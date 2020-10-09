Altın fiyatları canlı anlık takip: Altın fiyatları (çeyrek altın, gram altın, yarım altın) ne kadar?
Altın fiyatları tarihi zirveyi yeniledi. Gram altın bu hafta yüzde 2,7, bu ay yüzde 4,1 yükseliş kaydetti. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1912 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.82 oranında yükselişle 1909 dolardan işlem gördü. Altındaki yükselişte hem dolar/TL’nin hem ons altının değer kazanması etkili oldu. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte canlı anlık altın fiyatları...
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Altın fiyatları ekonomi gündemindeki hareketlilikle birlikte yakından takip ediliyor. 9 Ekim Cuma günü anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler bir yandan canlı altın takibi yaparken bir yandan da uzmanların öngörülerini inceliyor. Dün gram altın tarihi rekor seviyesini 488.50 TL seviyesine taşırken, gün içinde en düşük 483.21 TL seviyesini görmüştü. Peki, altın fiyatları yeni günde ne kadar oldu? İşte, günün altın yorumları ve güncel, anlık altın fiyatları bilgisi…
Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisine paralel olarak haftanın son işlem gününe tarihi rekor seviyeden başladı. Gram altın tarihi rekor seviyesini 488.52 TL seviyesine taşırken, gün içinde en düşük 483.21 TL seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.38 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.78 oranında yukarıda bulunurken 486.91 TL seviyesinde hareket ediyor. Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 TL seviyesinde hareket ediyordu.
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Gram altın 9 Ekim Cuma günü 487 TL'den işlem görüyor.
Yaşanan bölgesel savaşlar, ticaret anlaşmazlıkları ve içinde bulunduğumuz pandemi dönemi yatırımcı için güvenli liman olarak da tanımlanan altını zirveye taşıdı. Altın 5 yılda 1.147 dolardan 2 bin doların üzerine kadar çıksa da, son dönemlerde gerileme yaşadı. Altının ons fiyatı 1880 dolar seviyelerinden işlem görürken, uzmanlar aşının bulunmasıyla altında düşüşün devam edeceği görüşünde.
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Dünyada son 5 yılda yaşanan uluslararası gerilimler ve ticaret savaşları, yatırımcılar için en önemli güvenli liman olarak gösterilen altını hızla zirveye taşıdı. 2015’in ekim ayında 1150 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı küresel ticaretteki belirsizlik ve güvensizlikle hızla 2 bin dolara kadar geldi. Altına olan talep artışında en büyük faktörün ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları olduğunu belirten uzmanlara göre, pandemi döneminin getirdiği güvensizlik ortamında zirve yapan altın bu ivmelenmeyi daha da yukarı taşıyabilir. Bu konuda gözler ilk önce ABD’deki başkanlık seçimlerine daha sonra ise koronavirüse karşı geliştirilmesi beklenen başarılı aşı çalışmalarına çevrilmiş durumda.
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GERİLİMLE BAŞLADI
Uzmanlara göre ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten sonra uluslararası ticarette en büyük rakibi olarak gördüğü Çin’e karşı başlattığı mücadele küresel ticaretteki korumacılık anlayışının yayılmasına neden oldu. ABD’nin Çin’den sonra hem Avrupa Birliği (AB) ile hem de komşu ülkelerle ticaret noktasındaki sert tutumu global ekonomideki korumacılığa bağlı yavaşlamayı daha da güçlendirdi. Durgunluk sonucunda merkez bankaları tarafından piyasaya bolca para sürülürken faizler de aşağı çekildi. Düşük faiz politikası ve bol likiditenin etkisiyle altın fiyatları son 5 yılda büyük bir sıçrama yaşadı.
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PANDEMİYLE ZİRVEYE ÇIKTI
Küresel ticaretteki bu belirsizlik yatırımcıların güvenli liman arayışlarını hızlandırırken geçtiğimiz yıl ortaya çıkan salgın tüm dünya ekonomilerinde büyük bir daralmaya neden oldu. Küresel ekonomik talebin tarihin en düşük seviyelere gelmesi, uluslararası ticaretin durması ve ekonomideki toparlanmanın ne zaman yaşanacağına dair belirsizlik bu kez altını 2 bin 75 dolar ile tarihin en yüksek zirvesine çıkardı.
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‘AŞI ALTINI BASKILAR’
Uluslararası yatırım bankalarının önümüzdeki dönemde ons altın için yaptıkları fiyat tahminleri 3 bin doların üzerinde. Hatta 5 bin dolar tahminleri bile konuşuluyor. Ancak uzmanlar bu tahminler konusunda çok net değil. Pandemi döneminin getirdiği olumsuzlukların devam etmesi durumda altın fiyatlarının 2 bin doların üzerinde yükselmeye devam edeceğini belirten uzmanlar, “Bu konunda uluslararası piyasaların gözü kulağı ABD’deki başkanlık seçimlerinin nasıl sonuçlanacağında. Şu ana kadar anketlerin bir kısmında önde görülen başkan adayı Joe Biden’ın mı yoksa mevcut başkan Trump’ın mı seçileceği çok net değil. Seçimlerden sonra en önemli etken ise aşı çalışmaları. Başarılı bir aşı çalışması güvenli limana ihtiyacı azaltacak ve altın fiyatlarını baskılayacak” ifadelerini kullanıyor.