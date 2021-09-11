Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Anlık-canlı altın takibi

Altın fiyatlarında güncel veriler, piyasaların kapalı olduğu cumartesi günü de ilgi görmeye devam ediyor. Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu belirtmişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç TL? İşte altın fiyatlarında son bilgiler...