Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Anlık-canlı altın takibi
Değerli metallerin başını çeken altının fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Ons altın dün gün içerisinde en yüksek 1803 dolar seviyesini; en düşük ise 1792 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.36 oranında düşüşle 1787 dolardan işlem görüyor. Pek, altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL?
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Altın fiyatlarında güncel veriler, piyasaların kapalı olduğu cumartesi günü de ilgi görmeye devam ediyor. Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu belirtmişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç TL? İşte altın fiyatlarında son bilgiler...
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Hafta içi 480-490 TL arasında dalgalanan gram altın, hafta sonu 486 TL seviyesinde işlem görüyor.
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790 TL'den alınan çeyrek altın ise yüzde 12'lik yükselişle 804 liradan alıcılarını bekliyor. 1.580,00 liradan alınan yarım altın 1.608,00 TL'den satılıyor. 3.177,47 TL'den alınan Reşat Altın ise 3.235,95 TL'den satışa sunuluyor.
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,70 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 486,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,70 liradan, 3 bin 206 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 227 liradan, 444 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 448 liradan, 3 bin 133 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 153 liradan, bin 567 liradan alınan Yarım Ziynet bin 577 liradan ve 784 liradan alınan Çeyrek Ziynet 789 liradan satılıyor.