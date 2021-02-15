Altın fiyatları ne kadar? İşte Anlık, canlı 15 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları, yatırımcılar ve altın alacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar iniş ve çıkışlara göre alım ve satım yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta borsa, altın ve avro kazandırdı, dolar kaybettirdi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,40 kazanımla 411,40 liraya çıktı. İşte 15 Şubat güncel altın fiyatları
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Altın fiyatları, 15 Şubat itibari ile araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altındaki değişiklikler yakından takip ediliyor. Gram altın bugün 410,20 liradan alınıyor, 410,29 liradan satılıyor. Çeyrek altın bugün 671,00 liradan alınıyor, 691,00 liradan satılıyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,40 kazanımla 411,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 artışla 2.731,00 liraya yükseldi.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 410,20 liradan alınıyor, 410,29 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 671,00 liradan alınıyor, 691,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.340,00 liradan alınıyor, 1.373,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.672,00 liradan alınıyor, 2.721,00 liradan satılıyor.
İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bu haftaki yazısının altın ile ilgili olan kısmı…Altın fiyatındaki kısa süreli tepki hareketi güç kazanamadı. Bol likiditenin uzun vadede enflasyonu artıracağı beklentisiyle ABD 10 yıllık bono faiz oranındaki yükseliş altın fiyatına baskı yapmaya devam ediyor. Piyasalarda devam eden iyimserlikle artan risk iştahı ve azalan güvenli liman ihtiyacı altının zayıf bırakan gelişmeler arasında. Her ne kadar kısa dönem baskı altında kalsa da uzun vadede düşük faiz ve bol likidite ortamının sürecek olması, yüksek enflasyon beklentileri altın fiyatını destekleyecek gelişmeler. ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’in teşvik paketi konusundan hareketle ekonomi politikalarına ilişkin piyasaların bir öngörüsü var.
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Ancak ABD-Çin, ABD-Rusya hatta ABD-Türkiye ilişkileri konusunda dış politika ile ilgili bir öngörü henüz oluşmuş değil. Eski başkan Trump’ın Çin ile ilişkileri iyi değildi. Ek gümrük vergileriyle iş ticaret savaşına kadar varmıştı. Bu da güvenli liman ihtiyacına binaen altın fiyatına yükseliş olarak yansımıştı. Aynı şeyler olacak demek değil tabi ki ama ABD dış siyaseti altın için önemli referans noktalarından bir olabiliyor.