlar, “Bu konunda uluslararası piyasaların gözü kulağı ABD’deki başkanlık seçimlerinin nasıl sonuçlanacağında. Şu ana kadar anketlerin bir kısmında önde görülen başkan adayı Joe Biden’ın mı yoksa mevcut başkan Trump’ın mı seçileceği çok net değil. Seçimlerden sonra en önemli etken ise aşı çalışmaları. Başarılı bir aşı çalışması güvenli limana ihtiyacı azaltacak ve altın fiyatlarını baskılayacak” ifadelerini kullanıyor.